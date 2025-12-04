В Москве ремонтируют дома с аттиками

Специалисты возвращают исторический облик жилым домам 1901–1949 годов постройки в разных стилях, но с общими внешними элементами.

В столице завершается плановая работа по восстановлению семи жилых домов, отличающихся наличием аттиков — особых архитектурных элементов, которые венчают фасады и придают зданиям неповторимый силуэт. Работы ведутся в рамках программы капремонта.

Одним из первых в этом ряду в 2025 году обновили дом в 1‑м Войковском проезде (дом 16, корпус 3). Двухэтажное здание 1949 года постройки выполнено в стиле советского неоклассицизма. Его фасад украшают два аттика, рустованный нижний этаж и венчающий карниз с дентикулами. В ходе ремонта специалисты тщательно расчистили поверхности от старой краски и загрязнений, восстановили штукатурку, обработали места намокания антигрибковыми составами. Фасад окрасили в исторические тона: «светлая слоновая кость» для основной поверхности и «сигнальный белый» для декора. Помимо этого, обновили цоколь, водосточную систему, балконы, входные двери и установили энергоэффективные окна в местах общего пользования. На крыше заменили деревянные конструкции, кровельное покрытие и утеплили чердак.

Не менее интересен дореволюционный дом в Весковском переулке (дом 4). Возведенное в 1901 году четырнхэтажное здание в стиле эклектики выделяется пинаклями и аттиком в центральной части. При ремонте восстановили кирпичную кладку, очистили и привели в порядок декоративные элементы, использовали антигрибковые составы в местах намокания. Фасаду вернули исторический облик, окрасив его в оттенки «персиковый крем» и «сигнальный белый» для сандриков и пилястров. Также обновили балконы, отливы, откосы, входные группы и цоколь, установили новую систему водостока. Внутри отремонтировали подъезды, оштукатурили и окрасили стены и потолки, а на скатной крыше заменили покрытие и обрешётку. Для регулирования температурно‑влажностного режима применили минеральную вату, а деревянные конструкции обработали огнебиозащитным составом.

Еще один примечательный объект — пятиэтажный дом в Панфиловском переулке (дом 1/16, строение 1), построенный в 1946 году. Его венчают аттики‑башенки, а архитектурный стиль сочетает черты конструктивизма, неоклассицизма и отголоски модерна — например, эркеры со щипковыми завершениями. При реставрации особое внимание уделили сохранению исторического облика. Специалисты расчистили стены, восстановили штукатурный слой и кирпичную кладку, обработали места намокания антисептиком. Тщательно отреставрировали архитектурный декор: филенки с иониками, русты и межэтажные карнизы. Фасаду вернули изначальную цветовую гамму с оттенками «бежевый сандал» и «сигнальный белый». Завершили работы ремонтом входных групп, заменой водосточной системы и отливов, а также оштукатуриванием цоколя.

Во всех случаях перед началом работ разрабатывали индивидуальные проекты, подбирали современные материалы и технологии, позволяющие не только обновить здания, но и максимально сохранить их исторический характер. Такой подход обеспечивает долговечность ремонта и бережное отношение к архитектурному наследию города.