Понедельник 2 февраля

Понедельник 2 февраля

16:02На юге Москвы построят крупный спортивный комплекс с тремя бассейнами 15:59Долина извлекла небывалую выгоду из нашумевшего скандала с квартирой в Хамовниках
Сквер у храма Благовещения Пресвятой Богородицы в Сокольниках преобразился

Сквер у храма Благовещения Пресвятой Богородицы в Сокольниках преобразился
1

В районе станции "Сокольники" БКЛ обновили зеленую зону и привели в порядок главный фонтан парка.

В Восточном административном округе Москвы преобразился сквер около храма Благовещения Пресвятой Богородицы. Работы провели в рамках комплексного благоустройства территории, прилегающей к станции «Сокольники» Большой кольцевой линии. Сквер — часть маршрута на пути к станции, поэтому его обновление стало важным шагом в создании комфортной городской среды.

Сквер стал уютным местом для тихого отдыха. Для удобства посетителей здесь разместили скамейки и перголы с качелями. Важную роль в преображении пространства сыграло современное освещение: специалисты установили 14 пятиметровых уличных торшеров в историческом стиле. Внешне они напоминают старинные газовые фонари, но благодаря светодиодным лампам обеспечивают яркое освещение. Озеленение тоже провели основательно: высадили липы и сирень, разбили газон площадью 1 500 квадратных метров и цветники из многолетников общей площадью почти 170 квадратных метров. Прогулочные дорожки получили новое покрытие — его уложили на площади около 925 квадратных метров. При этом планировка сквера осталась прежней: центральная аллея с круглой площадкой посередине и две соединенные с ней боковые дорожки.

Немного ранее неподалеку от сквера, в парке «Сокольники», завершили ремонт главного фонтана на Фонтанной площади. Это круглое сооружение 1958 года постройки с рядом сгруппированных струй давно стало любимым местом отдыха горожан. В ходе работ мастера обновили гранитную облицовку внутри и снаружи чаши фонтана. Также привели в порядок лестничные сходы: перебрали гранитные ступени, заменили облицовку подпорных стен и парапетов. Завершающим штрихом стало гранитное мощение тротуаров на прилегающей территории.

Благоустройство парка продолжается: в рамках второго этапа планируют преобразить партерную зону от арки главного входа до Фестивальной площади. Там обновят входную группу и установят шесть новых круглых чаш фонтанов. Кроме того, в «Сокольниках» появится спортивно‑досуговый комплекс «Орбита», обустроят детскую площадку «Звездочеты» и другие тематические игровые зоны, а также отреставрируют «Эстраду Шаляпина».

Работы по улучшению городской среды идут и в окрестностях станции «Сокольники». Уже привели в порядок сквер Московских Огнеборцев, территорию у главного входа в парк и место возле памятника Николаю Гастелло. А в 2023 году на улице Гастелло появился спортивный кластер с скейт‑парком, памп‑треком, площадкой для стритбола и воркаута. Все это делает район более удобным и привлекательным для жителей и гостей столицы.

4 декабря 2025, 13:01
Фото: mos.ru
mos.ru✓ Надежный источник

Лыжня ждет: москвичи выбирают лучшие зимние трассы города

Лыжня ждет: москвичи выбирают лучшие зимние трассы города
В проекте "Активный гражданин" стартовало голосование за самые удобные и живописные лыжные маршруты столицы. Жителей Москвы приглашают принять участие в новом городском опросе, посвященном лыжным трассам столицы.

Социальные координаторы начали помогать пациентам еще пяти московских больниц

Социальные координаторы начали помогать пациентам еще пяти московских больниц
Соцпомощники берут на себя решение бытовых и организационных вопросов. Четыре года назад Москва первой в России внедрила в больницах службу социальных координаторов.

В Кузьминках передали под заселение по реновации двадцатую новостройку

В Кузьминках передали под заселение по реновации двадцатую новостройку
В новые квартиры переедут жители трех пятиэтажек. В районе Кузьминки на юго-востоке Москвы стартовал осмотр квартир в новостройке по программе реновации.

Популярность спортивных секций в Московском дворце пионеров выросла на 10%

Популярность спортивных секций в Московском дворце пионеров выросла на 10%
Здесь занимаются почти восемь тысяч юных атлетов из ЮЗАО и других округов столицы. Московский дворец пионеров остается одним из ключевых центров дополнительного образования не только в Юго-Западном округе, но и всей столицы.

"Зима в Москве" приглашает всех желающих в парки 31 января и 1 февраля

"Зима в Москве" приглашает всех желающих в парки 31 января и 1 февраля
Веселые, активные и познавательные мероприятия рассчитаны на гостей всех возрастов. В рамках проекта «Зима в Москве» парки столицы подготовили насыщенную программу для семейных выходных.

На юге Москвы построят крупный спортивный комплекс с тремя бассейнами

На юге Москвы построят крупный спортивный комплекс с тремя бассейнами
В районе Москворечье-Сабурово появится новое комфортное помещение для занятий плаванием и общей физической подготовкой – строительство уже началось. В Южном административном округе столицы, в районе Москворечье‑Сабурово, возведут многофункциональный спортивный комплекс.

