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На юго-востоке Москвы капитально отремонтируют 127 домов

На юго-востоке Москвы капитально отремонтируют 127 домов

Список работ определят с учетом особенностей каждого дома. Специалисты проверят срок службы инженерных систем и их техническое состояние.
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В этом году в ЮВАО отремонтируют 127 домов, включенных в программу капитального ремонта в округе. На каждом объекте в среднем проводятся работы по семи-восьми инженерным системам и элементам конструкции.

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В программу включены дома разных лет постройки и этажности. Самый высокий находится на улице Полбина в районе Печатники. 22-этажный многоквартирный панельный одноподъездный дом построен по типовому проекту в 1984 году.

Также в Печатниках расположен самый низкий дом из перечня капремонта в Юго-Восточном округе. Двухэтажный одноподъездный кирпичный дом на 1-й Курьяновской улице построен в 1952 году по индивидуальному проекту. В этом доме наименьшая площадь фасада под ремонт – всего 429 квадратных метров.

А наибольшая площадь у дома в 5-м квартале Капотни – свыше 17,8 тысячи квадратных метров. Панельное здание построено по типовому проекту в 1981 году. В нем 12 этажей и 10 подъездов.

В районе Лефортово находятся старейшие дома из списка под капитальный ремонт в ЮВАО. Здания на Авиамоторной улице и Шоссе Энтузиастов построены по индивидуальным проектам в 1930 году.

Оба дома кирпичные. Здание на Авиамоторной улице возведено в стиле конструктивизм и отличается переменной этажностью.

Московская программа капитального ремонта – одна из крупнейших в мире. В ее рамках восстановят почти 30 тысяч жилых домов столицы. В перечень на 2022 год вошло свыше 1,7 тысячи зданий.

Программа капитального ремонта началась в 2015 году и продлится до 2044 года. Помимо фасадов жилых домов, специалисты обновят более 355 тысяч инженерных систем, заменят около 112 тысяч лифтов.

В программу не включены дома, признанные аварийными, подлежащие сносу или реконструкции. Также в перечень не входят дома, в которых менее трех квартир, и вошедшие в программу реновации ветхого жилья.

Что касается реновации, то квартиры в 182 новостройках получают жители более 500 ветхих домов. Переезд продолжается в 72 районах Москвы.

С начала реализации программы реновации переселение коснулось более 86 тысяч человек, уточнил Бочкарев. Из них порядка 56 тысяч уже отпраздновали новоселье.

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Фото: Mos.ru
Автор: 1 июня 2022, 16:53 Источник: Mos.ru ✓ Надежный источник

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