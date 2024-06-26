Прогулочную набережную обустраивают на территории музея-заповедника "Коломенское"

Масштабный проект по приведению в порядок территории рассчитан на три года. Гости и жители столицы, после завершения всех работ, получат современное пространство для отдыха.

Специалистами комплекса городского хозяйства проводятся работы по реализации первого этапа благоустройства и реабилитации территории музея-заповедника «Коломенское». О том, что будет сделано в текущем году, рассказали в мэрии Москвы.

«В этом году начали реализацию масштабного проекта — обновление территории музея-заповедника “Коломенское”, который является точкой притяжения и любимым местом отдыха москвичей и гостей столицы. Проект рассчитан на три года, в этом году приведем в порядок улицу Жужу и проведем благоустройство 3,5 километра набережной Москвы-реки от станции метро «Кленовый бульвар» в сторону Сабуровского моста», — уточнили в ведомстве.

Во время проведения работ будет закрыт для движения участок от пересечения улиц Жужи и Нижней до окончания причальной зоны, а также вся набережная. Сейчас на данной территории модернизируют инженерные сети и подготавливают основания для новых объектов инфраструктуры.

На участке от причальной зоны до Коломенского ручья будет обустроена современная экотропа. После того, как все работы завершатся, жители, а также гости столицы получат комфортное место для прогулок.

Главной задачей всего проекта является равномерное распределение нагрузки на территории. Первым этапом станет формирование прогулочной набережной с обустроенными подходами к воде, беговой дорожкой и павильонами для проката оборудования. Гостям также будут доступны точки общественного питания, зоны для развлечения детей, места для проведения свадебных или любых других праздничных церемоний.

Специалисты проведут реконструкцию на площади возле причала Коломенское. После завершения всех работ там появятся павильоны речного транспорта, комфортный зал ожидания, информационный центр, ресторан с летней террасой, площадка для танцев и концертов. Пешеходную часть набережной планируют расширить за счет настила. В зимнее время там же оборудуют каток.