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В московских музеях и библиотеках пройдет свыше 120 мероприятий в День России в 2022 году

В московских музеях и библиотеках пройдет свыше 120 мероприятий в День России в 2022 году

В Москве уже 10 июня стартуют праздничные мероприятия, несмотря на то, что День России в стране отмечается 12-го. Жители и гости столицы смогут посетить экскурсии и творческие занятия, концерты классической музыки, посмотреть выступления фольклорных коллективов, а также побывать на кинопоказах.
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Свыше 120 мероприятий подготовили городские культурные центры: например, музеи, библиотеки, сети кинотеатров "Москино". Подробная информация о событиях и расписание опубликованы на сайте mos.ru в разделе "Афиша".

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Пятница, 10 июня

В 15:00 в библиотеке искусств имени А. П. Боголюбова начинается концерт классической музыки (Сущевская улица, 14). Желающие смогут послушать произведения для скрипки и фортепиано русских и зарубежных композиторов. Чтобы попасть на бесплатный концерт, необходимо зарегистрироваться.

В этот же день в 12:00 в библиотеке №97 (Новокосинская улица, 15к3) состоится занятие "Народное творчество. Тряпичная кукла". Пришедшие познакомятся с искусством изготовления традиционных русских кукол, попробуют сделать игрушку (ее можно будет забрать с собой). Для посещения бесплатного урока предварительная регистрация не нужна.

В библиотеке-читальне имени И. С. Тургенева (Бобров переулок, 6с1) в 12:00 для желающих старше 12 лет проведут экскурсию "Уголок московского Парнаса" – расскажут про известных литераторов, творчество которых было связано с историей Мясницкой улицы. В этом случае необходима зарегистрироваться заранее.

В 18:00 в культурном центре "Зодчие" (Партизанская улица, 23) начнется бесплатный концерт, посвященный танцевальным традициям разных регионов России. Посещение без регистрации.

В Галерее Ильи Глазунова (улица Волхонка, 13с2) подготовили экспозицию "Музей сословий России". Чтобы принять участие в бесплатной экскурсии (начнется в 12:00 и 17:00), необходимо заранее зарегистрироваться на официальном сайте галереи.

Воскресенье, 12 июня

Мемориальный музей А.Н. Скрябина (Большой Николопесковский переулок, 11) приглашает на пешеходную экскурсию "Скрябинский Арбат", которая начнется в 13:00. Для участия необходимо приобрести билеты в кассе. Подробнее об условиях – на сайте музея.

В 15:00 запланирована еще одна экскурсия – "История России в лицах". Ее организует Галерея Александра Шилова. Во время экскурсии расскажут о людях, которые внесли вклад в развитие страны. Присоединиться можно бесплатно, предварительно позвонив по телефону: +7 495 697-73-10.

В Музее космонавтики (проспект Мира, 111) в 15:00 начнется бесплатная лекция, во время которой участникам старше 12 лет расскажут об истории освоения космоса. В предварительной регистрации нет необходимости.

Культурный центр "Загорье" (Загорьевская улица, 1к1) ждет к 17:00 всех желающих на литературно-музыкальный вечер "Тебе, Россия, честь и слава!". Бесплатный концерт рассчитан на зрителей старше шести лет. Заранее регистрироваться на мероприятие не нужно.

В культурном центре "Лидер" (Лермонтовский проспект, 2к2) воспитанники творческих коллективов на концерте патриотической песни "Россия, вперед!" исполнят композиции о Родине. Пришедшие смогут принять участие в разнообразных мастер-классах. Регистрация открыта на сайте mos.ru.

Кинотеатры сети "Москино" в День России покажут "Гусарскую балладу" Эльдара Рязанова и две части киноцикла Эдмонда Кеосаяна "Неуловимые мстители" и "Новые приключения неуловимых". Посмотреть киноленты можно в шести кинотеатрах: "Березке", "Вымпеле", "Сатурне", "Спутнике", "Искре" и "Туле". Вход свободный, по предварительной регистрации на сайте mos-kino.ru.

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Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press/www.globallookpress.com
Автор: 9 июня 2022, 20:44 Источник: Официальный сайт Мэра Москвы ✓ Надежный источник

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