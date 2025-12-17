Трамвай №5 вернулся: новый маршрут связал ключевые точки столицы

Восстановление трамвайной линии на Трифоновской улице даст толчок развитию транспортной сети трех районов Москвы.

В Москве возрожден исторический трамвайный маршрут № 5, соединяющий Белорусский вокзал со станцией метро «Рижская». Это событие не просто возвращает городу часть его транспортного наследия — оно создает новые возможности для сотен тысяч горожан, улучшая доступность ключевых социальных, образовательных и культурных объектов.

Первая трамвайная линия на Трифоновской улице появилась в начале 1930‑х годов. Шесть десятилетий трамвай № 5 оставался одним из самых востребованных маршрутов: ежедневно им пользовались до 100 тысяч человек. В середине 1990‑х движение прекратилось из‑за реконструкции Большого Крестовского путепровода, а на смену трамваю пришел временный автобус № 0, позднее преобразованный в электробусный маршрут С510.

В 2024–2025 годах в рамках масштабной реконструкции Трифоновской улицы здесь было проведено восстановление трамвайных путей. Специалисты проложили двухпутную линию протяженностью 2,1 км, интегрировав ее в существующую сеть. На пересечении Трифоновской и Образцова появились три современных стрелочных перевода. Особое внимание уделено комфорту и экологичности нового маршрута. При укладке рельсов применена технология бесшовной сборки с резиновыми уплотнителями и виброизолирующими матами, что обеспечивает плавность и малошумность движения. Пути отделены от проезжей части сплошной разметкой, а на остановках обустроены 11 приподнятых платформ, девять из которых выполнены по венскому типу — на одном уровне с низким полом трамвая. Обслуживают маршрут семь трамваев «Львенок‑Москва».

Современный маршрут № 5 протяженностью 4,4 км проходит через улицы Лесную, Палиху, Тихвинскую, Минаевский и Новосущевский переулки, улицы Образцова, Трифоновскую и Гиляровского. Он связывает три района — Тверской, Марьину Рощу и Мещанский. На линии организовано 16 остановок, шесть из которых новые: «МИИТ», «Улица Советской Армии», «Олимпийский проспект», «Улица Щепкина», «Улица Гиляровского» и «Метро “Рижская”».

Преимущества нового маршрута:

время в пути между конечными остановками составляет около 20 минут;

пересадка на станцию метро «Рижская» занимает менее минуты;

улучшена доступность знаковых объектов: фудмолла «Депо. Москва», Еврейского музея, Армянского храмового комплекса, Дворца культуры РУТ (МИИТ), детской музыкальной школы имени Н. П. Ракова и МОНИКИ имени М. Ф. Владимирского;

вдвое сокращено время поездки от «Рижской» до РУТ (МИИТ) (до 10 минут) и МОНИКИ (до 5 минут).

Маршрут приобретает особое значение для студенчества: он обслуживает 25 тысяч учащихся пяти крупных вузов — РУТ (МИИТ), РГГУ, РХТУ имени Д. И. Менделеева, НИУ «Высшая школа экономики» и МГТУ «Станкин». В целом прогнозируемый пассажиропоток составляет 20 тысяч человек в сутки, к 2030 году ожидается рост до 35 тысяч. В перспективе маршрут обеспечит удобную пересадку на высокоскоростную магистраль Москва — Санкт‑Петербург.