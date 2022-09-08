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В московском парке "Кусково" привели в порядок Локасинский пруд

В московском парке "Кусково" привели в порядок Локасинский пруд

Скоро возле Локасинского пруда в парке "Кусково" установят освещение.
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На протяжении многих лет водоемы московского парка "Кусково" были не в самом лучшем состоянии. Многие из них обмелели и заросли илом. В этом году на этой территории проходят масштабные работы в том числе по реабилитации прудов. Они вновь станут чистыми и красивыми.

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Началась очистка Большого Дворцового пруда в парке "Кусково"

Например, недавно завершилась реабилитация Локасинского пруда – одного из шести водоемов, которые приводятся в порядок. Работы начались на почти обмелевшем водоеме, похожим на болото. Специалисты укрепили дно пруда, чтобы летом он не перегревался и не зарастал тиной, и берега, а также уложили специальную мембрану, чтобы вода не уходила в грунт, и организовали систему водообмена для поддержания пруда в чистом виде.

В Локасинском пруду в ближайшее время высадят растения, которые в процессе фотосинтеза будут выделять кислород, насыщать им воду и поглощать органические вещества и элементы (камыш лесной, сусак зонтичный, ирис болотный, клубнекамыш морской, манник большой, ежеголовник и аир болотный).

"Из него (пруда – Прим. ред.) вывезли на полигон 3,3 тысячи кубических метров иловых отложений. При расчистке также найдены покрышки, бутылки, различный металлический и железобетонный лом и прочий бытовой мусор", – рассказал заместитель руководителя столичного департамента капитального ремонта Сергей Мельников.

Возле пруда специалисты решили не проводить масштабные работы, чтобы не изменять и без того красивый ландшафт. Появился лишь настил вдоль северо-восточного берега. Скоро здесь установят подсветку, лавочки, а также смонтируют подвесные качели, с которых можно будет наслаждаться панорамным видом на воду и окружающий пейзаж.

Также стоит обратить внимание на то, что дорожки по периметру пруда сделаны из экологичного и водопропускающего покрытия терравей. Рядом уже установили лавочки и урны.

Теперь Локасинский пруд в московском парке "Кусково" теперь выглядит так, как много лет назад. То есть его исторический внешний вид был восстановлен. Современная архитектура лишь добавила комфорта. Она отлично вписалась в окружающий ландшафт.

КАК ПЕНСИОНЕРАМ ОФОРМИТЬ ЛЬГОТЫ НА ЖКХ

Фото: www.mos.ru
Автор: 8 сентября 2022, 18:48 Источник: Официальный сайт Мэра Москвы ✓ Надежный источник

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