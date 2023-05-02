В парках Москвы открылся музыкальный сезон

Горожане могут насладиться композициями от поп-рока до неоклассики.

В российской столице постоянно проходят всевозможные развлекательные, интеллектуальные и спортивные мероприятия вплоть до грандиозных фестивалей и масштабных проектах. Так, с наступлением теплого времени в парках Москвы стартовал музыкальный сезон.

Теперь горожане могут насладиться композициями от поп-рока до неоклассики. В зеленых зонах столицы звучат произведения как известных, так и начинающих артистов. В парках транслируются более 50 авторских треков победителей 15-го сезона проекта "Плейлист Моспродюсер | Музыка в парках".

Прем заявок начался еще в начале года. Сотрудники Московского продюсерского центра "Плейлист Моспродюсер | Музыка в парках" рассмотрели более 1,3 тысяч работ от исполнителей из 137 городов девяти стран мира. Однако в финале конкурса эксперты выбрали лишь 52 композиции.

Теперь москвичи могут насладиться музыкой в жанре поп, инди, фолк, соул, неоклассика и поп-рок в парках столицы, а также открыть для себя новых исполнителей. Понравившиеся треки, к слову, можно добавить в плей-лист, чтобы послушать позже. Начинающие артисты в свою очередь смогут найти новых поклонников.

Песни транслируют в парках "Сокольники", "Фили", "Красная Пресня", "Ходынское поле", "Ангарские пруды" и "Новослободский", Измайловском, Перовском, Лианозовском и Бабушкинском парках, саду "Эрмитаж", усадьбе Воронцово, а также в парке "Гидростроитель" в городе Волжском.

К слову, проект "Плейлист Моспродюсер | Музыка в парках" стартовал в Москве в 2016 году, его реализацией занимается Московский продюсерский центр при поддержке столичного департамента культуры и Мосгорпарка. Как отметил директор центра Андрей Петров, уже семь лет проект помогает начинающим артистам реализовать себя и стать более известными.

"Каждый год мы ищем новые интересные площадки, куда гармонично впишется трансляция треков победителей. Но авторские композиции артистов традиционно звучат не только в крупнейших парках — их можно найти в тематическом плейлисте на стриминговых сервисах, что дополнительно расширяет круг слушателей каждого музыканта ", – подчеркнул он.

