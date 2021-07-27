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Для отделки московского метро впервые используют кварцевый агломерат

Для отделки московского метро впервые используют кварцевый агломерат

В отделке станции "Воронцовская" Большой кольцевой линии московского метро будет применен искусственный камень – кварцевый агломерат.
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В Москве продолжается строительство Большой кольцевой линии метро, которая является самым амбициозным проектом за всю историю столичного метростроения. Более того, БКЛ претендует на мировой рекорд протяженности среди кольцевых линий подземки. Ее длина в скором времени может достигнуть 70 километров.

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Всего на БКЛ будет 31 станция, 10 из которых уже открыты. Станции строятся современными и комфортными, в их отделке применяются долговечные материалы. Изюминкой большинства станций является оригинальный дизайн.

Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев рассказал, что в отделке станции "Воронцовская" БКЛ будет использован искусственный камень – кварцевый агломерат:

"На станции "Воронцовская" впервые в метростроении для отделки применили искусственный камень – кварцевый агломерат. Он отличается высокой прочностью и долговечностью".

Он также подчеркнул, что строители уже смонтировали подвесной 3D-потолок, который будет производить эффект непрерывного движения и напоминать Млечный Путь. Бочкарев также добавил, что сейчас на станции ведутся работы по монтажу панелей путевых стен.

Заммэра уточнил, что станция "Воронцовская" должна снизить загрузку центральных пересадочных узлов метро и улучшить транспортную доступность Обручевского района Москвы.

"Эта станция входит в Южный участок Большого кольца подземки, который мы планируем достроить до конца этого года", — заключил чиновник.

Отметим, что за лето текущего года планируется завершить прокладку всех тоннелей на БКЛ, а до конца года — строительство ее южного участка. Он включает в себе три новых станции: "Новаторская", "Воронцовская" и "Зюзино".

В целом же, открытие южного участка БКЛ от станции "Проспект Вернадского" до "Каховской" улучшит транспортное обслуживание жителей пяти московских районов с населением около 550 тысяч человек и разгрузит центральные и южные участки трех линий метро.

Напомним, ранее "Дни.ру" сообщали, что на станции "Воронцовская" БКЛ метро начали строить входные павильоны. Каркас павильонов будет выполнен из металла, фасад облицуют керамогранитом, крышу покроют алюминиевыми листами, а остекление будет из многослойного закаленного стекла и триплекса.

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Фото: mos.ru
Автор: 27 июля 2021, 13:12 Источник: Интерфакс ✓ Надежный источник

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