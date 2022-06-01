В трех округах Москвы пройдут летние интенсивы и семейные фестивали

Галкин сделал заявление об Израиле Газманов пнул Хаматову Коронавирус - статистика Гороскоп

Топ новостей недели

"Рвет на всех этажах": Нерадивая Штурм погрязла в жилищном гнилье
Беда откуда не ждали: Алину Кабаеву бойко вышвырнули из страны
Трагедия: поклонники 68-летней Лаймы Вайкуле убиты печальной новостью
"В трудную минуту": Спрятавший слезы Малахов попрощался с народом
партнеры
Среда
8 июня
Лента новостей
22:11
В Москве поймали 32-летнего растлителя несовершеннолетней
21:37
Приспустила штанишки: раздавленная раком Заворотнюк показала изгибы тугих бедер
20:42
Убийцу активиста Грибова из Воскресенска отправили в тюрьму во второй раз
20:02
Муж и жена – одна сатана? Пугачева впервые высказалась в адрес поруганного Галкина
19:13
Подросток из Екатеринбурга лишился зубов из-за взорвавшегося вейпа
18:46
Сжираемая сифилисом экс-жена Аршавина готовит себя к новому любовнику: Чувство взаимно
18:11
Zara и Bershka планируют возвращение на российский рынок этим летом
17:41
Вновь узнавший о раке у родной женщины Фриске ревет белугой: Четвертая стадия, метастазы
17:10
"События чудовищные": пропавшую Боярскую наконец обнаружили
16:53
Пенсионерка Пугачева платит за онлайн-учебу своих детей в Израиле миллионы рублей
16:34
Перемывающий кости россиянам еврей Галкин разродился нелепым оправданием: Я всегда был за народ
15:49
"Умер": сообщившая о родах дочь Кончаловского похоронила своего малыша
14:58
"Вот-вот наступит день": Намучившаяся с больным Кончаловским Высоцкая сообщила важную новость
14:48
В Кремле оценили вероятность встречи Путина и Зеленского
14:48
Авария с участием двух мотоциклов произошла в Кемерове: видео
14:39
В Балашихе при пожаре пострадали 6 машин
14:16
ДТП со смертельным исходом в Балакове попало на видео
14:16
"Могла себе выбить звание": Отсутствию госнаград у Лолиты нашлось объяснение
14:13
В Москве при обрушении строительных лесов пострадал человек
13:41
Испуганного зайца заметили в кировском автосалоне: видео
13:22
Синоптики пообещали москвичам потепление 8 июня
13:18
Облюбовавшие площадку собаки играют вместо детей: видео
13:07
"А зачем жениться?": Ушлый Прилучный оставил с носом новую молодую пассию
12:42
"Тенденция к снижению цен": продавцы вторичных квартир делают скидки
12:28
Умар Кремлев – за бокс во благо
12:23
Лишилась любимого человека: В семье Ани Лорак большая потеря
12:14
"Ждем": застрявшие на Шри-Ланке россияне не могут вернуться домой
12:12
В Москве экстренно госпитализировали отца режиссера Валерии Гай Германики
12:12
"Это не его слова": В МИД назвали заявление Зеленского цитатой из натовской методички
11:48
Вскрылась правда об отношениях дочери с Толкалиной и Кончаловским
11:43
А где же сын? Бросившая ребенка ради работы Арзамасова осталась одна
11:31
В Москве освобождаются офисы
11:22
Вслед за Примадонной? Внук сбежавшей в Израиль Пугачевой покинул Россию
11:21
В детстве была звездой, а в 24 внезапно умерла: что стало с актрисой, сыгравшей Галюню в "Белые росы"
11:20
Москвичи выбрали название для площади около Посольства США
10:51
Прячет лицо: Заявление несуразной Агузаровой шокировало Малахова
10:43
В России заговорили об индексации тарифов за ремонт домов без согласования с собственниками
10:13
"Нужна помощь!": сестра покойной Фриске просит деньги на борьбу с раком груди
10:13
Вторичные квартиры могут подешеветь на 30%
09:42
Джонни Депп поиздевался над Эмбер Херд после ее уничтожения
09:34
В Химках загорелся склад
09:33
Сверкнувшая сочными прелестями жена Газманова рассказала о болезни
09:14
Пентхаус с видом на мегаполис: названы крупные города с самым дешевым жильем
09:04
Кожа да кости: Истощенная до полусмерти Варнава стала неузнаваемой
08:47
"Льет грязь на свою родину": кривляющегося перед евреями Галкина освистали в России
08:39
"Казалось, что "маска" треснет": Аринбасова вывалила жуткие подробности неудачной пластики Алентовой
07:52
Куда сходить в Москве: афиша с 12 по 20 июня
06:18
Осталась бездетной и одинокой, прожив почти всю жизнь с няней: что стало с актрисой Ириной Розановой
04:36
Катящей бочку на Пугачеву Кормухиной указали на место: Ради хайпа
02:29
Двуличную Вайкуле пнули по больному: Заходит слишком далеко
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Иванов день: что нельзя делать в православный праздник 7 июня
Родила от Соловьева, скрыла отца второй дочери: куда пропала таинственная актриса Друбич
Эксперт Бардин объяснил сдержанную реакцию России на планы Финляндии по вступлению в НАТО
Раздвинувшая ноги Мадонна была освистана: Дала жару
Неуверенность в себе мешает жить: как справиться с психологическими зажимами
Умар Кремлев – за бокс во благо
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Мой район
В трех округах Москвы пройдут летние интенсивы и семейные фестивали

В трех округах Москвы пройдут летние интенсивы и семейные фестивали

С 1 июня по 31 августа в Центральном, Юго-Восточном и Северо-Западном округах Москвы в рамках программы "Мой район" пройдет более 100 семейных фестивалей.
прочитано 2 раза

Этим летом в Москве пройдут всевозможные фестивали. Городские парки ждет насыщенная программа с живой музыкой и спортивной программой, а в районных домах культуры и культурных центрах пройдут летние интенсивы. Все это стало возможным благодаря снятию ковидных ограничений.

ПО ТЕМЕ

В Москве пройдет большой водный праздник для детей

Куда сходить в Москве: афиша с 12 по 20 июня

В рамках программы "Мой район" пройдет более 100 семейных фестивалей. Посетить их можно будет в Центральном, Юго-Восточном и Северо-Западном округах столицы. Площадки семейной игротеки подготавливаются для родителей и детей. В таких местах они смогут поиграть. Семейные соревнования организовывают для любителей активного отдыха. Также запланирована зарядка со спортсменами и семейный забег для тех, кто ведет здоровый образ жизни.

Полное расписание семейных фестивалей опубликовано на сайте Агентства общественных проектов. Гости могут получить памятные подарки: например, медали за забег и призы за активность.

В День защиты детей, 1 июня, состоится первый в 2022 году семейный фестиваль "Лица". Он пройдет с 18:00 до 20:00 в сквере на Химкинском бульваре, рядом со станцией метро "Сходненская". В программе – семейный забег и мастер-классы. Также организуют игровые зоны для всей семьи и веселые старты.

Еще один фестиваль запланирован на 4 июня. Он пройдет с 11:00 до 13:00 сразу на трех площадках: в сквере на Штурвальной улице (владения 1–3), в Фестивальном парке на улице Сущевский Вал (дом 56), в парке имени Артема Боровика возле станции метро "Братиславская".

В Москве стартовала общегородская летняя познавательная программа "КультЛето".

"Занятия будут проходить до конца лета. Москвичам есть из чего выбрать: 150 городских культурных площадок подготовили больше тысячи интенсивов. Это занятия по живописи, музыке, актерскому мастерству, мультипликации и 3D-моделированию", – сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

Запись уже открыта. Со списком студий и кружков можно ознакомиться на сайте Мосразвития.

Программа "КультЛето" появилась в Москве пять лет назад и тогда предназначалась только для детей. Позже к ней присоединились и взрослые.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ДЗЕНЕ" – ТОЛЬКО ВАЖНЫЕ НОВОСТИ

Фото: www.mos.ru
Автор: 1 июня 2022, 15:42 Источник: Официальный сайт Мэра Москвы ✓ Надежный источник

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

Двуличную Вайкуле пнули по больному: Заходит слишком далеко

Артистке досталось

Шоу-бизнес

"Бочка есть бочка": оголившаяся Семенович довела народ до рвоты

Фигура звезды вызвала оторопь
Шоу-бизнес

"События чудовищные": пропавшую Боярскую наконец обнаружили

Все не безнадежно
Шоу-бизнес

Вслед за Примадонной? Внук сбежавшей в Израиль Пугачевой покинул Россию

Где он?

Гороскоп

Ссоры, проблемы со здоровьем, потеря денег: Глоба предупредила знаки зодиака об опасностях в июне
Гороскоп на неделю с 6 по 12 июня 2022 года
Гороскоп на неделю с 23 по 29 мая 2022 года
Гороскоп на неделю с 16 по 22 мая 2022 года

Здоровье

В России за сутки с коронавирусом госпитализирован 2281 человек
В Москве начали оформлять компенсации за ковидные штрафы
Володин сообщил об отмене атиковидных ограничений в Госдуме
Нагадил и ушел: как коронавирус изуродовал российских звезд

Спорт

Умар Кремлев – за бокс во благо
Как же так? Ягудин и Тотьмянина сбежали из страны вслед за Пугачевой
Стало известно об уходе Дзюбы после онанизма
Доказала, что не скромница: горячая Медведева оголила наливную грудь

Регионы

Подросток из Екатеринбурга лишился зубов из-за взорвавшегося вейпа
В Балашихе при пожаре пострадали 6 машин
В Химках загорелся склад
В Красногорске у мужчины украли чемодан с полутора миллионами рублей
© 2015-2022 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+