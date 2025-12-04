Сквер у храма Благовещения Пресвятой Богородицы в Сокольниках преобразился

В районе станции "Сокольники" БКЛ обновили зеленую зону и привели в порядок главный фонтан парка.

В Восточном административном округе Москвы преобразился сквер около храма Благовещения Пресвятой Богородицы. Работы провели в рамках комплексного благоустройства территории, прилегающей к станции «Сокольники» Большой кольцевой линии. Сквер — часть маршрута на пути к станции, поэтому его обновление стало важным шагом в создании комфортной городской среды.

Сквер стал уютным местом для тихого отдыха. Для удобства посетителей здесь разместили скамейки и перголы с качелями. Важную роль в преображении пространства сыграло современное освещение: специалисты установили 14 пятиметровых уличных торшеров в историческом стиле. Внешне они напоминают старинные газовые фонари, но благодаря светодиодным лампам обеспечивают яркое освещение. Озеленение тоже провели основательно: высадили липы и сирень, разбили газон площадью 1 500 квадратных метров и цветники из многолетников общей площадью почти 170 квадратных метров. Прогулочные дорожки получили новое покрытие — его уложили на площади около 925 квадратных метров. При этом планировка сквера осталась прежней: центральная аллея с круглой площадкой посередине и две соединенные с ней боковые дорожки.

Немного ранее неподалеку от сквера, в парке «Сокольники», завершили ремонт главного фонтана на Фонтанной площади. Это круглое сооружение 1958 года постройки с рядом сгруппированных струй давно стало любимым местом отдыха горожан. В ходе работ мастера обновили гранитную облицовку внутри и снаружи чаши фонтана. Также привели в порядок лестничные сходы: перебрали гранитные ступени, заменили облицовку подпорных стен и парапетов. Завершающим штрихом стало гранитное мощение тротуаров на прилегающей территории.

Благоустройство парка продолжается: в рамках второго этапа планируют преобразить партерную зону от арки главного входа до Фестивальной площади. Там обновят входную группу и установят шесть новых круглых чаш фонтанов. Кроме того, в «Сокольниках» появится спортивно‑досуговый комплекс «Орбита», обустроят детскую площадку «Звездочеты» и другие тематические игровые зоны, а также отреставрируют «Эстраду Шаляпина».

Работы по улучшению городской среды идут и в окрестностях станции «Сокольники». Уже привели в порядок сквер Московских Огнеборцев, территорию у главного входа в парк и место возле памятника Николаю Гастелло. А в 2023 году на улице Гастелло появился спортивный кластер с скейт‑парком, памп‑треком, площадкой для стритбола и воркаута. Все это делает район более удобным и привлекательным для жителей и гостей столицы.