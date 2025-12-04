Долина усилила охрану на концертах Тесты Волочкова раскрыла детали близости с российским певцом Игры Сонник

В Москве ремонтируют дома с аттиками

В Москве ремонтируют дома с аттиками
6

Специалисты возвращают исторический облик жилым домам 1901–1949 годов постройки в разных стилях, но с общими внешними элементами.

В столице завершается плановая работа по восстановлению семи жилых домов, отличающихся наличием аттиков — особых архитектурных элементов, которые венчают фасады и придают зданиям неповторимый силуэт. Работы ведутся в рамках программы капремонта.

Одним из первых в этом ряду в 2025 году обновили дом в 1‑м Войковском проезде (дом 16, корпус 3). Двухэтажное здание 1949 года постройки выполнено в стиле советского неоклассицизма. Его фасад украшают два аттика, рустованный нижний этаж и венчающий карниз с дентикулами. В ходе ремонта специалисты тщательно расчистили поверхности от старой краски и загрязнений, восстановили штукатурку, обработали места намокания антигрибковыми составами. Фасад окрасили в исторические тона: «светлая слоновая кость» для основной поверхности и «сигнальный белый» для декора. Помимо этого, обновили цоколь, водосточную систему, балконы, входные двери и установили энергоэффективные окна в местах общего пользования. На крыше заменили деревянные конструкции, кровельное покрытие и утеплили чердак.

Не менее интересен дореволюционный дом в Весковском переулке (дом 4). Возведенное в 1901 году четырнхэтажное здание в стиле эклектики выделяется пинаклями и аттиком в центральной части. При ремонте восстановили кирпичную кладку, очистили и привели в порядок декоративные элементы, использовали антигрибковые составы в местах намокания. Фасаду вернули исторический облик, окрасив его в оттенки «персиковый крем» и «сигнальный белый» для сандриков и пилястров. Также обновили балконы, отливы, откосы, входные группы и цоколь, установили новую систему водостока. Внутри отремонтировали подъезды, оштукатурили и окрасили стены и потолки, а на скатной крыше заменили покрытие и обрешётку. Для регулирования температурно‑влажностного режима применили минеральную вату, а деревянные конструкции обработали огнебиозащитным составом.

Еще один примечательный объект — пятиэтажный дом в Панфиловском переулке (дом 1/16, строение 1), построенный в 1946 году. Его венчают аттики‑башенки, а архитектурный стиль сочетает черты конструктивизма, неоклассицизма и отголоски модерна — например, эркеры со щипковыми завершениями. При реставрации особое внимание уделили сохранению исторического облика. Специалисты расчистили стены, восстановили штукатурный слой и кирпичную кладку, обработали места намокания антисептиком. Тщательно отреставрировали архитектурный декор: филенки с иониками, русты и межэтажные карнизы. Фасаду вернули изначальную цветовую гамму с оттенками «бежевый сандал» и «сигнальный белый». Завершили работы ремонтом входных групп, заменой водосточной системы и отливов, а также оштукатуриванием цоколя.

Во всех случаях перед началом работ разрабатывали индивидуальные проекты, подбирали современные материалы и технологии, позволяющие не только обновить здания, но и максимально сохранить их исторический характер. Такой подход обеспечивает долговечность ремонта и бережное отношение к архитектурному наследию города.

4 декабря 2025, 10:19
Фото: mos.ru
mos.ru✓ Надежный источник

Лыжня ждет: москвичи выбирают лучшие зимние трассы города

Лыжня ждет: москвичи выбирают лучшие зимние трассы города
В проекте "Активный гражданин" стартовало голосование за самые удобные и живописные лыжные маршруты столицы. Жителей Москвы приглашают принять участие в новом городском опросе, посвященном лыжным трассам столицы.

Социальные координаторы начали помогать пациентам еще пяти московских больниц

Социальные координаторы начали помогать пациентам еще пяти московских больниц
Соцпомощники берут на себя решение бытовых и организационных вопросов. Четыре года назад Москва первой в России внедрила в больницах службу социальных координаторов.

В Кузьминках передали под заселение по реновации двадцатую новостройку

В Кузьминках передали под заселение по реновации двадцатую новостройку
В новые квартиры переедут жители трех пятиэтажек. В районе Кузьминки на юго-востоке Москвы стартовал осмотр квартир в новостройке по программе реновации.

Популярность спортивных секций в Московском дворце пионеров выросла на 10%

Популярность спортивных секций в Московском дворце пионеров выросла на 10%
Здесь занимаются почти восемь тысяч юных атлетов из ЮЗАО и других округов столицы. Московский дворец пионеров остается одним из ключевых центров дополнительного образования не только в Юго-Западном округе, но и всей столицы.

"Зима в Москве" приглашает всех желающих в парки 31 января и 1 февраля

"Зима в Москве" приглашает всех желающих в парки 31 января и 1 февраля
Веселые, активные и познавательные мероприятия рассчитаны на гостей всех возрастов. В рамках проекта «Зима в Москве» парки столицы подготовили насыщенную программу для семейных выходных.

На юге Москвы построят крупный спортивный комплекс с тремя бассейнами

На юге Москвы построят крупный спортивный комплекс с тремя бассейнами
В районе Москворечье-Сабурово появится новое комфортное помещение для занятий плаванием и общей физической подготовкой – строительство уже началось. В Южном административном округе столицы, в районе Москворечье‑Сабурово, возведут многофункциональный спортивный комплекс.

