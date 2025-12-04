Память о мастере: в Москве открыли мемориальную доску Александру Ширвиндту

Бронзовый портрет легендарного артиста теперь украшает дом на Котельнической набережной, где он прожил почти шесть десятилетий.

3 декабря в Москве состоялась церемония открытия мемориальной доски, посвященной Александру Ширвиндту — выдающемуся актеру, режиссеру, педагогу и руководителю Театра сатиры. Памятный знак разместили на фасаде дома 1/15, корпуса А на Котельнической набережной — здесь артист прожил почти 58 лет – с 1966 по 2024 годы.

Мемориальную доску из бронзы создали скульпторы Андрей и Павел Наличи. На ней высечен портрет Ширвиндта в образе героя любимого многими поколениями фильма «Трое в лодке, не считая собаки» и памятная надпись. Инициатором установки памятника выступил Московский академический театр сатиры, которому артист отдал многие годы творческой жизни.

В торжественном открытии приняли участие представители власти, культурных учреждений, СМИ, а также коллеги, друзья и родственники Александра Ширвиндта. Собравшиеся почтили память человека, чье имя прочно связано с историей отечественного театра и кино.

Александр Ширвиндт родился в Москве в 1934 году. Его путь в искусстве начался с окончания Высшего театрального училища имени Б. В. Щукина в 1956 году. Тогда же он поступил в труппу Театра‑студии киноактера и начал преподавать в альма‑матер. Уже в 1957 году его пригласили в Театр имени Ленинского комсомола и зачислили в штат киностудии «Мосфильм». В 1967 году артист перешел в Московский драматический театр на Малой Бронной, а в 1970‑м — в Московский академический театр сатиры.

На сцене Театра сатиры Ширвиндт сыграл множество ярких ролей, включая графа Альмавиву в «Безумном дне, или Женитьбе Фигаро». Он также проявил себя как режиссер: в 1970 году совместно с Марком Захаровым поставил «Проснись и пой!», а в 1973‑м вместе с Андреем Мироновым — «Маленькие комедии большого дома». В 1978 году зрители увидели его постановку «Недоросль» по пьесе Фонвизина.

С 1995 года Александр Ширвиндт носил звание профессора, воспитав целую плеяду талантливых актеров — среди его учеников Леонид Ярмольник, Амалия Мордвинова, Александр Олешко, Елена Подкаминская и Мария Голубкина. В 2000 году он сменил Валентина Плучека на посту художественного руководителя Театра сатиры, а в 2021 году стал его президентом.

Александр Ширвиндт ушел из жизни 15 марта 2024 года в возрасте 89 лет, оставив после себя богатое творческое наследие. Мемориальная доска — не просто знак уважения, но и возможность сохранить память о человеке, чье искусство вдохновляло поколения зрителей и коллег.