Память о мастере: в Москве открыли мемориальную доску Александру Ширвиндту

Долина усилила охрану на концертах Тесты Волочкова раскрыла детали близости с российским певцом Игры Сонник

Топ новостей недели

Всего 14 человек в зале: сольный концерт Долиной под угрозой отменыВсего 14 человек в зале: сольный концерт Долиной под угрозой отмены Пугачева не смогла промолчать в ответ на резонансное заявление дочериПугачева не смогла промолчать в ответ на резонансное заявление дочери Никогда не говорите мужу об этом: мудрость, которую приписывают Омару ХайямуНикогда не говорите мужу об этом: мудрость, которую приписывают Омару Хайяму Тест: Какой вы зимний напиток?Тест: Какой вы зимний напиток?

Лента новостей

Понедельник 2 февраля

12:47Диброва разразилась откровениями после скандального развода: Все летит к чертям 11:45Как вычислить идеальную дозировку кофе? – доцент поделился лучшим методом 09:56Оставшаяся без элитной квартиры Долина вынуждена жить на съемном жилье 08:57Волочкова впервые раскрыла подробности близости с известным российским певцом 06:39В случае падения на льду можно потребовать компенсацию вреда – рекомендации юриста 03:29Мошенники стали рассылать россиянам сообщения с фальшивых аккаунтов управляющих компаний 00:09Автовладельцам назвали главные ошибки при откапывании машины из сугроба 16:27Стоит ли москвичам ждать оттепели в феврале? – синоптик дала точный ответ 14:36Названа причина внезапного усиления охраны на концертах оскандалившейся Долиной 12:1965 лет назад вышел фильм "Девять дней одного года" – одна из жемчужин советского кино 10:14Тест: угадайте советский фильм по одному признанию в любви 06:42Синоптик пообещал москвичам морозный февраль с обилием снега 03:04Названы идеальные для россиян места и время отдыха – новое исследование 00:26Эксперт назвала лучшие украшения для ограниченного бюджета – готовые решения для подарка 16:33Жизнь женщины пошла под откос после посещения стоматолога – самая удивительная история дня 14:24Эксперт развеял популярный миф о пользе меда для здоровья 12:38Асмус выставила напоказ грязное белье – выяснения отношений и старые обиды 10:13Мир прощается со звездой фильма "Один дома" – еще одна невосполнимая утрата для кино 06:44Сожжете слизистую: врач назвала два "народных" средства, которые нельзя капать в нос ни в коем случае 03:34Мозг буквально "усыхает": ученые назвали привычку, которая приводит к потере памяти 00:24Беды на весь год: что категорически нельзя делать 31 января в последний день месяца 20:56Тест: угадайте фильм из СССР по 1 кадру с киногероем в очках 18:35Доведенная до отчаяния Самойлова шокировала откровениями о Джигане: Я мама для своего мужа 16:40Куда сходить в Москве: афиша главных событий февраля 16:34Freedom Holding Corp.: Как Tradernet стал главной платформой для инвестиций в иностранные акции 16:30Раскрыта личность тайного жениха Анастасии Решетовой – сын известного бизнесмена 15:47Заговоривший о личном Губин сделал заявление о встрече с Собчак: Очаровала меня 14:19"Мужу пришлось выносить ее на руках": Кудрявцева раскрыла постыдную тайну Наташи Королевой 13:41Расплата за роскошь? В Куршевеле сгорел тот самый отель, где прошла скандальная вечеринка российских звезд 12:04Брошенная Галкиным* Пугачева переключилась на другого 12:00Лыжня ждет: москвичи выбирают лучшие зимние трассы города 11:40Социальные координаторы начали помогать пациентам еще пяти московских больниц 11:21"Любовь так быстро не исчезает": Катя Лель разоблачила правду о расставании Лепса с 18-летней невестой? 10:18"Держал Ольгу на чердаке связанной": Тарасов дерзко ответил на новые обвинения Бузовой 10:15В Кузьминках передали под заселение по реновации двадцатую новостройку 09:51Популярность спортивных секций в Московском дворце пионеров выросла на 10% 09:37Дети выросли, работа не радует: нейрофизиолог Бехтерева назвала единственный способ снова почувствовать себя счастливым 09:26"Зима в Москве" приглашает всех желающих в парки 31 января и 1 февраля 08:20"Комментарии про Долину нас не пугают": Яна Рудковская продает квартиру с дерзкой оговоркой 06:23Прохор Шаляпин признался, кто на самом деле стоит за его популярностью 03:40Помогает сердцу: доктор Мясников объяснил, почему нельзя отказываться от кофе 00:04Забудьте про запреты: назван главный ритуал 30 января для привлечения удачи на весь год 20:44Тест: насколько хорошо вы знаете знаковые сериалы из СССР? 19:43У владеющей элитной недвижимостью Бабкиной нашли еще две квартиры в Болгарии 18:18Ивлеева обнаружила на своем теле изъян после слухов о беременности 16:38Волочкова откровенно заявила о проблемах в с семье: Звонят, когда нужны только деньги 16:02На юге Москвы построят крупный спортивный комплекс с тремя бассейнами 15:59Долина извлекла небывалую выгоду из нашумевшего скандала с квартирой в Хамовниках 14:12Не в любви дело: психотерапевт назвала истинную причину, почему женатые живут дольше 13:13"Мастодонты с раздутым самомнением": друг Богомолова жестко ответил выступившим против него звездам
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

Память о мастере: в Москве открыли мемориальную доску Александру Ширвиндту

Память о мастере: в Москве открыли мемориальную доску Александру Ширвиндту
6

Бронзовый портрет легендарного артиста теперь украшает дом на Котельнической набережной, где он прожил почти шесть десятилетий.

3 декабря в Москве состоялась церемония открытия мемориальной доски, посвященной Александру Ширвиндту — выдающемуся актеру, режиссеру, педагогу и руководителю Театра сатиры. Памятный знак разместили на фасаде дома 1/15, корпуса А на Котельнической набережной — здесь артист прожил почти 58 лет – с 1966 по 2024 годы.

Мемориальную доску из бронзы создали скульпторы Андрей и Павел Наличи. На ней высечен портрет Ширвиндта в образе героя любимого многими поколениями фильма «Трое в лодке, не считая собаки» и памятная надпись. Инициатором установки памятника выступил Московский академический театр сатиры, которому артист отдал многие годы творческой жизни.

В торжественном открытии приняли участие представители власти, культурных учреждений, СМИ, а также коллеги, друзья и родственники Александра Ширвиндта. Собравшиеся почтили память человека, чье имя прочно связано с историей отечественного театра и кино.

Александр Ширвиндт родился в Москве в 1934 году. Его путь в искусстве начался с окончания Высшего театрального училища имени Б. В. Щукина в 1956 году. Тогда же он поступил в труппу Театра‑студии киноактера и начал преподавать в альма‑матер. Уже в 1957 году его пригласили в Театр имени Ленинского комсомола и зачислили в штат киностудии «Мосфильм». В 1967 году артист перешел в Московский драматический театр на Малой Бронной, а в 1970‑м — в Московский академический театр сатиры.

На сцене Театра сатиры Ширвиндт сыграл множество ярких ролей, включая графа Альмавиву в «Безумном дне, или Женитьбе Фигаро». Он также проявил себя как режиссер: в 1970 году совместно с Марком Захаровым поставил «Проснись и пой!», а в 1973‑м вместе с Андреем Мироновым — «Маленькие комедии большого дома». В 1978 году зрители увидели его постановку «Недоросль» по пьесе Фонвизина.

С 1995 года Александр Ширвиндт носил звание профессора, воспитав целую плеяду талантливых актеров — среди его учеников Леонид Ярмольник, Амалия Мордвинова, Александр Олешко, Елена Подкаминская и Мария Голубкина. В 2000 году он сменил Валентина Плучека на посту художественного руководителя Театра сатиры, а в 2021 году стал его президентом.

Александр Ширвиндт ушел из жизни 15 марта 2024 года в возрасте 89 лет, оставив после себя богатое творческое наследие. Мемориальная доска — не просто знак уважения, но и возможность сохранить память о человеке, чье искусство вдохновляло поколения зрителей и коллег.

Шоу-бизнес в Telegram

4 декабря 2025, 10:03
Фото: mos.ru
mos.ru✓ Надежный источник

Лыжня ждет: москвичи выбирают лучшие зимние трассы города

Лыжня ждет: москвичи выбирают лучшие зимние трассы города
В проекте "Активный гражданин" стартовало голосование за самые удобные и живописные лыжные маршруты столицы. Жителей Москвы приглашают принять участие в новом городском опросе, посвященном лыжным трассам столицы.

Социальные координаторы начали помогать пациентам еще пяти московских больниц

Социальные координаторы начали помогать пациентам еще пяти московских больниц
Соцпомощники берут на себя решение бытовых и организационных вопросов. Четыре года назад Москва первой в России внедрила в больницах службу социальных координаторов.

В Кузьминках передали под заселение по реновации двадцатую новостройку

В Кузьминках передали под заселение по реновации двадцатую новостройку
В новые квартиры переедут жители трех пятиэтажек. В районе Кузьминки на юго-востоке Москвы стартовал осмотр квартир в новостройке по программе реновации.

Популярность спортивных секций в Московском дворце пионеров выросла на 10%

Популярность спортивных секций в Московском дворце пионеров выросла на 10%
Здесь занимаются почти восемь тысяч юных атлетов из ЮЗАО и других округов столицы. Московский дворец пионеров остается одним из ключевых центров дополнительного образования не только в Юго-Западном округе, но и всей столицы.

"Зима в Москве" приглашает всех желающих в парки 31 января и 1 февраля

"Зима в Москве" приглашает всех желающих в парки 31 января и 1 февраля
Веселые, активные и познавательные мероприятия рассчитаны на гостей всех возрастов. В рамках проекта «Зима в Москве» парки столицы подготовили насыщенную программу для семейных выходных.

На юге Москвы построят крупный спортивный комплекс с тремя бассейнами

На юге Москвы построят крупный спортивный комплекс с тремя бассейнами
В районе Москворечье-Сабурово появится новое комфортное помещение для занятий плаванием и общей физической подготовкой – строительство уже началось. В Южном административном округе столицы, в районе Москворечье‑Сабурово, возведут многофункциональный спортивный комплекс.

Выбор читателей

31/01СбтЖизнь женщины пошла под откос после посещения стоматолога – самая удивительная история дня 31/01СбтЭксперт развеял популярный миф о пользе меда для здоровья 01/02ВскЭксперт назвала лучшие украшения для ограниченного бюджета – готовые решения для подарка 01/02ВскСиноптик пообещал москвичам морозный февраль с обилием снега 01/02ВскНазвана причина внезапного усиления охраны на концертах оскандалившейся Долиной 01/02ВскНазваны идеальные для россиян места и время отдыха – новое исследование