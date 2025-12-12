"Путешествие в Рождество" начинается: Москва окунулась в праздничную сказку

Более 35 площадок, тысячи мастер-классов и особая программа в поддержку участников СВО – вот что приготовил зимний фестиваль.

В Москве начался традиционный фестиваль «Путешествие в Рождество» в рамках проекта «Зима в Москве». Столица преобразилась: огни, декорации и атмосфера волшебства порадуют гостей на 35 фестивальных площадках, открывшихся как в центре, так и других округах города. Москвичей и туристов ждет насыщенная программа: запланированы тысячи мастер‑классов, свыше 6 400 часов спортивных мероприятий, более 1 700 новогодних представлений и яркие ледовые шоу.

В этом году фестиваль несет особый смысл: новогодние огни столицы зажглись в честь тех, кто защищает страну. Для участников специальной военной операции (СВО) подготовили трогательную программу, пронизанную благодарностью и теплом. В шале «Фабрика подарков. Москва помогает» идет сбор новогодних подарков для бойцов СВО, а также игрушек и книжек для детей с новых территорий России. На некоторых площадках «Московских сезонов» посетители могут записать видеопоздравления с Новым годом и Рождеством для героев.

Еще одна благотворительная акция – «Добрая елка» – дает шанс исполнить новогодние мечты подопечных некоммерческих организаций (НКО). На фестивальных площадках и других городских пространствах установлены елки с пожеланиями. Отсканировав QR‑код, любой желающий может сделать подарок тому, кто его очень ждет.

Манежная площадь этой зимой превратилась в волшебный мир ватной игрушки — символа Нового года начала XX века. Вся территория ярмарки стилизована под сказочный город: среди причудливых декораций гости встречают Деда Мороза, Снегурочку и других персонажей, как будто созданных из ваты. На сцене в форме старинного арочного вокзала звучат праздничные мелодии, проходят концерты и спектакли, погружающие зрителей в атмосферу рождественского чуда.

На Тверской площади гостей установлена праздничная композиция, посвященная столице. Фасады зданий украшены световыми конструкциями с золотой патиной, а мерцающие огоньки создают ощущение зимней сказки. В центре площадки возвышается восьмиметровая ель – настоящий путеводитель по знаковым сооружениям города. На дереве можно найти Большой театр с фигурами лошадей на фасаде, здание мэрии Москвы, сталинские высотки, павильоны ВДНХ, особняки XIX века и башни Кремля. Светящиеся окошки миниатюрных строений добавляют композиции очарования и уюта.

Фестиваль радует и необычными выставками елок. На Тверском бульваре развернулась галерея рождественских деревьев, созданных совместно с российскими брендами. А на площади у ЦУМа московские стилисты и молодые художники представили коллекцию дизайнерских елок. Каждая композиция создана по мотивам личных детских воспоминаний.

Для любителей приключений на фестивальных площадках организован зимний квест «Путешествие за подарком мечты». Участникам предстоит исследовать праздничные улицы Москвы, знакомиться с рождественскими традициями и обычаями разных регионов страны. Каждый гость получит паспорт путешественника. За ответы на тематические вопросы и выполнение заданий в него ставят печати. Собрав достаточное количество отметок, можно обменять паспорт на памятные призы.