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Среда 26 июля

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На фестивале "Музыкальная Евразия" москвичей ждет масштабная программа

На фестивале "Музыкальная Евразия" москвичей ждет масштабная программа
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Фестиваль пройдет 29 июля на территории музея-заповедника "Кузьминки-Люблино".

Каждый москвич независимо от района проживания и возраста может найти для себя интересное мероприятие. Яркие события вплоть до масштабных международных фестивалей проходят в городе на регулярной основе. Горожане их очень любит и охотно посещают.

К примеру, в следующую субботу, 29 июля, они смогут открыть для себя "Музыкальную Евразию". Станцевать под ритм индийского барабана, детально изучить японский национальный костюм, насладиться индонезийскими песнями, а также поупражняться в мастерстве китайской каллиграфии можно будет в музее-заповеднике "Кузьминки-Люблино".

В международном фестивале примут участие музыкальные коллективы, представляющие разные страны Европы и Азии. Посетителей ждут не только вокальные и танцевальные номера, но и мастер-классы, а также лекции о культуре и искусстве. К примеру, москвичам расскажут об уникальных народных художественных промыслах.

Фестиваль "Музыкальная Евразия" откроет фольклорный театр "Ладов день" из Красноярска. Выступление начнется в 14:00 на центральной сцене парка "Кузьминки". Жители и гости столицы смогут насладиться русскими народными песнями в современной аранжировке. Кроме того, гостей познакомят с народными обрядами, забавами и играми.

В 15:30 стартует прямой рейс до Страны восходящего солнца. Москвичей ждет вокальная и танцевальная программа в исполнении московского коллектива "Кисеки-но Хана". Его участники выступают более десяти лет при поддержке культурного центра "Японский дом".

В 17:00 на сцене появится ансамбль El Santra из Индонезии. Гости фестиваля смогут насладиться уникальным духовным индонезийским песнопением под аккомпанемент плоских барабанов ребана. Далее москвичей ждет выступление российского балалаечника Михаил Кандауров.

Параллельно мероприятия фестиваля "Музыкальная Евразия" будут идти и в актовом зале музея-усадьбы. В 14:00 стартует мастер-класс по обучению традиционному японскому танцу "Токио-ондо". В 15:30 москвичей приглашают на лекцию "Современные подходы в познании культуры и искусства для детей".

В 17:00 преподаватель японского языка Юто Кимура проведет лекцию "Искусство удивительной Японии". В 18:30 гостей фестиваля научат облачаться в национальный японский костюм юката. Интересные мероприятия пройдут также в лектории парка.

26 июля 2023, 13:17
Фото: mos.ru
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