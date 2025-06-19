Москвичам предложили выбрать лучший маршрут для велопрогулки

Варианты маршрутов составила чемпионка России по велосипедному спорту Ярослава Бондаренко.

Прогулки на велосипеде – один из самых популярных видов досуга среди активных москвичей в теплое время года. Город с удовольствием поддерживает это полезное увлечение жителей: оборудует велодорожки, стоянки для велосипедов. Недавно столичные департаменты спорта и культуры обратились к чемпионке России, обладательнице Кубка России по велосипедному спорту (BMX) Ярославе Бондаренко с просьбой составить несколько разных маршрутов для велопрогулок по Москве для горожан разного возраста и уровня подготовки. В результате спортсменка предложила москвичам на выбор пять вариантов. Проголосовать за них можно на портале «Активный гражданин».

Так, маршрут в современном парке 850-летия Москвы проходит вдоль реки. Когда велосипедисты проезжают из одного района в другой, перед ними открываются живописные виды. Прокатиться по берегу можно и в парке «Фили» с видом на Мневниковскую пойму. Велодорожка протяженностью 2,5 километра начинается у главного входа с улицы Барклая и проходит вдоль северной части парка с реликтовыми деревьями. Заканчивается маршрут недалеко от спортивного комплекса «Конструктор».

Веломаршрут по Смоленской, Лужнецкой и Фрунзенской набережным органично вписан в развитую городскую инфраструктуру и проходит мимо Воробьевых гор, Нескучного сада, Новодевичьего монастыря и других достопримечательностей. Мещерский парк, расположенный вдали от городской суеты, идеален для спокойного катания. Кроны деревьев здесь сохраняют прохладу даже в самый жаркий день. К тому же здесь есть дорожки для катания на любой вкус: грунтовые, гравийные и асфальтированные. Веломаршрут по Измайловскому парку проходит вдоль каскада прудов. Подъемов в гору здесь нет, поэтому дорога подходит и начинающим велосипедистам.

Ознакомившись на портале "Активный гражданин" с описанием маршрутов, москвичи могут не только выбрать самый подходящий для себя путь велопрогулки, но и повлиять на выбор лучшего веломаршрута в городе. За участие в голосовании пользователи получат баллы городской программы лояльности «Миллион призов», которые можно использовать для получения товаров и услуг от организаций – партнеров программы или направить на благотворительность.