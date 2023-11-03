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Вторник 21 ноября

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Пользоваться общественным транспортом у метро "Медведково" стало еще удобнее

Пользоваться общественным транспортом у метро "Медведково" стало еще удобнее
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Электробусы и автобусы стали тратить меньше времени на разворот.

После завершения первого этапа благоустройства пользоваться наземным общественным транспортом у станции метро "Медведково" Калужско-Рижской линии стало удобнее. Остановки московских и подмосковных маршрутов разделены. Кроме того, их перенесли ближе к метро, организовали новые пешеходные переходы.

Следующие в область автобусы стали выезжать только через Широкую улицу вместо проезда Шокальского. Это ускорило передвижение пригородного общественного транспорта.

Корректировка маршрута стала возможной благодаря обустройству нового кругового перекрестка на улице Грекова. Пассажиры пригородных автобусов экономят в пути до 10 минут.

Заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов отметил, что после благоустройства пассажирам стало проще ориентироваться на остановках наземного общественного транспорта. Он уточнил, что по Широкой улице следует 35 маршрутов, из них 16 – пригородные.

"Каждый день на них совершается более 125 тысяч поездок", – подчеркнул заммэра.

У метро "Медведково" отремонтировали дорожное покрытие, тротуары и въезды во дворы, установлены новые остановки и опоры освещения. Стихийную парковку у кинотеатра "Ладога" заменили на стояку на 22 машиноместа.

По словам замруководителя столичного Департамента капитального ремонта Антона Акулова, перед специалистами стояла задача создать у станции комфортную и безопасную среду для горожан. Чиновник рассказал, что одной из "фишек" проекта стало обновление 95-метровой лестницы, соединяющей Заревый проезд и улицу Широкая.

У дома номер 11 по улице Грекова обновили сквер, организовали удобную сеть дорожек, установили качели. Также в районе появилось три новых детских площадки, проведено дополнительное озеленение.

В октябре завершилось благоустройство у 10 станций Большой кольцевой линии (БКЛ). Там обустроили зоны отдыха и парковки для велосипедов, установили лавочки и современное освещение, детские площадки и спортивные тренажеры. Вокруг станций проложили дополнительную ливневую канализацию, убрали под землю воздушные провода, расширили тротуары. Для автомобилистов оборудовали удобные парковочные места.

3 ноября 2023, 12:26
Фото: Киселев Сергей/Агентство "Москва"
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