"Путешествие в Рождество" начинается: Москва окунулась в праздничную сказку

Долина рискует остаться жить в хрущевке Тесты Бузова твердо решила строить семью Игры Сонник

Топ новостей недели

Всего 14 человек в зале: сольный концерт Долиной под угрозой отменыВсего 14 человек в зале: сольный концерт Долиной под угрозой отмены Пугачева не смогла промолчать в ответ на резонансное заявление дочериПугачева не смогла промолчать в ответ на резонансное заявление дочери Никогда не говорите мужу об этом: мудрость, которую приписывают Омару ХайямуНикогда не говорите мужу об этом: мудрость, которую приписывают Омару Хайяму Тест: Какой вы зимний напиток?Тест: Какой вы зимний напиток?

Лента новостей

Четверг 22 января

16:30"Больше не нужно резать": доктор Мясников рассказал, как вылечить аппендицит без операции 15:42"Устала страдать": Ольга Орлова сбежала из России, забрав с собой дочь 15:31Транспортный маневр: в Москве пересмотрят 11 автобусных маршрутов с 24 января 15:10Фестиваль "Китайский Новый год" пройдет в Москве с 16 февраля по 1 марта 14:50Москвичам предлагают оценить, как изменилась городская среда в 2025 году 14:36Зимние выходные в Москве: где в выходной сыграть в хоккей в валенках и увидеть огненное ледовое шоу 14:27Более 310 животных переехали в Московский зоопарк в 2025 году – Собянин 14:20"Китайский Новый год в Москве" и "Московская Масленица в Пекине" пройдут в феврале 14:08История крошки Нейтона: как в Московском зоопарке спасают детеныша краснокнижного потто 14:02Тест: закончи строчку культовой песни из наших любимых советских фильмов 13:36"Лужники" становятся речной гаванью: один из причалов четвертого маршрута электросудов установили у олимпийского комплекса 13:11Почему опасно есть даже чистый на вид городской снег – ответил химик 12:42Неоклассика возрождается: как обновляют исторические дома на востоке Москвы 12:00Звезда "Страны глухих" Дина Корзун рассказала о подготовке к роли в спектакле "Вечно живые" 10:42Боня сообщила о готовности встретиться с Собчак на фоне давнего конфликта 09:35Полтора миллиона москвичей воспользовались услугой регистрации автомобилей в "Моих документах" 09:16Семь районов столицы получили благоустроенные общественные пространства возле медучреждений в 2025 году 09:1052-летний Цискаридзе неожиданно для всех сделал заявление о женитьбе 06:42Певица Слава рассекретила свой метод похудения: Без скучнейших спортзалов и диет 03:34За Алсу приударил отвергнутый Бузовой молодой обеспеченный мужчина 03:12Психолог перечислила самые неочевидные причины внезапной бессонницы у женщин 21:11"Будет продолжать депрессовать": психолог объяснил, какую роковую ошибку совершила Долина 20:35Раскрыт секрет людей, которые много едят и не толстеют 19:21"Против Telegram вводятся меры": сенатор объяснил, почему мессенджер начал работать со сбоями 18:35"Жулики!": доктор Мясников назвал "лекарства", которые нельзя покупать ни в коем случае 17:11Ксения Собчак, Оксана Самойлова и другие российские звезды вновь засветились на скандальной вечеринке 16:02Лариса Долина обратилась к сдающим билеты поклонникам с пламенной речью: Очень дорожу вами! 15:48Зимний старт: фестиваль спорта в "Лужниках" ждет школьников и студентов 15:32Девять новых социальных объектов открыли ТиНАО в 2025 году 15:10"Величайший камбэк": стало известно, на каких условиях Алла Пугачева вернется на сцену 14:16Тест: угадайте культовые советские фильмы по кадру с кудрявым героем 13:14Профессор развенчал распространенный миф о потере тепла через голову 11:37Осужденная Аглая Тарасова впервые появилась на публике 11:28На юге столицы стало светлее: систему городского освещения модернизировали 10:54Активисты района Северное Тушино отправили 70 тонн гумпомощи в зону СВО в 2025 году 10:04Новый дом на улице Лобачевского: район Проспект Вернадского обновляется 09:57Синоптик предупредил москвичей о резком похолодании до минус 25 градусов 09:48Станция "Остров мечты" приобретает очертания: выполнена треть монолитных работ 08:44Долина рискует остаться жить в простой хрущевке после потери элитного жилья 06:48Бузова твердо решила совмещать семью и карьеру: Будет день любви и семьи 03:37Россиянам рассказали, что нужно делать при пропуске платежа за ЖКУ 00:19Эти простые привычки значительно увеличат продолжительность вашей жизни – исследование 20:46ТЕСТ: узнай советский фильм по кадру с современной ИИ-копией 20:44"Фигурное катание уходит из моей жизни": Роман Костомаров сделал шокирующее признание о своем будущем 19:44В Хургаде закрыли пляжи из-за акул: где сейчас отдыхать безопасно и выгодно 18:29Назван самый невостребованный артист: даже скидка в 5 миллионов не спасла его от пустых залов 17:24Уделите этому 150 минут в неделю: ваш мозг станет моложе на 7 месяцев без таблеток и операций 16:27Русские сказки в 3D, скульптуры из бересты и платье Людмилы Гурченко: главные артефакты выставки "Уникальная Россия" в 2026 году 16:12"Я бы так не поступила": Анита Цой сделала неожиданное заявление о скандале с квартирой Долиной 15:32Вышедший на связь в преддверии важного события муж Пугачевой шокировал поклонников
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

"Путешествие в Рождество" начинается: Москва окунулась в праздничную сказку

"Путешествие в Рождество" начинается: Москва окунулась в праздничную сказку
24

Более 35 площадок, тысячи мастер-классов и особая программа в поддержку участников СВО – вот что приготовил зимний фестиваль.

В Москве начался традиционный фестиваль «Путешествие в Рождество» в рамках проекта «Зима в Москве». Столица преобразилась: огни, декорации и атмосфера волшебства порадуют гостей на 35 фестивальных площадках, открывшихся как в центре, так и других округах города. Москвичей и туристов ждет насыщенная программа: запланированы тысячи мастер‑классов, свыше 6 400 часов спортивных мероприятий, более 1 700 новогодних представлений и яркие ледовые шоу.

В этом году фестиваль несет особый смысл: новогодние огни столицы зажглись в честь тех, кто защищает страну. Для участников специальной военной операции (СВО) подготовили трогательную программу, пронизанную благодарностью и теплом. В шале «Фабрика подарков. Москва помогает» идет сбор новогодних подарков для бойцов СВО, а также игрушек и книжек для детей с новых территорий России. На некоторых площадках «Московских сезонов» посетители могут записать видеопоздравления с Новым годом и Рождеством для героев.

Еще одна благотворительная акция – «Добрая елка» – дает шанс исполнить новогодние мечты подопечных некоммерческих организаций (НКО). На фестивальных площадках и других городских пространствах установлены елки с пожеланиями. Отсканировав QR‑код, любой желающий может сделать подарок тому, кто его очень ждет.

Манежная площадь этой зимой превратилась в волшебный мир ватной игрушки — символа Нового года начала XX века. Вся территория ярмарки стилизована под сказочный город: среди причудливых декораций гости встречают Деда Мороза, Снегурочку и других персонажей, как будто созданных из ваты. На сцене в форме старинного арочного вокзала звучат праздничные мелодии, проходят концерты и спектакли, погружающие зрителей в атмосферу рождественского чуда.

На Тверской площади гостей установлена праздничная композиция, посвященная столице. Фасады зданий украшены световыми конструкциями с золотой патиной, а мерцающие огоньки создают ощущение зимней сказки. В центре площадки возвышается восьмиметровая ель – настоящий путеводитель по знаковым сооружениям города. На дереве можно найти Большой театр с фигурами лошадей на фасаде, здание мэрии Москвы, сталинские высотки, павильоны ВДНХ, особняки XIX века и башни Кремля. Светящиеся окошки миниатюрных строений добавляют композиции очарования и уюта.

Фестиваль радует и необычными выставками елок. На Тверском бульваре развернулась галерея рождественских деревьев, созданных совместно с российскими брендами. А на площади у ЦУМа московские стилисты и молодые художники представили коллекцию дизайнерских елок. Каждая композиция создана по мотивам личных детских воспоминаний.

Для любителей приключений на фестивальных площадках организован зимний квест «Путешествие за подарком мечты». Участникам предстоит исследовать праздничные улицы Москвы, знакомиться с рождественскими традициями и обычаями разных регионов страны. Каждый гость получит паспорт путешественника. За ответы на тематические вопросы и выполнение заданий в него ставят печати. Собрав достаточное количество отметок, можно обменять паспорт на памятные призы.

Шоу-бизнес в Telegram

12 декабря 2025, 11:02
Фото: mos.ru/ Е.Самарин
mos.ru✓ Надежный источник

Транспортный маневр: в Москве пересмотрят 11 автобусных маршрутов с 24 января

Транспортный маневр: в Москве пересмотрят 11 автобусных маршрутов с 24 января
Корректировка сделает удобнее поездки для жителей севера, запада, юга и Новомосковского округа столицы. С 24 января в нескольких округах Москвы вступят в силу изменения в маршрутной сети наземного транспорта.

Фестиваль "Китайский Новый год" пройдет в Москве с 16 февраля по 1 марта

Фестиваль "Китайский Новый год" пройдет в Москве с 16 февраля по 1 марта
В последние дни зимы российская столица наполнится восточными традициями. В 2026 году Москва в третий раз станет центром празднования Нового года по восточному календарю.

Москвичам предлагают оценить, как изменилась городская среда в 2025 году

Москвичам предлагают оценить, как изменилась городская среда в 2025 году
Проголосовать за обновленные парки, скверы и спортивные зоны можно на платформе "Активный гражданин". Высказать мнение о преобразованиях в столице и получить баллы городской программы лояльности могут москвичи, присоединившиеся к опросу на платформе «Активный гражданин».

Зимние выходные в Москве: где в выходной сыграть в хоккей в валенках и увидеть огненное ледовое шоу

Зимние выходные в Москве: где в выходной сыграть в хоккей в валенках и увидеть огненное ледовое шоу
Афиша ключевых событий 23–25 января: фестивали, мастер-классы с чемпионами и необычные спортивные турниры. Проект «Зима в Москве» дарит горожанам и гостям столицы насыщенную активностями программу.

История крошки Нейтона: как в Московском зоопарке спасают детеныша краснокнижного потто

История крошки Нейтона: как в Московском зоопарке спасают детеныша краснокнижного потто
Забота и внимание киперов помогли окрепнуть малышу приматов. В середине сентября в Московском зоопарке произошло радостное, но непростое событие: у пары краснокнижных приматов потто — Нелии и Нориса — появился на свет детеныш.

"Лужники" становятся речной гаванью: один из причалов четвертого маршрута электросудов установили у олимпийского комплекса

"Лужники" становятся речной гаванью: один из причалов четвертого маршрута электросудов установили у олимпийского комплекса
Новый водный путь сэкономит москвичам и туристам до 30 минут и соединит три столичных района. На Москве‑реке завершается подготовка к запуску четвертого маршрута регулярного речного электротранспорта «Лужники — Киевский».

Выбор читателей

21/01Срд"Жулики!": доктор Мясников назвал "лекарства", которые нельзя покупать ни в коем случае 20/01ВтрНазван самый невостребованный артист: даже скидка в 5 миллионов не спасла его от пустых залов 20/01Втр"Фигурное катание уходит из моей жизни": Роман Костомаров сделал шокирующее признание о своем будущем 21/01СрдЛариса Долина обратилась к сдающим билеты поклонникам с пламенной речью: Очень дорожу вами! 21/01Срд"Величайший камбэк": стало известно, на каких условиях Алла Пугачева вернется на сцену 22/01Чтв52-летний Цискаридзе неожиданно для всех сделал заявление о женитьбе