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Научиться выращивать овощи и узнать секреты ухода за садом можно в парках Москвы

Научиться выращивать овощи и узнать секреты ухода за садом можно в парках Москвы
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Желающие смогут задать вопросы специалистам и попробовать вырастить свой урожай.

Этим летом некоторые столичные парки стали площадками фестиваля «Сады и огороды», который проходит в рамках проекта «Лето в Москве». Здесь появились городские мини-огороды, где каждый может повозиться с землей, попробовать свои силы в выращивании популярных садовых культур, овощей и зелени. Желающих приобщиться к садоводству и огородничеству, а также поучаствовать в тематических творческих мастер-классах ежедневно ждут на занятиях в парках 50-летия Октября, «Ходынское поле», Таганском, Измайловском и в музее-заповеднике «Царицыно».

Для удобства участников сформировано единое расписание мероприятий. Так, поучаствовать в посадке саженцев можно с понедельника по четверг с 12:00 до 20:00, а также с пятницы по воскресенье в 18:00 – 20:00. В частности, посадить саженцы в теплицах под руководством опытных садовников можно будет с 16:00 до 17:00. С 17:00 до 18:00 проходит практическое занятие «Микрозелень». На нем расскажут, как выращивать и использовать питательные побеги в домашних условиях.

По пятницам, субботам и воскресеньям с 12:00 до 13:00 проходят мастер-класс «Цветы из бумаги». С 13:00 до 14:00 организуют занятие «Сад в ладошках», на которых дети вместе с родителями могут посадить мини-растения в горшочки, а потом забрать их домой. А с 14:00 до 15:00 гостей учат лепить и оформлять панно с природными узорами. Созданные арт-объекты станут прекрасным элементом домашнего декора. С 15:00 до 16:00 участников фестиваля приглашают на «Экомобинг» – творческое занятие по созданию принта на ткани с помощью натуральных красителей из растений.

Участникам выдадут паспорт резидента фестиваля. Они смогут научиться разводить популярные садовые культуры и травы, узнают, как правильно ухаживать за растениями, получат советы опытных садоводов, а также смогут поделиться собственными успехами и зарядиться энергией природы.

В парках Москвы, подведомственных столичному Департаменту культуры, созданы комфортные условия для отдыха всех категорий граждан, включая людей с ограниченными возможностями здоровья. Территории хорошо освещаются в темное время суток, оснащены вайфаем, пунктами проката спортивного инвентаря и пр.

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11 июня 2025, 11:55
Фото: mos.ru
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