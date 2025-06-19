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Четверг 19 июня

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"Москва без окраин": в столице открылись выставки об истории разных районов

"Москва без окраин": в столице открылись выставки об истории разных районов
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Уличные экспозиции на 10 площадках будут доступны до 14 сентября.

Узнать об истории разных районов столицы и увидеть их развитие глазами старожилов позволит проект «Москва без окраин», в рамках которого уже пять лет Музей Москвы проводит бесплатные выставки на открытых городских площадках. Этим летом экспозиции можно будет увидеть в районах Бескудниковский, Коммунарка, Новогиреево, Очаково-Матвеевское, Печатники, Покровское-Стрешнево, Савелки, Северное Медведково, Чертаново Центральное и Южное Бутово.

Первая выставка открылась 16 июня на Зеленом проспекте в Новогирееве. Затем в течение месяца будут открыты экспозиции в остальных девяти районах, каждый из которых представляет один из административных округов столицы. По словам сокуратора проекта Полины Жураковской, одна из главных задач – показать, что в Москве нет районов, которые были бы лучше или хуже других. Любое место, когда ты начинаешь изучать его особенности, историю, географию и воспоминания местных жителей, становится интересным.

К подготовке выставки, помимо сотрудников музея, были привлечены более 20 интервьюеров – специалистов в области социологии и антропологии, которые на протяжении трех месяцев изучали районы, знакомились с жителями и собирали детские воспоминания или рассказы людей, которые своей деятельностью повлияли на изменения в данном месте города.

Как отметила автор идеи «Москвы без окраин» Алиса Савицкая, в отличие от многих других выставочных проектов этот изначально задумывался как камерный: локализация в одном конкретном районе, прогулки, беседы с жителями и небольшая экспозиция в качестве итога. Частные случаи из жизни, фотографии из семейных альбомов и предметы обычных людей здесь оказываются важнее, чем вещи из статусных музейных собраний. А личные истории вместо громких исторических фактов делают проект близким для горожан.

Проект «Москва без окраин» появился в 2021 году. Первой была представлена выставка о Таганском районе – территории, которая из границы Москвы превратилась в ее центр. Затем были экспозиции о Капотне, районе Преображенское, Филях (Филях-Давыдкове и Филевском Парке), Арбате и Нагатине (Нагатинском Затоне и Нагатино-Садовниках), Очаково-Матвеевском, Орехово-Борисове Северном и Южном, а также о Перове и Новогирееве. За все время выставки проекта «Москва без окраин» посетили более 300 тысяч человек. В этом году Музей Москвы организует выставки в рамках проекта «Лето в Москве» совместно с программой «Мой район».

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19 июня 2025, 13:08
Фото: mos.ru
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