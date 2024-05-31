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Среда 5 июня

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В районе Фили-Давыдково по программе реновации строится пять домов

В районе Фили-Давыдково по программе реновации строится пять домов
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Всего в районе для организации волнового переселения выбрано 12 стартовых площадок. В ближайшее годы все они будут благоустроены.

На западе Москвы в районе Фили-Давыдково ранее были демонтированы 20 жилых домов. Сейчас на их месте проводятся работы по возведению современных многоэтажных домов. Об этом сообщает столичный департамент градостроительной политики.

«Переселение по программе реновации в Фили-Давыдкове затронуло уже 21 дом. Их жителям город предоставил квартиры в пяти новостройках. Кроме того, для дальнейшей организации волнового переселения в этом районе подобрали 12 стартовых площадок для строительства. Всего в Западном административном округе в программу реновации включили 559 домов. В настоящее время жители 151 здания уже приступили к переезду», – уточнили в ведомстве.

Дополнительно стоит отметить, что планировка и отделка квартир проводится по стандартам программы реновации. Будущим новоселам уже доступна возможность ознакомления с электронным планом как домов, так и квартир. Рядом с новым жильем также возводятся важные объекты социальной инфраструктуры. Все это позволит будущим новоселам чувствовать себя комфортно, проживая в столице.

Напомним, что программа реновации в Москве была утверждена в августе 2017 года. Она коснулась миллиона жителей столицы. В рамках реализации программы запланировано расселение более пяти тысяч домов.

По итогам прошлого года 59 новостроек были введены в эксплуатацию. Ключи от современных и удобных квартир получили больше 47 тысяч человек. Отметим, что мэр Москвы Сергей Собянин поручил ускорить темпы реализации программы реновации в два раза.

Сейчас Москва – один из лидеров среди всех регионов страны по темпам и объемам строительства. Только за последние несколько лет в рамках реализации регионального проекта «Жилье» национального проекта «Жилье и городская среда» объем ввода в эксплуатацию жилой недвижимости на территории Москвы вырос вдвое. За год показатель с трех миллионов увеличился до семи миллионов квадратных метров.

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31 мая 2024, 12:05
Мобильный репортер / АГН Москва / www.mskagency.ru
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