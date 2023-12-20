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Пятница 29 декабря

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В московских районах открываются елочные базары

В московских районах открываются елочные базары
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Представлены российские и зарубежные новогодние деревья.

Елочные базары стали такой же доброй московской традицией, как украшение улиц и новогодние ярмарки. Они будут работать до 31 декабря.

Новогодних красавиц привезли в столицу из Пермского края, Башкирии и Кировской области. Кроме того, представлены ели из Бельгиии Дании, а также сосна и лапник, игрушки и украшения, гирлянды и подставки.

Облик елочных базаров утвердил столчиный Комитет по архитектуре и градостроительству. Площадки собирают из типовых металлических модулей с деревянными рейками. Такое оформление используют уже восемь лет.

Согласно правилам оформления елочных базаров, обязательным элементом такой площадки должно быть красочное оформление и освещение. Посетителей необходимо информировать о режиме работы. Также на площадке должны быть средства пожаротушения и контакты управы района, префектуры административного округа и столичного управления Роспотребнадзора.

В течение дня необходимо следить за санитарным состоянием точки и прилегающей территории. После окончания работы участок нужно привести в порядок в течение трех суток.

В течение рабочего дня предприятие обязано приводить в надлежащее санитарное состояние торговую зону и территорию рядом с ней. После окончания работы базара следует привести территорию в порядок в течение трех суток.

Напомним, что в столице проходит ставший традиционным фестиваль "Путешествие в Рождество". 36 площадок работают с 15 декабря по 8 января во всех административных округах.

В этом году фестиваль посвящен Москве и ее жителям. Гостей ждет катание на коньках, выступления артистов, мастер-классы и другие мероприятия.

В рамках гастрономической части фестиваля посетители смогут попробовать блюда, приготовленные по традиционным рецептам. Например, на площадке "Москва боярская" гостям предложат жаркое из баранины, суп из свежей капусты, а на площадке "Москва дворянская" – блюда XIX века.

К новогодним праздникам столицу украсили пять тысяч световых конструкций. Для оформления инсталляций применили современное оборудование с энергосберегающими лампочками. Преобразились и 39 городских парков.

20 декабря 2023, 18:08
Фото: Чингаев Ярослав/Агентство "Москва"
Mos.ru✓ Надежный источник

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