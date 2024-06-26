Прогулочную набережную обустраивают на территории музея-заповедника "Коломенское"

Лолита снова оскандалилась из-за внешнего вида Тесты Секрет идеальной фигуры Ани Лорак Игры Сонник

Топ новостей недели

"Меня знала вся страна, но мы были нищие": как живет звезда "Маяковки" Евгения Симонова"Меня знала вся страна, но мы были нищие": как живет звезда "Маяковки" Евгения Симонова Живут отдельно: 87-летняя Немоляева раскрыла детали семейной жизни Сергея ЛазареваЖивут отдельно: 87-летняя Немоляева раскрыла детали семейной жизни Сергея Лазарева Ушел из жизни прославленный советский музыкант и народный артист Ушел из жизни прославленный советский музыкант и народный артист Ольга Орлова раскрыла сенсационную причину нежелания Жанны Фриске выходить замужОльга Орлова раскрыла сенсационную причину нежелания Жанны Фриске выходить замуж

Лента новостей

Вторник 16 июля

15:16В свадебном платье и без очков: в Сеть просочилось редкое фото Дианы Гурцкая 14:43[ТЕСТ] для знатоков фильма "Джентельмены удачи": проверь себя, ответив на 8 вопросов 14:40Оперетта, цирк и мастер-классы: что ждет гостей фестиваля "Театральный бульвар" 13:15Сын Михаила Круга похвастался часами за два миллиона: наследство звездного отца 12:29Не отчим: вот кем на самом деле Миронов приходится Голубкиной – секрет раскрыт 11:10Не обошлось без мата: 12-летняя дочь передразнила скандалиста Киркорова 10:19"Отстаньте от меня!": толпа довела до слез звезду "Женского стендапа" – вступилась Седокова 08:47Отказавшийся от трусов SHAMAN планирует продать нижнее белье 04:11ТЕСТ: знаете ли вы факты из жизни Григория Лепса – к 62-летию певца 01:03"Извиняться я ни перед кем не буду": оскандалившаяся Лолита сделала объявление 22:03"Юношеское отцовство": вскрылись детали личной жизни Димы Билана 21:3217 месяцев торжества: в Индии наконец-то отгремела самая долгая свадьба – роскошь, да и только! 20:07Шок! У Михалковых новый член семьи – долго скрывать не стали 18:28Тест: в каком советском мультфильме звучала эта песня? 17:46Не может забыть Эмбер? Депп закрутил роман с копией Херд – она россиянка 16:48"Страшно": Тодоренко подвергла опасности пятилетнего сына 15:58Прямо на публике: фото Самойловой на носилках попало в Сеть 15:00"Разорваны до темных щелей": Лолита снова вляпалась в скандал из-за внешнего вида 14:45"Чтобы внукам не было противно смотреть": 69-летняя Симонова ответила на вопрос о пластике 14:18Марат из "Слово пацана" сыграет в фильме по пушкинской поэме "Руслан и Людмила" 13:22ТЕСТ: узнайте иностранных звезд, снимавшихся в советском кино – их имена известны всему миру 12:20"Накопилось": Смольянинова* прилюдно унизили за границей – почти дошло до драки 10:58Орлова влезла в скандал с разводом Алсу ради категоричного заявления: Вас не звали! 09:46"60 раз в день": влюбленная Ани Лорак раскрыла секрет идеальной фигуры 04:12Алла Довлатова поделилась рецептом необычного летнего салата 00:07Бывший муж Бородиной готовится снова стать отцом 21:26Названо идеальное место для селфи и сториз: самые красивые кадры звезды делают здесь 21:10Надежда Кадышева произвела фурор в Москве: такого не ожидал никто 18:26"Домой не планируем": уехавшая из России Решетова сделала заявление на фоне скандала с Алсу 15:15Тест: Чьи пельмешки? Угадай российских звезд по губам 12:55ТЕСТ: угадайте советский фильм по кокетливой шляпке героини 12:24Тренд на внутренний туризм: в чем преимущества отдыха в Российских городах-курортах? 12:14Куда сходить в Москве и Петербурге: афиша с 15 по 21 июля 09:07[ТЕСТ] по фильмам о летнем отдыхе в СССР: ответь на 10 вопросов 06:16Нет доказательств – нет дела: обвиненная в сексе за деньги Решетова села в лужу 03:10Отели, СПА и развлечения: что предлагают новые российские курорты 03:09"Хочется любить долго, нежно, страстно": жених сплясал на концерте Лорак в Витебске 00:06"Отчаянно хочет увидеть сына": жена Карла III препятствует его встрече с принцем Гарри 21:24Тест для людей родом из Совесткого Союза: сколько эти продукты стоили в СССР – проверь себя 18:28Мама, я хочу тату: руководство для родителей и подростков по ответственному выбору татуировок 15:43Потерявший жену Сумишевский рассказал о своей новой молодой возлюбленной 15:30Врач Коньшина рассказала, как помочь ребенку с заиканием учиться в школе? 13:45ТЕСТ: угадайте советский кинофильм по букету цветов в кадре 12:33[ТЕСТ] по яркой биографии Михаила Пуговкина: к 101-летию именитого актера 10:28"Иногда меня болтает": 77-летняя Елена Преснякова раскрыла секрет своей стройности 09:10Психологи звезд шоу-бизнеса: как артисты преодолевают проблемы и что обсуждают с коучами 06:24Дочь Успенской откровенно рассказала о предательстве в семье и его последствиях 03:40Онкобольная Кейт Миддлтон не сможет поддержать принца Уильяма в ответственный день 00:03Сегодня Борису Клюеву могло бы исполниться 80 лет: вспоминаем яркие моменты из жизни актера 21:57Королева сообщила о ЧП: срочно потребовалась карета скорой помощи
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

Прогулочную набережную обустраивают на территории музея-заповедника "Коломенское"

Прогулочную набережную обустраивают на территории музея-заповедника "Коломенское"
17

Масштабный проект по приведению в порядок территории рассчитан на три года. Гости и жители столицы, после завершения всех работ, получат современное пространство для отдыха.

Специалистами комплекса городского хозяйства проводятся работы по реализации первого этапа благоустройства и реабилитации территории музея-заповедника «Коломенское». О том, что будет сделано в текущем году, рассказали в мэрии Москвы.

«В этом году начали реализацию масштабного проекта — обновление территории музея-заповедника “Коломенское”, который является точкой притяжения и любимым местом отдыха москвичей и гостей столицы. Проект рассчитан на три года, в этом году приведем в порядок улицу Жужу и проведем благоустройство 3,5 километра набережной Москвы-реки от станции метро «Кленовый бульвар» в сторону Сабуровского моста», — уточнили в ведомстве.

Во время проведения работ будет закрыт для движения участок от пересечения улиц Жужи и Нижней до окончания причальной зоны, а также вся набережная. Сейчас на данной территории модернизируют инженерные сети и подготавливают основания для новых объектов инфраструктуры.

На участке от причальной зоны до Коломенского ручья будет обустроена современная экотропа. После того, как все работы завершатся, жители, а также гости столицы получат комфортное место для прогулок.

Главной задачей всего проекта является равномерное распределение нагрузки на территории. Первым этапом станет формирование прогулочной набережной с обустроенными подходами к воде, беговой дорожкой и павильонами для проката оборудования. Гостям также будут доступны точки общественного питания, зоны для развлечения детей, места для проведения свадебных или любых других праздничных церемоний.

Специалисты проведут реконструкцию на площади возле причала Коломенское. После завершения всех работ там появятся павильоны речного транспорта, комфортный зал ожидания, информационный центр, ресторан с летней террасой, площадка для танцев и концертов. Пешеходную часть набережной планируют расширить за счет настила. В зимнее время там же оборудуют каток.

Подпишись в Telegram

26 июня 2024, 13:56
Мобильный репортер / АГН Москва / www.mskagency.ru
mos.ru✓ Надежный источник

Изютинский пруд на Черноморском бульваре приведут в порядок до конца года

Изютинский пруд на Черноморском бульваре приведут в порядок до конца года
Водоем очистят от ила, отремонтируют конструкцию береговых полос и сформируют зону биоплато. Специалисты комплекса городского хозяйства приступили к работам по реабилитации Изютинского пруда.

На территории столицы в рамках проекта "Лето в Москве" открылся шестой скейт-парк

На территории столицы в рамках проекта "Лето в Москве" открылся шестой скейт-парк
Новичкам предлагают бесплатную помощь тренеров. Заниматься могут все желающий, чей возраст больше шести лет. На площадке «Московских сезонов» в рамках реализации проекта «Лето в Москве» открыт шестой скейт-парк.

На столичных набережных продолжаются обучающие занятия по танцам

На столичных набережных продолжаются обучающие занятия по танцам
Посетить мастер-классы могут и опытные танцоры, и новички. На территории столицы продолжается проведение мероприятий в рамках реализации фестивальной программы «Лето в Москве.

Фестиваль "Папа и сын" пройдет в Москве на Тверском бульваре

Фестиваль "Папа и сын" пройдет в Москве на Тверском бульваре
Для гостей подготовлены мастер-классы, игры, гонки на машинках и разнообразные лакомства. С 26 по 30 июня жителей и гостей столицы приглашают на семейный фестиваль «Папа и сын».

В Восточном административном округе 95 тысяч жителей получат новые квартиры по программе реновации

В Восточном административном округе 95 тысяч жителей получат новые квартиры по программе реновации
Современное жилье отвечает всем стандартам. На первых этажах новостроек разместят спортивные клубы, салоны красоты и секции для детей. В Москве продолжается реализация программы реновации.

Выбор читателей

15/07Пнд"Разорваны до темных щелей": Лолита снова вляпалась в скандал из-за внешнего вида 14/07ВскНадежда Кадышева произвела фурор в Москве: такого не ожидал никто 14/07Вск"Домой не планируем": уехавшая из России Решетова сделала заявление на фоне скандала с Алсу 16/07Втр"Извиняться я ни перед кем не буду": оскандалившаяся Лолита сделала объявление 15/07Пнд"60 раз в день": влюбленная Ани Лорак раскрыла секрет идеальной фигуры 15/07ПндОрлова влезла в скандал с разводом Алсу ради категоричного заявления: Вас не звали!