В трех округах Москвы пройдут летние интенсивы и семейные фестивали

С 1 июня по 31 августа в Центральном, Юго-Восточном и Северо-Западном округах Москвы в рамках программы "Мой район" пройдет более 100 семейных фестивалей.

Этим летом в Москве пройдут всевозможные фестивали. Городские парки ждет насыщенная программа с живой музыкой и спортивной программой, а в районных домах культуры и культурных центрах пройдут летние интенсивы. Все это стало возможным благодаря снятию ковидных ограничений.

В рамках программы "Мой район" пройдет более 100 семейных фестивалей. Посетить их можно будет в Центральном, Юго-Восточном и Северо-Западном округах столицы. Площадки семейной игротеки подготавливаются для родителей и детей. В таких местах они смогут поиграть. Семейные соревнования организовывают для любителей активного отдыха. Также запланирована зарядка со спортсменами и семейный забег для тех, кто ведет здоровый образ жизни.

Полное расписание семейных фестивалей опубликовано на сайте Агентства общественных проектов. Гости могут получить памятные подарки: например, медали за забег и призы за активность.

В День защиты детей, 1 июня, состоится первый в 2022 году семейный фестиваль "Лица". Он пройдет с 18:00 до 20:00 в сквере на Химкинском бульваре, рядом со станцией метро "Сходненская". В программе – семейный забег и мастер-классы. Также организуют игровые зоны для всей семьи и веселые старты.

Еще один фестиваль запланирован на 4 июня. Он пройдет с 11:00 до 13:00 сразу на трех площадках: в сквере на Штурвальной улице (владения 1–3), в Фестивальном парке на улице Сущевский Вал (дом 56), в парке имени Артема Боровика возле станции метро "Братиславская".

В Москве стартовала общегородская летняя познавательная программа "КультЛето".

"Занятия будут проходить до конца лета. Москвичам есть из чего выбрать: 150 городских культурных площадок подготовили больше тысячи интенсивов. Это занятия по живописи, музыке, актерскому мастерству, мультипликации и 3D-моделированию", – сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

Запись уже открыта. Со списком студий и кружков можно ознакомиться на сайте Мосразвития.

Программа "КультЛето" появилась в Москве пять лет назад и тогда предназначалась только для детей. Позже к ней присоединились и взрослые.