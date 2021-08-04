Благоустройство Обручевского завершится в сентябре 2021 года

Более 700 специалистов задействованы в благоустройстве Обручевского района. Работы проводятся на площади 200 гектаров в рамках программы реновации, здесь обустроят детские и спортивные площадки, сделают прогулочные и велодорожки, организуют пункты велопроката, высадят новые деревья и кустарники.
"С начала лета этого года в новый дом по Обручева, 5 переезжает 141 семья – 355 жителей корпусов 1 и 2 дома 60 на Профсоюзной улице. Чтобы москвичи сразу въехали в комфортный микрорайон с готовой инфраструктурой, обустройство территорий планируется завершить в ближайшие два месяца", – рассказал глава муниципального округа Обручевский Сергей Андреев.
По его словам, работы пройдут преимущественно рядом с построенными по программе реновации новыми домами. Также будет обеспечен беспрепятственный проход к строящейся станции метро "Новаторская" и приведена в порядок улица Эльдара Рязанова.
"Рядом с ней тоже застраивается 38 квартал, поэтому возникла необходимость проведения комплексного благоустройства. В соответствие с новыми требованиями приведут заезды со стороны улицы во дворы и тротуары", – объяснил Андреев.
В районе высадят свыше 595 деревьев и 12 тыс. 420 кустарников. Для безопасности и комфорта жителей установят 912 фонарей и уличных торшеров, в том числе на Ленинском проспекте – от улицы Кравченко до МКАД
Около строящейся станции метро "Новаторская" обустроят восемь автобусных остановок, сделают тротуары. А вдоль Ленинского проспекта появятся 18 пунктов проката велосипедов и самокатов, парковки на 230 велосипедов и 12 стел навигации.
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