Станцию Перерва МЦД-2 переоборудуют в удобный городской вокзал

Подготовительные работы уже начались.

Строители приступили к масштабной реконструкции станции Перерва второго Московского центрального диаметра (МЦД-2). По плану, здесь появится современный и комфортный вокзал, интегрированный в городскую среду. Проект предусматривает комплексное обновление пассажирской инфраструктуры, поэтому местных жителей просят с пониманием отнестись ко временным неудобствам.

Станция Перерва – одна из старейших в Москве, она была открыта в 1894 году. Свое название она получила от расположенного здесь населенного пункта, известного с XVI века. Рядом со станцией находится одноименное моторвагонное депо, которому более 87 лет. Здесь осматривают и ремонтируют электроподвижной состав МЦД.

Реконструкция станции Перерва является частью масштабной работы по комплексному обновлению станций МЦД, которая ведется в столице по поручению мэра Сергея Собянина. Проект предусматривает создание комфортной инфраструктуры, соответствующей высоким стандартам московского транспорта, а также улучшение качества городской среды и трансформацию территории вокруг нее.

В настоящее время на территории станции Перерва уже ведутся подготовительные работы, включающие организацию строительного городка и переустройство инженерных коммуникаций. Затем здесь возведут два новых павильона с выходами на Иловайскую и Шоссейную улицы. Над железнодорожными путями появится безопасный крытый пешеходный переход протяженностью около 300 метров, который обеспечит комфортную связь между районами Марьино и Печатники в любую погоду.

Значительным изменением станет замена существующих береговых платформ на одну островную, оборудованную защитным навесом по всей длине. Входы и выходы оснастят эскалаторами, а для маломобильных граждан установят лифты. В павильонах разместят билетные кассы, терминалы и санитарные комнаты. После завершения работ общая площадь станции составит 5,5 тысячи квадратных метров.

Сегодня Перерва связывает три района: Марьино, Люблино и Печатники, где проживают более полумиллиона горожан. Вокруг станции активно развивается застройка: появляются новые жилые микрорайоны и инфраструктура. С 2019 года количество горожан, проживающих поблизости, выросло на более чем 30 тысяч человек. По статистике, сейчас станцией ежедневно пользуются 4,1 тысячи пассажиров. Но при проектировании будущего московского городского вокзала Перерва МЦД-2 в расчет был взят запас пропускной способности на долгие годы вперед с учетом интенсивной застройки территорий вокруг него.