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Надземные переходы в Москве оборудуют лифтами

Надземные переходы в Москве оборудуют лифтами
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В 2025 году планируется установить 10 кабин пассажирского подъемника.

Надземные пешеходные переходы очень удобны в таком мегаполисе с оживленным автомобильным движением как Москва. Поскольку регулируемые светофорами переходы не всегда целесообразны там, где поток пешеходов не очень значителен, к тому же они могут создавать дополнительные пробки, а обустраивать подземные переходы порой не позволяют ландшафт, особенности грунта или окружающая застройка.

Таким образом, надземные переходы зачастую являются самыми предпочтительными. Но и у них есть минусы – в условиях городской застройки такие лестницы обычно довольно крутые и подниматься по ним пожилым и маломобильным гражданам сложно. К тому же на них зачастую невозможно установить настилы-пандусы для пешеходов с колясками или тяжелыми вещами. Поэтому в рамках реализуемой в Москве программы по созданию безбарьерной городской среды такие надземные переходы, где возможно, оборудуют лифтовыми кабинами.

Так, в текущем году лифты появятся в пяти надземных пешеходных переходах на МКАД, Боровском и Киевском шоссе. При монтаже лифтовые шахты утеплят, подключат к электроснабжению и оснастят системой вентиляции. Для обеспечения безопасности внутри кабин и на этажных площадках установят камеры видеонаблюдения, за которыми круглосуточно будут следить диспетчеры. В случае нештатной ситуации на место оперативно приедет дежурная бригада.

Важно, что установка нового оборудования пройдет без ограничений для пешеходов, то есть пользоваться данными переходами можно будет и во время монтажных работ. Реализация проекта повысит доступность городской инфраструктуры для маломобильных граждан.

Ранее строительство надземных пешеходных переходов внесли в проект благоустройства парка «Яуза» на участках в районах Ростокино и Алексеевский. Новые мостовые пешеходные переходы и велопроезды позволят москвичам более комфортно и безопасно перемещаться из парка «Яуза» в «Акведук» и обратно. Кроме того, дополнительные наземные переходы, велодорожки и наземный переезд появятся на близлежащей улично-дорожной сети, включая Проектируемые проезды № 690 и 3705.

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11 июня 2025, 13:34
Фото: АГН Москва
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