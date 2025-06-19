Юных москвичей ждут на площадках "Лета в Москве" 19 – 22 июня

Для детей организаторы подготовили насыщенную и разнообразную программу на выходные.

Лето в самом разгаре, а это значит, что и на площадках самого масштабного проекта сезона «Лето в Москве» становится все оживленнее и интереснее. Так, весьма увлекательную программу на ближайшие выходные организаторы запланировали для юных горожан и их родителей. Посетителей ждут квизы по сказкам, мастер-классы по рисованию, ретроигры, чемпионат «Камень, ножницы, бумага» и многое другое.

Любителям творчества понравится на Чистопрудном бульваре. Там на свежем воздухе всех желающих научат создавать пейзажи, зарисовки и натюрморты в разных художественных техниках. 19 июня запланирован мастер-класс «Лето на чиле», а 20 июня – «Арт-челлендж». Мастер-классы будут проходить каждый час с 12:00 до 20:00.

Уроки живописи организуют и на Сретенском бульваре. 19 июня состоится мастер-класс – «Улицы города», 20 июня – «Цветущее поле». Создать неповторимые художественные работы гостям помогут и на площадке «Арт-студия» на Страстном бульваре. К участию приглашают детей старше шести лет. 19 июня ребята смогут нарисовать восковыми мелками достопримечательности Москвы и летние облака. Занятия 20 июня посвятят акварельной живописи. Кроме того, с 12:00 до 20:00 на Страстном бульваре юных посетителей будут ждать бизиборд-раскраски, арт-дом с наклейками и площадка для игры в баскетбол.

На Тверском бульваре посетители смогут погрузиться в мир автоспорта, устроившись на гоночных сиденьях и нажимая на педали. Участвовать смогут ребята ростом от 150 до 210 сантиметров. Также здесь организовали большую зону ретроигр, где можно поиграть на культовых приставках разных лет. А еще гостей ждут пиклбол, городки, петанк, крокет, пинг-понг и даже большой скалодром.

Напоминаем, что прямо сейчас в столице проходит масштабный чемпионат «Камень, ножницы, бумага». Каждый день дети и взрослые могут соревноваться на Тверском бульваре, Кроме того, 19 июня участников ждут в Воронцовском парке (дом 3), 20 июня – на Феодосийской улице (дом 7, корпус 6). Площадки будут работать с 15:00 до 20:00.

21 июня в 12:00 в Пушкинском сквере пройдет квиз по морским сказкам «Русалочка», «Синдбад-мореход» и «Садко», а также и мастер-класс «Море» по созданию аппликации для детей от шести до девяти лет. Также детскую программу на выходные подготовил зал «Зарядье». 22 июня в рамках III Летнего музыкального фестиваля на его сцену вернется симфоническая сказка с песочной анимацией «Волшебник Изумрудного города».