158 тысяч москвичей получили новые квартиры с 2017 года по программе реновации

Программа реновации жилого фонда Москвы отметила свое семилетие. За это время проект успел охватить большую часть столицы, предоставив новое современное жилье десяткам тысяч горожан.

Реновация – ключевой градостроительный проект Москвы, затрагивающий около миллиона жителей города. С 2017 года программа распространилась на 80% районов столицы, и на сегодняшний день уже 158 тысяч человек переехали в новые комфортабельные квартиры. Это жители пятиэтажек, которые были снесены, уступив место современным жилым комплексам с развитой инфраструктурой.

Строительство новостроек по программе реновации ведется ударными темпами. На данный момент проектируется и возводится 466 домов общей площадью более девяти миллионов квадратных метров. Эти здания отличаются высоким качеством и продуманностью планировок, а также наличием всей необходимой инфраструктуры – от коммерческих помещений на первых этажах до подземных паркингов. Особое внимание уделяется созданию безбарьерной среды для маломобильных граждан.

Например, недавно введен в эксплуатацию дом на 198 квартир в Войковском районе – улица Нарвская, 5. Фасады нового дома оформлены керамогранитной плиткой, которая имитирует кирпичную кладку в теплых оттенках — бежевом и коричневом. Между окнами расположены темно-коричневые вставки. Также имеются панорамные лоджии. В каждой секции установлено по два лифта: один лифт грузоподъемностью 400 килограммов, а другой — тысяча килограммов.

Реновация охватывает все районы столицы, но наибольшее число новоселов зафиксировано на юго-востоке и востоке Москвы. Здесь новые квартиры получили почти 52 тысячи человек. Еще около 20 тысяч москвичей переехали в обновленное жилье на западе города. В целом же, процесс переселения продолжается – сейчас более 11 тысяч горожан рассматривают предложенные им варианты и оформляют документы для переезда.

Программа реновации набирает обороты с каждым годом. Только в 2023-м в Москве введено в эксплуатацию 59 новостроек, а переселено свыше 47 тысяч человек. Впереди – дальнейшее расширение проекта: для строительства домов уже подобрано более 630 участков, на которых возведут около 10,3 миллиона квадратных метров жилья. Таким образом, реновация продолжит преображать облик столицы, делая ее более комфортной и современной для проживания.