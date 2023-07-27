Москвичей приглашают познакомиться с культурой Индии

Причина госпитализации Стаса Пьехи Тесты Скандал Славы и пластического хирурга Игры Сонник

Топ новостей недели

"Как одержимая": Екатерина Шпица показала себя без одежды"Как одержимая": Екатерина Шпица показала себя без одежды Мама Наташи Королевой изменилась до неузнаваемости: фотоМама Наташи Королевой изменилась до неузнаваемости: фото Продажа любимого особняка Пугачевой обернулась грандиозным скандаломПродажа любимого особняка Пугачевой обернулась грандиозным скандалом "Оглушает и парализует": Корчевников назвал причину скорой смерти"Оглушает и парализует": Корчевников назвал причину скорой смерти

Лента новостей

Четверг 27 июля

11:11В детском лагере Челябинска умер ребенок 10:36В Ростовском аквапарке погиб 4-летний мальчик 10:14В Хабаровске девочка выпала из окна седьмого этажа 06:19Марк Тишман: "Друзья говорят, что я сумасшедший психопат" 04:03В Сети всплыло видео одной из последних репетиций Владимира Высоцкого 02:09О чем важно помнить во время путешествия на авто? 00:23Чем опасно растительное молоко: отвечает диетолог 23:55Невролог посоветовала бороться с фобиями у психолога 23:48Самокатчик сбил ребенка в центре Москвы 23:37Доктор Мясников: Оливковое масло предотвращает деменцию 23:30Метеоролог призвала людей спасаться от дождя под зонтом и дождевиком 22:49Суд признал Кевина Спейси невиновным в сексуальных домогательствах 22:24Умерла ирландская певица О’Коннор 21:09Адвокат Добровинский прокомментировал обвинения певицы Славы в адрес пластического хирурга 19:09"Падали две звезды": Пугачева наказала Вайкуле 19:00Умер автор песен Гурченко и Леонтьева 18:20За что SHAMAN снискал благодарность композитора Фадеева 16:20Секрет успеха фильма "Барби" раскрыл кинокритик 12:11Выходка малолетнего сына довела Подольскую до потери сознания 11:37Лолита высказала свое отношение к старости: Какое счастье, что жив 11:00В Краснодарском крае загорелся склад винзавода 09:58В Приморье четыре ребенка отравились горючими жидкостями 08:20Профессор РАН рассказал о производстве маргарина и пальмового масла 08:19"До февраля": русский триллер о неуловимом маньяке 06:23Диетолог рассказала, о каких проблемах в организме говорят бессонница и сухость кожи 04:19Narnia: на Патриарших разыграли паназиатскую партию 02:26Белого медведя засняли на видео в Ямальском районе 00:08Почему нельзя расчесывать комариные укусы – отвечает дерматолог 23:20Диетолог: потемневшие яблоки не опасны для здоровья 22:45Стоматолог рассказала о лучшем моменте для удаления зуба мудрости 22:30Психолог рассказала о способах пережить стресс 22:17Умер режиссер сериала "Улицы разбитых фонарей" Михаил Мамедов 22:00Диетолог назвал чернику идеальной для рациона ягодой 21:16Исследование: клубника способствует снижению риска сердечно-сосудистых заболеваний 20:20Маркетолог оценил пиар-стратегию Волочковой: В какой-то момент он достигнет пика 19:20Вайкуле вляпалась в скандал из-за Пугачевой 18:20Дочь рассказала о здоровье угодившей в больницу Федосеевой-Шукшиной 16:40Певица Юта поделилась секретом успеха: Пожелай и отпусти 14:5910 полезных привычек: эксперт рассказал, как ухаживать за ногами 14:17Актер Константин Крюков рассказал, на чем любит передвигаться по Москве 12:43"У него был спазм": Илона Броневицкая раскрыла причину госпитализации Стаса Пьехи 12:35Куда сходить в Москве: афиша с 26 июля по 3 августа 10:19Певица Слава готова подать в суд на пластического хирурга за испорченную грудь 09:51Во Владивостоке 25 тысяч человек остались без света из-за яхты 09:39В Нижнекамске в жилом доме взорвался газ 08:00Врач: арбузная диета может привести к дефициту калия и кальция 06:36Киркоров, Пугачева, Собчак: почему звезды выбирают загородную жизнь 04:25В Кемеровской области медвежонок вышел к людям из леса (видео) 02:20Второй тайм: театр Градского подал в суд на его наследников 00:34"Можно назвать началом конца": в браке Екатерины Шпицы увидели проблемы
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

Москвичей приглашают познакомиться с культурой Индии

Москвичей приглашают познакомиться с культурой Индии
67

Мероприятия пройдут 28, 29 и 30 июля на площадке "Московских сезонов", расположенной на Тверской площади.

Российская столица богата на всевозможные культурные события от концертов на уровне социального учреждения до масштабных фестивалей, на которые приезжают артисты из разных стран. В международном формате пройдет и "Чеховский фестиваль на улицах Москвы", на котором выступит знаменитый индийский танцевальный коллектив The Drishtikon Dance Foundation.

Команда мастеров под руководством танцовщицы и хореографа Адити Мангалдас познакомит жителей и гостей столицы с культурой Индии 28, 29 и 30 июля на площадке "Московских сезонов", расположенной на Тверской площади. Гостей фестиваля ожидает спектакль "Утсав – праздник жизни".

Слово "утсав" так и переводится с санскрита: "фестиваль, праздник, особый случай". Яркое и динамичное представление погрузит москвичей с национальным индийским искусством танца — катхак (дословно "рассказчик"). Артисты с помощью танца расскажут всем желающим историю древнего эпоса.

К слову, искусство катхак объединяет в себе как индуистскую, так и исламскую культуру. В древности танцевальные коллективы исполняли его и в индуистских храмах, и во дворцах мусульманских правителей страны. Танец стал национальной традицией Индии традицией, профессиональные навыки передаются от учителя к ученику.

Танец катхак отличается сложным ритмом. быстрыми пируэтами и кружениями. Исполнители надевают на щиколотки большое количество колокольчиков и браслетов, чтобы движения сопровождались звоном. Руководитель коллектива The Drishtikon Dance Foundation Адити Мангалдас является признанным в мире мастером искусства катхак.

Насладиться выступлениями ее команды москвичи смогут 28 июля в 19:00, 29 и 30 июля в 17:00 и 19:00. Мероприятия проводятся абсолютно бесплатно. В рамках XVI Международного театрального фестиваля имени Чехова, включающего в себя "Чеховский фестиваль на улицах Москвы", жители и гости столицы могут посетить и иные культурные события также бесплатно.

Кстати, познакомиться с культурой Индии и других стран жители Москвы могут также в рамках фестиваля "Музыкальная Евразия". Гостей праздника ждет масштабная программа 29 июля на территории музея-заповедника "Кузьминки-Люблино".

27 июля 2023, 13:12
Фото: mos.ru
Официальный сайт Мэра Москвы✓ Надежный источник

В поселении Московский построят дом по программе реновации

В поселении Московский построят дом по программе реновации
В здании будет два жилых корпуса. Дом построят в рамках программы реновации в поселении Московский Новомосковского административного округа.

В районе Южное Тушино появится новое общественное пространство

В районе Южное Тушино появится новое общественное пространство
Сквер между Западным и Восточным мостами Сходненского деривационного канала планируется открыть до конца года. Власти российской столицы активно занимаются комплексным развитием территорий и в каждом районе города строят необходимые для местных жителей объекты инфраструктуры.

На станциях начали обновлять навигацию к запуску МЦД-3 и МЦД-4

На станциях начали обновлять навигацию к запуску МЦД-3 и МЦД-4
Третий и четвертый диаметры планируется запустить осенью этого года. Департамент транспорта Москвы вместе с РЖД и Центральной пригородной пассажирской компанией (ЦППК) начал обновлять навигацию к запуску третьего и четвертого Московских центральных диаметров (МЦД-3 и МЦД-4).

Какие проекты можно посмотреть на фестивале "Цветочный джем"

Какие проекты можно посмотреть на фестивале "Цветочный джем"
Живописные проекты на 12 ландшафтных садах идеально подходят для оригинальных фотосессий. Неделю назад российская столица зацвела яркими, насыщенными красками.

На фестивале "Музыкальная Евразия" москвичей ждет масштабная программа

На фестивале "Музыкальная Евразия" москвичей ждет масштабная программа
Фестиваль пройдет 29 июля на территории музея-заповедника "Кузьминки-Люблино". Каждый москвич независимо от района проживания и возраста может найти для себя интересное мероприятие.

Выбор читателей

26/07СрдВыходка малолетнего сына довела Подольскую до потери сознания 25/07ВтрВайкуле вляпалась в скандал из-за Пугачевой 26/07Срд"Падали две звезды": Пугачева наказала Вайкуле 25/07ВтрМаркетолог оценил пиар-стратегию Волочковой: В какой-то момент он достигнет пика 25/07ВтрАктер Константин Крюков рассказал, на чем любит передвигаться по Москве 26/07СрдЗа что SHAMAN снискал благодарность композитора Фадеева