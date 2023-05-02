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Четверг 11 мая

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В парках Москвы горожан ждут более 350 спортивных площадок

В парках Москвы горожан ждут более 350 спортивных площадок
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Москвичи начали объединяться в районные сообщества любителей спорта.

Власти Москвы прикладывают огромные усилия для развитием спортивной сферы. В российской столице постоянно строится профильная инфраструктура и проводятся разнообразные мероприятия. Горожане очень любят занятия физической культурой, поэтому в каждом районе многомиллионного мегаполиса сегодня можно встретить спортивные объекты: от многофункциональных центров с несколькими аренами, залами и бассейнами до небольших тренажерных площадок.

Так, специалисты подготовили более 350 спортивных площадок к летнему сезону, они ждут москвичей в столичных парках. У граждан есть возможность не только позаниматься на тренажерах на свежем воздухе, но и принять участие в командных играх. Кроме того, посетители смогут покататься на роликах, скейтбордах и велосипедах.

Заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина подчеркнула, что горожане даже начали объединяться в районные сообщества любителей утренних пробежек, настольного тенниса, йоги или волейбола. По словам чиновника, все чаще жители столицы посещают районные парки для тренировок.

"Они прекрасно оборудованы и дают возможность выполнять упражнения, играть в футбол, баскетбол, волейбол, большой и настольный теннис, заниматься йогой, кататься на велосипедах, роликах и скейтбордах", — отметила заместитель столичного градоначальника.

Особой популярностью среди горожан пользуется воркаут. Первую площадку для данного вида спорта власти открыли в 2011 году в Бабушкинском парке. А сегодня в 40 парках Москвы доступно 150 площадок для упражнений на силу и выносливость. необходимые тренажеры установлены, например, в парке у прудов "Радуга" и в усадьбе Воронцово.

Еще 130 площадок в столице ждут любителей командных игр: футбол, волейбол, баскетбол и других. В 15 парках установлены корты для большого тенниса, в настольный можно поиграть на 25 площадках, в том числе, в Лианозовском и Перовском парках.

Юные москвичи также занимаются на скейтбордом. Покататься они могут на территории 15 парков. К слову, в Парке Горького в этом году проведут занятия по скейтбордингу для новичков. А поклонников велоспорта ждут на исторической экскурсии в музее-заповеднике "Коломенское".

2 мая 2023, 12:50
Фото: mos.ru
Официальный сайт Мэра Москвы✓ Надежный источник

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