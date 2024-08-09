Реновация в действии: жители Бирюлево Восточного получают ключи от новых квартир

Москвичи, переезжающие в современные квартиры по программе реновации, получают возможность улучшить свои жилищные условия и стать частью этих позитивных перемен.



В столичном районе Бирюлево Восточное произошло важное событие для жителей района – город передал под заселение новый жилой комплекс, построенный в рамках программы реновации. Около 200 семей из трех расселяемых домов на Касимовской улице получили возможность переехать в современное и комфортное жилье.

Новостройка, которая расположена по адресу Касимовская улица, дом 39, корпус 2, была специально возведена для переселения жителей из домов 31, 33 и 35 на той же улице. Теперь москвичи смогут осмотреть предложенные им квартиры, оформить необходимые документы и, при желании, воспользоваться бесплатным сервисом "Помощь при переезде".

Для удобства новоселов на первом этаже нового дома открылся специальный центр информирования по вопросам переселения. Здесь жители могут получить консультации по оформлению документов и другим аспектам, связанным с их переездом в новое жилье.

Стоит отметить, что во всех квартирах, передаваемых под заселение по программе реновации, выполнена улучшенная отделка в соответствии с утвержденными стандартами. Кроме того, первые этажи домов отведены под различные предприятия социально-бытовой направленности, такие как магазины, кафе, салоны красоты, спортклубы и детские кружки. Все это создает комфортные условия для жизни новоселов.

Программа реновации, которая была утверждена в 2017 году, затрагивает около миллиона москвичей и предусматривает расселение 5176 домов. Только в 2023 году в столице передано под заселение 59 новостроек, обеспечив переселение более 47 тысяч человек. Бирюлево Восточное – один из районов, активно участвующих в этом масштабном проекте.

Для строительства новых жилых комплексов в Бирюлево Восточном уже подобрано шесть стартовых площадок. Это означает, что процесс обновления жилого фонда в районе будет продолжаться, и все больше жителей смогут улучшить свои жилищные условия.