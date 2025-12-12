Зимние выходные в парках Москвы: творчество, спорт и волшебство

Долина рискует остаться жить в хрущевке Тесты Бузова твердо решила строить семью Игры Сонник

Четверг 22 января

16:30"Больше не нужно резать": доктор Мясников рассказал, как вылечить аппендицит без операции 15:42"Устала страдать": Ольга Орлова сбежала из России, забрав с собой дочь 15:31Транспортный маневр: в Москве пересмотрят 11 автобусных маршрутов с 24 января 15:10Фестиваль "Китайский Новый год" пройдет в Москве с 16 февраля по 1 марта 14:50Москвичам предлагают оценить, как изменилась городская среда в 2025 году 14:36Зимние выходные в Москве: где в выходной сыграть в хоккей в валенках и увидеть огненное ледовое шоу 14:27Более 310 животных переехали в Московский зоопарк в 2025 году – Собянин 14:20"Китайский Новый год в Москве" и "Московская Масленица в Пекине" пройдут в феврале 14:08История крошки Нейтона: как в Московском зоопарке спасают детеныша краснокнижного потто 14:02Тест: закончи строчку культовой песни из наших любимых советских фильмов 13:36"Лужники" становятся речной гаванью: один из причалов четвертого маршрута электросудов установили у олимпийского комплекса 13:11Почему опасно есть даже чистый на вид городской снег – ответил химик 12:42Неоклассика возрождается: как обновляют исторические дома на востоке Москвы 12:00Звезда "Страны глухих" Дина Корзун рассказала о подготовке к роли в спектакле "Вечно живые" 10:42Боня сообщила о готовности встретиться с Собчак на фоне давнего конфликта 09:35Полтора миллиона москвичей воспользовались услугой регистрации автомобилей в "Моих документах" 09:16Семь районов столицы получили благоустроенные общественные пространства возле медучреждений в 2025 году 09:1052-летний Цискаридзе неожиданно для всех сделал заявление о женитьбе 06:42Певица Слава рассекретила свой метод похудения: Без скучнейших спортзалов и диет 03:34За Алсу приударил отвергнутый Бузовой молодой обеспеченный мужчина 03:12Психолог перечислила самые неочевидные причины внезапной бессонницы у женщин 21:11"Будет продолжать депрессовать": психолог объяснил, какую роковую ошибку совершила Долина 20:35Раскрыт секрет людей, которые много едят и не толстеют 19:21"Против Telegram вводятся меры": сенатор объяснил, почему мессенджер начал работать со сбоями 18:35"Жулики!": доктор Мясников назвал "лекарства", которые нельзя покупать ни в коем случае 17:11Ксения Собчак, Оксана Самойлова и другие российские звезды вновь засветились на скандальной вечеринке 16:02Лариса Долина обратилась к сдающим билеты поклонникам с пламенной речью: Очень дорожу вами! 15:48Зимний старт: фестиваль спорта в "Лужниках" ждет школьников и студентов 15:32Девять новых социальных объектов открыли ТиНАО в 2025 году 15:10"Величайший камбэк": стало известно, на каких условиях Алла Пугачева вернется на сцену 14:16Тест: угадайте культовые советские фильмы по кадру с кудрявым героем 13:14Профессор развенчал распространенный миф о потере тепла через голову 11:37Осужденная Аглая Тарасова впервые появилась на публике 11:28На юге столицы стало светлее: систему городского освещения модернизировали 10:54Активисты района Северное Тушино отправили 70 тонн гумпомощи в зону СВО в 2025 году 10:04Новый дом на улице Лобачевского: район Проспект Вернадского обновляется 09:57Синоптик предупредил москвичей о резком похолодании до минус 25 градусов 09:48Станция "Остров мечты" приобретает очертания: выполнена треть монолитных работ 08:44Долина рискует остаться жить в простой хрущевке после потери элитного жилья 06:48Бузова твердо решила совмещать семью и карьеру: Будет день любви и семьи 03:37Россиянам рассказали, что нужно делать при пропуске платежа за ЖКУ 00:19Эти простые привычки значительно увеличат продолжительность вашей жизни – исследование 20:46ТЕСТ: узнай советский фильм по кадру с современной ИИ-копией 20:44"Фигурное катание уходит из моей жизни": Роман Костомаров сделал шокирующее признание о своем будущем 19:44В Хургаде закрыли пляжи из-за акул: где сейчас отдыхать безопасно и выгодно 18:29Назван самый невостребованный артист: даже скидка в 5 миллионов не спасла его от пустых залов 17:24Уделите этому 150 минут в неделю: ваш мозг станет моложе на 7 месяцев без таблеток и операций 16:27Русские сказки в 3D, скульптуры из бересты и платье Людмилы Гурченко: главные артефакты выставки "Уникальная Россия" в 2026 году 16:12"Я бы так не поступила": Анита Цой сделала неожиданное заявление о скандале с квартирой Долиной 15:32Вышедший на связь в преддверии важного события муж Пугачевой шокировал поклонников
Зимние выходные в парках Москвы: творчество, спорт и волшебство

Зимние выходные в парках Москвы: творчество, спорт и волшебство
90

Столичные парки подготовили увлекательные мероприятия для гостей "Зимы в Москве" на 13–14 декабря.

Городские парки приглашают москвичей и туристов провести ближайшие выходные ярко и с пользой. В рамках проекта «Зима в Москве» подготовлена насыщенная программа: от исторических лекций и спортивных забегов до мастер-классов и иммерсивных спектаклей. Все мероприятия — бесплатные.

Программа на субботу, 13 декабря:

В парке «Фили» в 13:00 начнется лекция о славянской мифологии — гости погрузятся в мир древних героев и мифических существ. Встреча пройдет в «Фили Холл», мероприятие доступно для участников от шести лет.

В ландшафтном парке «Митино» с 16:00 до 18:00 в павильоне «Лекторий» запланирован урок мужества: посетители узнают о казачьем быте, а затем попробуют себя в фланкировке.

Измайловский парк в 16:00 откроет двери выставочного павильона «Арт‑парк» для лекции филолога и кинокритика Артема Гаспарова об отечественной поэзии XX века.

В парке Олимпийской Деревни с 09:00 до 11:00 состоится спортивный забег на пять и десять километров для участников от 12 лет.

В лектории «Терлецкой дубравы» с 11:00 до 14:00 пройдет мастер‑класс «Праздничная елка»: гости создадут геометрические рисунки красками.

Лианозовский парк в 12:00 приглашает на урок нейрографики — арт‑терапию для взрослых от 18 лет.

Оранжереи пяти парков проекта «Сады и огороды» (парки 50‑летия Октября, «Ходынское поле», Таганский, Измайловский, музей‑заповедник «Царицыно») с 13:00 до 17:00 проведут серию мастер‑классов по созданию подарочных коробок, елочных игрушек, рождественских венков и ангелов.

В «Ходынском поле» с 14:00 до 17:00 ждут на мастер‑классы по лепке из глины, созданию новогодних гномов и тапочек из фетра, а в 17:00 — на квартирник «Песни нашего двора».

Программа на воскресенье, 14 декабря:

В ландшафтном парке «Митино» на катке «Льдинка» с 11:00 до 12:00 пройдет мастер‑класс по фигурному катанию для москвичей от пяти лет.

Парк «Северное Тушино» в 13:00 организуют мастер‑класс по созданию экообложки для паспорта, а в 14:00 — прогулку‑беседу «Юный эколог» об Арктике.

В парке «Москворецкий» с 14:00 развернется программа с спортивными играми, творческой зоной и «Школой помощников Деда Мороза».

Лианозовский парк в 14:00 представит научное шоу «Пробуждение зимы», в 15:00 — мастер‑класс «Снежные шары», а с 16:00 до 18:00 продолжит программу играми и «Школой помощников Деда Мороза».

Более полная программа – на сайте проекта.

12 декабря 2025, 14:17
Фото: mos.ru/ М.Денисов
mos.ru✓ Надежный источник

Транспортный маневр: в Москве пересмотрят 11 автобусных маршрутов с 24 января

Транспортный маневр: в Москве пересмотрят 11 автобусных маршрутов с 24 января
Корректировка сделает удобнее поездки для жителей севера, запада, юга и Новомосковского округа столицы. С 24 января в нескольких округах Москвы вступят в силу изменения в маршрутной сети наземного транспорта.

Фестиваль "Китайский Новый год" пройдет в Москве с 16 февраля по 1 марта

Фестиваль "Китайский Новый год" пройдет в Москве с 16 февраля по 1 марта
В последние дни зимы российская столица наполнится восточными традициями. В 2026 году Москва в третий раз станет центром празднования Нового года по восточному календарю.

Москвичам предлагают оценить, как изменилась городская среда в 2025 году

Москвичам предлагают оценить, как изменилась городская среда в 2025 году
Проголосовать за обновленные парки, скверы и спортивные зоны можно на платформе "Активный гражданин". Высказать мнение о преобразованиях в столице и получить баллы городской программы лояльности могут москвичи, присоединившиеся к опросу на платформе «Активный гражданин».

Зимние выходные в Москве: где в выходной сыграть в хоккей в валенках и увидеть огненное ледовое шоу

Зимние выходные в Москве: где в выходной сыграть в хоккей в валенках и увидеть огненное ледовое шоу
Афиша ключевых событий 23–25 января: фестивали, мастер-классы с чемпионами и необычные спортивные турниры. Проект «Зима в Москве» дарит горожанам и гостям столицы насыщенную активностями программу.

История крошки Нейтона: как в Московском зоопарке спасают детеныша краснокнижного потто

История крошки Нейтона: как в Московском зоопарке спасают детеныша краснокнижного потто
Забота и внимание киперов помогли окрепнуть малышу приматов. В середине сентября в Московском зоопарке произошло радостное, но непростое событие: у пары краснокнижных приматов потто — Нелии и Нориса — появился на свет детеныш.

"Лужники" становятся речной гаванью: один из причалов четвертого маршрута электросудов установили у олимпийского комплекса

"Лужники" становятся речной гаванью: один из причалов четвертого маршрута электросудов установили у олимпийского комплекса
Новый водный путь сэкономит москвичам и туристам до 30 минут и соединит три столичных района. На Москве‑реке завершается подготовка к запуску четвертого маршрута регулярного речного электротранспорта «Лужники — Киевский».

