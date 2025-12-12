Память о мастере: в Москве открыли памятник Юрию Любимову

Композиция на Таганке увековечила вклад легендарного режиссера в театральное искусство.

В Москве состоялась церемония открытия монумента, посвященного Юрию Любимову — народному артисту РФ, режиссеру, педагогу и многолетнему руководителю Театра на Таганке. Скульптурную композицию установили у стены дома 21 по Верхней Радищевской улице. Событие приурочено к предстоящему в 2027 году 110‑летию со дня рождения мастера.

Автор композиции — заслуженный художник РФ Владимир Иванов. Скульптура изображает режиссера, прислонившегося к стене театра: он словно встречает и провожает зрителей, оставаясь неразрывно связанным с местом, где создал десятки знаковых спектаклей. Инициаторами установки памятника выступили ведущие театральные коллективы страны — Театр на Таганке, Александринский театр, Театр имени Евгения Вахтангова, Театр наций, а благотворительные организации.

Для театрального сообщества открытие памятника стало значимым событием. За годы работы в Театре на Таганке Юрий Любимов поставил свыше 50 спектаклей, превратив площадку в одну из самых узнаваемых в стране. Среди его самых известных работ — «Добрый человек из Сезуана», «Жизнь Галилея», «Гамлет», «А зори здесь тихие…», а также поэтические представления «Павшие и живые», «Послушайте!» и «Товарищ, верь…».

Жизненный и творческий путь режиссера начался в Ярославле, где он родился в 1917 году. В 1934‑м Любимова приняли в студию при втором Московском Художественном театре, а уже через год он сыграл первую роль в спектакле «Мольба о жизни». Окончив в 1939 году Высшее театральное училище имени Б. В. Щукина, он в 1946 году вошел в труппу Театра имени Евгения Вахтангова, где дебютировал как режиссер. С 1953 года преподавал в Театральном институте имени Бориса Щукина, а в 1964 году возглавил Театр на Таганке.

На церемонии открытия памятника присутствовали представители органов власти, культурных учреждений, общественных организаций, СМИ, а также родственники, друзья и коллеги Юрия Любимова. Память о режиссере, ушедшем из жизни 5 октября 2014 года в возрасте 97 лет, теперь запечатлена в скульптуре, ставшей новым культурным ориентиром столицы.