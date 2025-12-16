Второе рождение: как в Москве обновляют позднесоветские панельные дома

Отремонтировать старую облицовочную плитку невозможно, но столичные специалисты нашли выход.

В 2025 году московские специалисты преобразили фасады 160 панельных домов позднесоветских серий. После капитального ремонта здания не просто обретают обновленный облик — они становятся ярче, современнее и энергоэффективнее, сохраняя при этом неповторимую эстетику эпохи.

Особенную сложность представляют дома, фасады которых изначально были облицованы керамической плиткой. Отремонтировать ее невозможно, поскольку в те годы облицовочную плитку клеили на внешнюю обшивку непосредственно на заводе при изготовлении панелей. Для их реставрации московские мастера разработали особую технологию: на армирующие сетки наносят полимерцементные смеси. Этот метод позволяет не только вернуть зданиям привлекательный вид, но и существенно повысить их теплоизоляцию.

Яркий пример — 16‑этажный дом 1982 года постройки в Загорьевском проезде (дом 5, корпус 2). Специалисты последовательно очистили фасад, удалили отслаивающуюся плитку, загерметизировали швы и нанесли теплоизоляционные материалы. Завершили работу окраской панелей в гармоничную бело‑зелёную гамму. Дополнительно отремонтировали балконы, подъезды, отмостку и заменили кровельное покрытие.

Не менее впечатляюще преобразился 14‑этажный дом на улице Приорова (дом 30), возведенный в 1994 году. Здесь мастера обновили крышу: заменили кровельный настил, восстановили уклон кровли и уложили финишное покрытие. Фасад обрел современный облик в бежево‑красных и светло‑серых тонах. Кроме того, специалисты отремонтировали инженерные системы — от центрального отопления до водоснабжения.

Еще один пример — 17‑этажный дом 1985 года постройки в Чукотском проезде (дом 2). Работы здесь проводили поэтапно, чтобы минимизировать неудобства для жителей. Фасад промыли, выровняли панели, нанесли защитные слои от влаги и холода, а затем окрасили в оттенки синего и белого. В рамках ремонта заменили стеклопакеты, отремонтировали откосы, обновили цоколь, балконы и лоджии, привели в порядок подъезды.

Таким образом, капитальный ремонт не просто продлевает срок службы зданий — он бережно сохраняет архитектурное наследие позднесоветского периода, адаптируя его к современным требованиям комфорта и энергоэффективности.