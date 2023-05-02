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Павильоны "Здоровая Москва" откроются в парках города в середине мая

Павильоны "Здоровая Москва" откроются в парках города в середине мая
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Пройти обследование можно бесплатно.

В столичных парках продолжается установка павильонов "Здоровая Москва". Они откроются в середины мая и будут принимать посетителей ежедневно с 08:00 до 20:00. Горожане смогут попасть на прием к профильным специалистам бесплатно и без предварительной записи.

Как подчеркнула заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, павильоны "Здоровая Москва" появятся в 46 городских парках, скверах и зонах отдыха. Они будут работать в течение нескольких месяцев.

"Совсем скоро мы запустим четвертый сезон проекта “Здоровая Москва”. Формат проверки здоровья в городских парках уже хорошо знаком жителям столицы — за все время горожане прошли такой чекап более одного миллиона раз", – отметила заместитель главы города.

По ее словам, расположение павильонов, а также график работы с 8:00 до 20:00 выбраны для того, чтобы москвичи могли проверить здоровье в любое удобное время, например, после работы или, гуляя в парке в выходной день. Анастасия Ракова также добавила, что проект в значительной степени помогает горожанам сохранить свое здоровье.

Так, жители столицы приходят в павильоны "Здоровая Москва" не просто для ежегодной диагностики. Данный проект, как подчеркнула заместитель мэра, стал индикатором осознанного и ответственного отношения жителей столицы к своему состоянию. Москвичи теперь намного более осознанно подходят к диагностике потенциальных заболеваний, у них развивается культура активного и здорового образа жизни.

В павильонах любой желающий всего за час может проверить свое состояние, проконсультироваться со специалистами, выявить признаки хронических недугов и факторы риска, узнать о методах лечения и способах профилактики. Результаты исследований доступны в электронной медицинской карте.

В рамках расширенной программы можно пройти 11 исследований, направленных на выявление сахарного диабета, заболеваний дыхательной системы, сердечно-сосудистых патологий и других. Особое внимание уделяется москвичам, перенесшим коронавирусную инфекцию. При необходимости пациентов могут направить в медицинское учреждение или же провести дополнительные исследование непосредственно в павильоне.

2 мая 2023, 13:53
Фото Е. Самарина. Mos.ru
Официальный сайт Мэра Москвы✓ Надежный источник

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