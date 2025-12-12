Москва превратит монорельс в подвесной парк: проект утвержден

К 2027 году на месте устаревшей конструкции появится четырехкилометровый прогулочный маршрут, объединяющий городские парки.

Столичные власти утвердили проект планировки территории для создания первого в России высотного круглогодичного парка. Новая зона отдыха займет пространство вдоль бывшего монорельса — от станции метро «Тимирязевская» до Продольного проезда. Общая площадь преобразований составит 82,4 гектара, что позволит кардинально обновить городскую инфраструктуру и создать популярное место для прогулок.

Ключевая особенность проекта — прогулочная зона на высоте шести метров. Четырехкилометровый маршрут свяжет Главный ботанический сад имени Н. В. Цицина РАН с Тимирязевским парком, сформировав непрерывное пространство для отдыха. На месте бывших станций монорельса появятся двухэтажные павильоны с многофункциональными пространствами: там разместят площадки для лекций и мастер‑классов, кафе с панорамными видами и другие общественные зоны. Для любителей активного образа жизни обустроят специальную дорожку для пробежек.

История московской монорельсовой дороги насчитывает более 20 лет. В последние годы она перестала выполнять полноценную транспортную функцию, поскольку в городе появились более удобные маршруты общественного транспорта, которыми предпочли пользоваться москвичи. При этом плановое комплексное обследование объекта выявило необходимость капитального ремонта. На этом фоне эксперты предложили альтернативное решение вопроса — перепрофилирование инфраструктуры монорельса в зеленую зону отдыха.

Идея получила широкую поддержку горожан: в проекте «Активный гражданин» более 71% участников голосования высказались за создание парка. Новый объект объединит пять районов — Останкинский, Бутырский, Марфино, Тимирязевский и Алексеевский, сделав городскую среду более целостной и комфортной.

Парк не только предоставит жителям дополнительные маршруты для прогулок, но и создаст новые точки притяжения для семейного отдыха, занятий спортом и неформальных встреч. Реализация проекта запланирована на 2027 год — он станет примером удачного переосмысления устаревшей инфраструктуры в пользу общественных пространств.