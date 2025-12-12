Звезды фигурного катания откроют секреты мастерства в рамках проекта "Зима в Москве"

22 мастер-класса от чемпионов – 22 шанса научиться кататься у лучших.

В рамках масштабного сезонного проекта «Зима в Москве» в столице стартует уникальная серия открытых тренировок по фигурному катанию. Два десятка мастер‑классов проведут звезды российского льда — от олимпийских чемпионок до призеров национальных первенств. Под руководством профессионалов любой желающий сможет освоить базовые элементы и тонкости техники, доступные спортсменам высокого класса. Участие бесплатное, но требуется предварительная регистрация.

Первой в череде звездных наставников станет Алина Загитова. 21 декабря на катке олимпийского комплекса «Лужники» она проведет массовый открытый урок для более чем 500 участников. Тем, кто не попал в число тренирующихся на льду, не стоит расстраиваться: занятие будет транслироваться на большом экране рядом с катком, так что наблюдать за мастерством олимпийской чемпионки сможет каждый желающий.

В последующие дни эстафету примут другие именитые спортсменки. Серебряная призерка Олимпийских игр Александра Трусова покажет, как сочетать артистизм и техническую сложность. Чемпионка России Софья Акатьева поделится секретами безупречного скольжения и вращения. Обладательница серебряной награды чемпионата России Дарья Садкова и бронзовый призер чемпионата России по прыжкам Алиса Двоеглазова раскроют тонкости выполнения прыжковых элементов и связок.

Каждая тренировка — это не только урок катания, но и возможность пообщаться с кумирами. Участники мастер-классов смогут задать вопросы фигуристкам, сфотографироваться со спортсменами и получить памятные подарки — карточки с автографами. Такой формат превращает обычное занятие в настоящий праздник для поклонников фигурного катания.

Площадки для мастер‑классов выбраны с учетом удобства для большинства москвичей:

каток олимпийского комплекса «Лужники» — центральная локация, где стартует проект;

каток «Битца» — удобная точка на юге столицы;

каток «Авангард» — еще одна площадка, доступная для жителей разных районов.

Проект «Зима в Москве» продолжает доказывать: зима в столице — это время не только для созерцания происходящего за окном, но и для активного движения. Мастер‑классы звезд фигурного катания — яркий пример того, как спорт становится ближе к горожанам, а лед превращается в пространство для вдохновения и новых достижений.