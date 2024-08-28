Фестиваль безопасного поведения на дорогах пройдет в Москве 31 августа

Фестиваль "Город безопасных дорог" станет уникальной возможностью для молодежи не только весело провести время, но и получить важные знания и навыки.

В конце лета в столице России пройдет масштабное мероприятие, призванное привлечь внимание молодежи к важной теме безопасности на дорогах. Фестиваль "Город безопасных дорог" состоится 31 августа на территории Московского дворца пионеров и станет увлекательным событием для школьников и студентов колледжей.

Организаторы мероприятия подготовили насыщенную программу, которая сочетает в себе развлекательные и обучающие элементы. Гостей ждут яркие шоу с участием известных российских спортсменов-велосипедистов, демонстрирующих свое мастерство в исполнении сложных трюков. Чемпионы по ВМХ-фристайлу, маунтинбайку и другим дисциплинам поделятся своим опытом и вдохновят зрителей на занятия экстремальными видами спорта.

Помимо зрелищной части, организаторы предусмотрели и познавательную программу. Юные участники смогут пройти увлекательные квесты и конкурсы, где в игровой форме повторят правила дорожного движения. Родители и педагоги также не останутся в стороне – для них будут организованы консультации с экспертами по вопросам детской безопасности на дорогах.

Особое внимание на фестивале уделят практическим навыкам. Гости смогут посетить мастер-классы, где научатся управлять велосипедами, самокатами и другими средствами передвижения. Опытные инструкторы проведут занятия по йоге, танцам и стретчингу, помогая участникам поддерживать физическую форму.

Одним из ярких элементов фестиваля станет интерактивная ролевая игра "Безопасное движение". Ее участники пройдут серию заданий, связанных с правилами дорожного движения, и узнают о дополнительных возможностях велосипеда, например, как с его помощью можно зарядить телефон или переработать пластик.

Кроме того, все желающие смогут изготовить своими руками брелоки или стикеры из световозвращающих материалов, а также нарисовать дорожные знаки на имбирных пряниках. Эти творческие мастер-классы помогут закрепить полученные знания в игровой форме.

Завершится фестиваль праздничным концертом, где гости смогут насладиться музыкальными номерами. Организаторы также предусмотрели розыгрыш призов для тех, кто успешно пройдет тест на знание правил дорожного движения.