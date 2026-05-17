Дни.ру
"Не крадите у себя годы жизни, слушая идиотов: Мясников обьявил, кому статины нужны "без вариантов"

Известный телеврач Александр Мясников решил поставить точку в бесконечных спорах о статинах, хлестко обьяснив, кто может обойтись диетой, а для кого таблетки стали единственным билетом в долгую жизнь.

Вопросы о холестерине и статинах льются рекой, а мифы вокруг них множатся быстрее, чем бляшки в сосудах. Доктор Александр Мясников в своем блоге решил повторить базу для тех, кто еще считает себя здоровым, но уже видит странные цифры в анализах. Если атеросклероз уже диагностирован — спорить поздно, таблетки пьются без обсуждений. Но как быть остальным?

Холестерин — это не просто цифра

Мясников подчеркивает: ориентироваться на "общий холестерин" сегодня — признак медицинской безграмотности. Важен уровень "плохого" холестерина низкой плотности (LDL). Именно он — главный киллер наших сосудов. При этом "хороший" холестерин (HDL) работает как защитник: чем он выше, тем ниже риск инфаркта. Хотите знать правду о своем состоянии? Сдайте анализы на Аполипопротеин В (ApoB) и липопротеин А (Lp(A)). Это золотой стандарт современной диагностики.

Ловушка статистики: в чем "нюанс"?

Статины снижают риск сердечно-сосудистых катастроф на 30%. Звучит заманчиво, но доктор призывает включить логику.

"Представьте женщину 40 лет. Она не курит, давление в норме, LDL — 3,6. Шанс получить инфаркт в ближайшее десятилетие у нее всего 1%. Со статинами он упадет до 0,7%. При этом риск получить побочки в виде боли в мышцах — целых 10%. Смысла в такой терапии нет", — обьясняет Мясников.

Совсем другой расклад у 50-летнего курильщика-гипертоника с LDL 4,7. Его риск инфаркта — 12%. Статины обрушат этот показатель до 7%. Здесь таблетки — это спасенная жизнь.

Проверьте себя: калькулятор выживания

Доктор советует не гадать, а использовать систему SCORE2. Введите свои показатели и узнайте свой вердикт. Если индекс меньше 5 — риски низкие, спите спокойно. От 5 до 7,4 — средние, пора задуматься. Все, что выше 7,5 — это опасная зона, а выше 20 — повод для немедленной паники.

Жесткие правила доктора Мясникова:

  1. LDL выше 4,9: пейте статины без лишних раздумий. Даже если вы выглядите как кукла Барби или Кен и чувствуете себя на миллион — ваши сосуды под прицелом.
  2. LDL от 2,59 до 4,14: если вы молоды, стройны и ведете идеальный образ жизни — только диета и спорт. Но если есть хоть пара факторов риска (вес, сахар, давление) — решение принимается индивидуально.
  3. LDL от 4,14 до 4,8: для абсолютно здоровых атлетов — контроль. Но стоит появиться хотя бы одному фактору риска (курение или гипертония) — немедленно переходите на препараты.

Важное предупреждение

Мясников отдельно обратился к азиатам, в частности к китайцам: им статины часто требуются в гораздо более низких дозах, чем европейцам. Это важная генетическая особенность, которую нельзя игнорировать.

"Не крадите у себя годы жизни, слушая идиотов. Верить никому нельзя! Мне — можно!" — в своей манере резюмирует доктор.

17 мая 2026, 15:45
Александр Мясников. Фото: "Смотрим" / кадр из программы "О самом главном"
"Макс"/ Доктор Мясников✓ Надежный источник

