Пятница 19 декабря

Трамвай №5 вернулся: новый маршрут связал ключевые точки столицы

Трамвай №5 вернулся: новый маршрут связал ключевые точки столицы
145

Восстановление трамвайной линии на Трифоновской улице даст толчок развитию транспортной сети трех районов Москвы.

В Москве возрожден исторический трамвайный маршрут № 5, соединяющий Белорусский вокзал со станцией метро «Рижская». Это событие не просто возвращает городу часть его транспортного наследия — оно создает новые возможности для сотен тысяч горожан, улучшая доступность ключевых социальных, образовательных и культурных объектов.

Первая трамвайная линия на Трифоновской улице появилась в начале 1930‑х годов. Шесть десятилетий трамвай № 5 оставался одним из самых востребованных маршрутов: ежедневно им пользовались до 100 тысяч человек. В середине 1990‑х движение прекратилось из‑за реконструкции Большого Крестовского путепровода, а на смену трамваю пришел временный автобус № 0, позднее преобразованный в электробусный маршрут С510.

В 2024–2025 годах в рамках масштабной реконструкции Трифоновской улицы здесь было проведено восстановление трамвайных путей. Специалисты проложили двухпутную линию протяженностью 2,1 км, интегрировав ее в существующую сеть. На пересечении Трифоновской и Образцова появились три современных стрелочных перевода. Особое внимание уделено комфорту и экологичности нового маршрута. При укладке рельсов применена технология бесшовной сборки с резиновыми уплотнителями и виброизолирующими матами, что обеспечивает плавность и малошумность движения. Пути отделены от проезжей части сплошной разметкой, а на остановках обустроены 11 приподнятых платформ, девять из которых выполнены по венскому типу — на одном уровне с низким полом трамвая. Обслуживают маршрут семь трамваев «Львенок‑Москва».

Современный маршрут № 5 протяженностью 4,4 км проходит через улицы Лесную, Палиху, Тихвинскую, Минаевский и Новосущевский переулки, улицы Образцова, Трифоновскую и Гиляровского. Он связывает три района — Тверской, Марьину Рощу и Мещанский. На линии организовано 16 остановок, шесть из которых новые: «МИИТ», «Улица Советской Армии», «Олимпийский проспект», «Улица Щепкина», «Улица Гиляровского» и «Метро “Рижская”».

Преимущества нового маршрута:

  • время в пути между конечными остановками составляет около 20 минут;
  • пересадка на станцию метро «Рижская» занимает менее минуты;
  • улучшена доступность знаковых объектов: фудмолла «Депо. Москва», Еврейского музея, Армянского храмового комплекса, Дворца культуры РУТ (МИИТ), детской музыкальной школы имени Н. П. Ракова и МОНИКИ имени М. Ф. Владимирского;
  • вдвое сокращено время поездки от «Рижской» до РУТ (МИИТ) (до 10 минут) и МОНИКИ (до 5 минут).

Маршрут приобретает особое значение для студенчества: он обслуживает 25 тысяч учащихся пяти крупных вузов — РУТ (МИИТ), РГГУ, РХТУ имени Д. И. Менделеева, НИУ «Высшая школа экономики» и МГТУ «Станкин». В целом прогнозируемый пассажиропоток составляет 20 тысяч человек в сутки, к 2030 году ожидается рост до 35 тысяч. В перспективе маршрут обеспечит удобную пересадку на высокоскоростную магистраль Москва — Санкт‑Петербург.

17 декабря 2025, 09:01
Фото: mos.ru/ В.Новиков
mos.ru✓ Надежный источник

Кутузовский проспект в новом свете: как преобразится знаковая магистраль столицы

Кутузовский проспект в новом свете: как преобразится знаковая магистраль столицы
Новая архитектурно-художественная подсветка гармонично объединяет историческое наследие столицы и современность. Кутузовский проспект, одна из главных транспортных артерий Москвы, вскоре предстанет перед горожанами и туристами в совершенно новом облике.

"Москва усадебная": путешествие сквозь века по литературным адресам столицы

"Москва усадебная": путешествие сквозь века по литературным адресам столицы
Специально для проекта "Зима в Москве" разработан увлекательный интерактивный маршрут по историческим особнякам. С 1 декабря по 28 февраля гости традиционного фестиваля «Усадьбы Москвы» могут отправиться в необычное путешествие по старинным усадьбам усадьбы.

Метро "Липовая роща": как идет строительство станции новой линии столичной подземки

Метро "Липовая роща": как идет строительство станции новой линии столичной подземки
Четверть объема монолитных работ уже позади. Строительство станции метро «Липовая роща» — важного звена будущей Рублево‑Архангельской линии — вышло на новый этап.

"Зима в Москве": чем заняться на выходных 19–21 декабря

"Зима в Москве": чем заняться на выходных 19–21 декабря
Жителей и гостей столицы ждет разнообразная программа: от мастер-классов и ледовых шоу до благотворительных акций. Ближайшие предновогодние выходные в Москве обещают быть по-настоящему волшебными: с 19 по 21 декабря в рамках проекта «Зима в Москве» запланировано множество ярких событий.

Проект "Путешествие в Рождество" подарил праздник детям с особенностями развития

Проект "Путешествие в Рождество" подарил праздник детям с особенностями развития
Фестиваль превратил обычный день в настоящую сказку – с театром, играми и исполнением заветных желаний. На днях в сердце нашей столицы зажглись новые огоньки доброты: в рамках фестиваля «Путешествие в Рождество», являющегося частью проекта «Зима в Москве», состоялся незабываемый праздник для ребят из особого семейного центра имени Г.

Теплый круг: в столичных парках появились костровые зоны

Теплый круг: в столичных парках появились костровые зоны
Проект "Зима в Москве" дарит горожанам уют и праздничное настроение у живого огня. Зима в столице становится еще притягательнее: в рамках проекта «Зима в Москве» в популярных парках заработали костровые зоны — островки тепла и уюта, где можно согреться после прогулки, собраться с друзьями и проникнуться атмосферой зимнего праздника.

