Капитальный ремонт сделают в 13 столичных домах с внутренними дворами

Большинство таких зданий построены в 1940-60-х г.г.

В Москве реализуется масштабная программа капитального ремонта зданий. В частности, в 2025 году планируется привести в порядок 13 жилых домов, при постройке которых архитекторы предусмотрели внутренний двор. Фасады таких зданий обычно богато украшены, а со двора имеют простой дизайн.

Так, плановый ремонт пройдет в восьмиэтажном здании по адресу: Ленинский проспект, дом 57. Дом п-образной формы был построен в 1960 году по проекту типовой серии СМ-6. Дворовая территория закрыта жилой частью с трех сторон. Здесь специалистам предстоит капитально отремонтировать фасад, крышу, подъезды, заменить инженерные системы. Кроме того, специалисты установят современные оконные блоки в подъездах, отремонтируют входы в них и обновят облицовку цоколя, а также навесят новые водосточные трубы. На крыше поменяют поврежденные стропила, обрешетку и кровельное покрытие. В подъездах и подвалах заменят электросети, системы водоотведения, центрального отопления, холодного и горячего водоснабжения. Аналогичные работы пройдут работы и в жилом здании на Ленинском проспекте (дом 66). Девятиэтажный многоквартирный жилой дом построили в 1957 году по концепции института «Моспроект». Здание сложной формы в виде каре образует полузамкнутый двор с двумя сквозными арками для проезда.

Работы по капитальному ремонту жилых домов с внутренними дворами проводились в Москве и ранее. Так, в 2023 году привели в порядок здание по адресу: улица Костякова, дом 10. Оно построено в 1939 году по индивидуальному проекту в стиле советского неоклассицизма и является ярким примером довоенной архитектуры. У него сложная форма: во двор можно зайти сбоку или через центральную арку. Интересна его декоративная отделка: три нижних этажа рустованы, верхние украшены пилястрами и барельефами, часть окон оформлена наличниками и замковыми камнями. По периметру дома расположен массивный венчающий карниз с дентикулами. При ремонте специалистам пришлось не только обновить стены фасада, но и восстановить лепной декор и архитектурные особенности дома.