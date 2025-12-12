Долину выселили из квартиры в Хамаовниках Тесты Асмус показала лицо нового спутника Игры Сонник

Среда 21 января

Фестиваль "Наследие-2025" покажет историю столицы в ярких форматах

Фестиваль "Наследие-2025" покажет историю столицы в ярких форматах
18

В программе более 150 мероприятий: от виртуальных экскурсий до мастер-классов реставрации мебели.

13 декабря Москва превратится в большую интерактивную выставку, посвященную нашей столице. В общественном пространстве «Три вокзала. Депо» (Новорязанская улица, дом 23, строение 1) стартует четвертый фестиваль «Наследие». Гостей ждет настоящее путешествие сквозь века: более 150 событий раскроют тайны архитектуры, ремесел и городской культуры.

Фестиваль откроет торжественная церемония в 11:00. В этот момент наградят волонтеров Мосгорнаследия — тех, кто ежедневно вносит вклад в сохранение памятников столицы. Сразу после этого десять тематических «Домов» распахнут двери, обещая гостям разноплановый опыт:

  • «Дом знаний» станет площадкой для глубоких диалогов. Эксперты и кураторы крупных реставрационных проектов проведут лекции, где разберут ключевые этапы формирования городского ландшафта Москвы.
  • В «Доме достижений» представят плоды творчества нового поколения: архитектурные эскизы участников VIII молодежного форума «Наследие» и фотоработы финалистов конкурса «Наследие в объективе». Дополнят экспозицию арт‑инсталляции, оживляющие образы утраченных и сохранившихся памятников.
  • «Дом современных технологий» предложит высокотехнологичное приключение: вместе с талисманом фестиваля Львом‑хранителем гости отправятся в виртуальное путешествие по объектам культурного наследия. Дополненная реальность позволит «прогуляться» по интерьерам старинных особняков и взглянуть на утраченные здания в их первозданном виде.
  • В «Доме связи» каждый сможет оставить след в истории — отправить почтовую открытку с изображением московских памятников в любой регион России. Это маленький ритуал, связывающий разные уголки страны через общее культурное пространство.
  • В «Доме кино» покажут документальные ленты о красоте столичных улиц и судьбах знаковых зданий.
  • «Дом карьеры» откроет двери для тех, кто мечтает связать жизнь с историей и архитектурой. Специалисты составят персональную профориентационную карту, помогут сориентироваться в профессиях будущего и расскажут, как войти в сферу сохранения наследия.
  • «Дом мастеров» станет мастерской традиций: здесь научат создавать русскую народную куклу, работать с мозаикой, реставрировать мебель и расписывать кокошники архитектурными мотивами.
  • Для юных гостей заработает «Дом детства» — пространство с развивающими играми, творческими мастер‑классами и показом мультфильмов.
  • «Дом книги» предложит погрузиться в мир печатного слова, посвященного Москве.
  • «Дом открытий» станет зоной экспериментов, где можно будет опробовать новые форматы взаимодействия с историческим наследием города.

На главной площадке «Три вокзала. Депо» запланированы интеллектуальные квизы на знание московской истории; концертная программа с участием фольклорных коллективов; церемония награждения лучших экскурсоводов и победителей фотоконкурса «Наследие в объективе»; разнообразные мастер‑классы.

Фестиваль «Наследие» — часть масштабного молодежного форума, организованного Мосгорнаследием совместно с вузами Москвы. Его миссия — показать, что памятники архитектуры не должны оставаться лишь музейными экспонатами: их нужно бережно реставрировать и органично встраивать в современную городскую жизнь. За годы проведения форум объединил более 100 тысяч участников — от школьников до профессиональных реставраторов.

12 декабря 2025, 15:08
Фото: mos.ru
mos.ru✓ Надежный источник

Девять новых социальных объектов открыли ТиНАО в 2025 году

Девять новых социальных объектов открыли ТиНАО в 2025 году
От школ до современной поликлиники – как меняется инфраструктура округов. В 2025 году в Троицкой и Новомосковском административных округах (ТиНАО) был сделан значительный шаг в развитии социальной инфраструктуры.

На юге столицы стало светлее: систему городского освещения модернизировали

На юге столицы стало светлее: систему городского освещения модернизировали
Современные светильники делают московские дворы и улицы комфортнее в темное время суток. На юге Москвы завершается масштабная модернизация системы уличного освещения.

Активисты района Северное Тушино отправили 70 тонн гумпомощи в зону СВО в 2025 году

Активисты района Северное Тушино отправили 70 тонн гумпомощи в зону СВО в 2025 году
Часть посылок добровольцы формируют по адресным заказам. Раз в месяц из Северного Тушина в зону специальной военной операции (СВО) уходят посылки с консервами и сладостями, теплой одеждой и обувью, генераторами, обогревателями, тактическими носилками и т.

Новый дом на улице Лобачевского: район Проспект Вернадского обновляется

Новый дом на улице Лобачевского: район Проспект Вернадского обновляется
Вместо старых пятиэтажек – современные ЖК и новая городская инфраструктура. В районе Проспект Вернадского продолжается реализация программы реновации: недавно жители трех старых домов начали переселяться в современный жилой комплекс на улице Лобачевского, дом 28.

Станция "Остров мечты" приобретает очертания: выполнена треть монолитных работ

Станция "Остров мечты" приобретает очертания: выполнена треть монолитных работ
Новая станция метро станет важным транспортным узлом столицы. В Москве продолжается реализация масштабного проекта — строительства Бирюлевской линии метро.

Реставрация дома Крашенинниковых в Даниловском районе завершена

Реставрация дома Крашенинниковых в Даниловском районе завершена
Старинный особняк на Кожевнической улице обрел исторический облик. В Москве завершилась кропотливая работа по возрождению памятника архитектуры — двухэтажного особняка с мезонином купцов Крашенинниковых.

