Историческое здание на Большой Садовой улице красиво осветили

Для архитектурно-художественной подсветки понадобилось 33 прожектора.

Москва является одним из самых освещенных мегаполисов мира. Это не только повышает уровень безопасности и комфорта жителей и туристов, но и благодаря художественному подходу к организации подсветки создает особую привлекательность города. Недавно декоративная подсветка появилась на историческом здании по адресу: Большая Садовая улица, дом 14, строение 6.

Данное здание было построено в 1854–1871 годах как часть Комиссаровского технического училища. Его частью является домовая церковь Святого Александра Невского. Специалисты комплекса городского хозяйства Москвы привели в порядок историческую постройку, а потом оборудовали ее светильниками. При разработке концепции освещения здания главной задачей было подчеркнуть его красоту и архитектурные особенности.

Для реализации замысла декораторов потребовалось установить 33 осветительных прибора. Их закрепили под верхними и межэтажными карнизами и у подоконных парапетов, выделив выступающие части двухэтажного строения. В соответствии с утвержденной концепцией единой светоцветовой среды для архитектурной подсветки использовали теплый и нейтральный оттенок белого цвета и лампы умеренной яркости. Все установленные светильники – современные и энергоэффективные.

Работы стали продолжением проекта благоустройства в саду «Аквариум» (ул.Большая Садовая, д.14), который был реализован осенью прошлого года. Тогда специалисты привели в порядок историческую ограду и ворота сада. Рядом со входом и у Театра имени Моссовета установили опоры освещения с четырьмя светильниками, стилизованные под старинные газовые лампы, а также установили еще 50 похожих фонарей с одним светильником в разных уголках «Аквариума».

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о планах города оснастить архитектурно-художественной подсветкой около 30 зданий в столице, включая Театр кукол имени С.В. Образцова, Мемориальный музей-квартиру Г.М. Кржижановского, несколько храмов и общеобразовательных школ. В целом за последние 13 лет уровень освещенности столицы вырос вдвое, а количество зданий с архитектурно-художественной подсветкой увеличилось в четыре раза. В общей сложности в Москве в настоящее время насчитывается более одного миллиона светильников, при этом потребление электроэнергии снижается за счет использованию энергоэффективных светодиодов.