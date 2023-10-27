Тушинский мост отремонтируют до конца года

Пешеходный мост проходит через канал имени Москвы.



Власти города уделяют особое внимание содержанию объектов дорожно-транспортной инфраструктуры, в том числе, мостов. Их регулярно проверяют и при необходимости ремонтируют.

К примеру, на северо-западе российский столицы стартовал капитальный ремонт пешеходного моста через канал имени Москвы. Специалисты комплекса городского хозяйства намерены завершить работы до конца текущего года.

"Содержанию мостовых сооружений уделяется особое внимание, все объекты проходят регулярные обследования, при необходимости принимается решение о выполнении капитального или текущего ремонта",

– подчеркнул заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков. По его словам, Тушинский мост был введен в эксплуатацию в 1975 году и с тех пор ни разу капитально не ремонтировался.

Пешеходный мост расположен у шлюза №7. Сооружение связывает жилые кварталы на разных берегах канала имени Москвы. А жители района Покровское-Стрешнево добираются через него в одноименный природно-исторический парк.

Специалисты в рамках капитального ремонта намерены восстановитьконструкции металлического пролетного строения, а также привести в порядок железобетонные опоры моста. Лестничные сходы и металлическое перильное ограждение заменят.

Планируется также уложить асфальт. Для безопасности граждан принято решение до окончания ремонтных работ полностью закрыть объект для пешеходов. Однако к концу года москвичи вновь смогут пользоваться мостом.

Вообще, в Москве при развитии транспортной системы первостепенно учитывают комфорт и безопасность граждан. Для этого регулярно ремонтируются и строятся необходимые объекты инфраструктуры.

Так, в рамках проекта создания трассы Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе построят 21 пешеходный переход, причем в районе Северное Бутово возведут сразу три подземных объекта.

Строящиеся объекты дорожной инфраструктуры заменят действующие переходы. Первый возведут под Ратной улицей в районе дома 16, корпуса 3, второй — под улицей Поляны, в районе дома 23 на Старобитцевской улице, третий – недалеко от подстанции скорой медицинской помощи на улице Поляны.

