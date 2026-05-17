Роковая ошибка 17 мая: как не оказаться у "разбитого корыта" в день Пелагии Заступницы

17 мая – день, когда духовное зрение становится важнее физического.



В православном календаре эта дата отмечена особым смыслом: мы вспоминаем мученицу Пелагию Тарсийскую. Это время глубоких трансформаций и предупреждений, которые нельзя игнорировать, если вы не хотите оказаться у "разбитого корыта" или стать жертвой жестокого обмана.

Пелагия в народном сознании стала Заступницей, покровительницей невинно осужденных и всех, кто страдает от несправедливости. Если вас обидело начальство или предали близкие — молитесь сегодня Пелагии, она наведет порядок и накажет обидчиков. Но будьте осторожны: любое злое слово, брошенное 17 мая в адрес другого человека, вернется к вам бумерангом в виде финансовых потерь или проблем со здоровьем.

Существуют и весьма специфические "денежные" приметы на Пелагею. Например, сегодня категорически нельзя делать подарки из черного дерева или металла — это сулит охлаждение чувств и бедность. А вот если к вашему дому прилетела птица или вы увидели редкую птаху в лесу — это к огромной удаче. Птицы на Пелагию считаются вестниками божьей воли, их нельзя пугать и уж тем более причинять им вред.

Для тех, кто привык работать руками, 17 мая — день "баклуш". Именно сейчас начинали готовить деревянные заготовки для ложек. Отсюда пошло выражение "бить баклуши", но в оригинале это была важная подготовительная работа. Мораль проста: подготовьте почву для своих будущих побед сегодня. Не суетитесь, не принимайте скоропалительных решений. Слушайте свою совесть, а не льстивые речи окружающих. Проведите этот день в спокойствии, и тогда духовное прозрение принесет вам не только мир в душе, но и вполне реальное процветание.