В ТиНАО до конца 2026 года построят восемь новых поликлиник

Учреждения здравоохранения будут оказывать медицинские услуги взрослым и детям.

Восемь поликлиник будут введены в эксплуатацию до конца 2026 года. Их возведут на территории Троицкого и Новомосковского административных округов (ТиНАО). Четыре учреждения появятся благодаря Адресной инвестиционной программе города Москвы, а остальные построят инвесторы. Об этом сообщает столичный градостроительный комплекс.

«За счет городского бюджета в этом году достроят детско-взрослую поликлинику в районе Филимонковский с проектной мощностью 320 посещений в смену и максимальной — на 620 посещений в смену. Она готова уже более чем на 90 процентов. Кроме того, в 2025 году в районе Коммунарка девелопер введет в эксплуатацию поликлинику на 475 посещений в смену. Она разместится на территории жилого комплекса “Бунинские луга”. Учреждение планируется передать на баланс города», — отметили в ведомстве.

На территории жилого комплекса «Испанские кварталы» до конца 2026 года инвестор построит и передаст городу поликлинику для детей и взрослых. Она рассчитана на 520 посещений в смену. Здесь будут работать врачи по всем основным медицинским специальностям. В поликлинике разместят лаборатории, кабинеты функциональной диагностики и лечебно-профилактические подразделения.

Во всех поликлиниках будут организованы посты охраны, установлены современные пожарные сигнализации. После завершения строительных работ планируется провести благоустройство прилегающей территории.

«В течение последних лет благодаря строительству новых объектов здравоохранения в ТиНАО осуществлен переход на самые современные стандарты обслуживания граждан. В результате качество оказания медицинской помощи в округах достигло общего столичного уровня», — уточнили в столичном департаменте развития новых территорий.

Ранее Сергей Собянин сообщал, что за 12 лет в ТиНАО построили 197 социальных объектов, в том числе за счет инвесторов возвели более 140 объектов образования, 26 учреждений здравоохранения, 14 спортивных сооружений, шесть центров предоставления государственных услуг, а также два дополнительных офиса и два культурных центра.