Скандалы шоу-бизнеса: яркое за неделю Manizha едет на "Евровидение-2021" Новости сериалов Гороскоп

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Мой район
Москвичам раскрыли правду о тайном оружии 1812 года против наполеоновских войск

Москвичам раскрыли правду о тайном оружии 1812 года против наполеоновских войск

Кадр youtube.com
Навигационно-туристический проект "Узнай Москву" совместно с программой "Мой район" предлагает изучить интересные места и знаменитые старинные здания Москвы. Это истории выдающихся объектов культурного наследия Москвы в формате современных QR-кодов.
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Портал "Узнай Москву" в тандеме с программой "Мой район" подготовили специальные маршруты по городским районам Левобережный и Обручевский. Планы экскурсий разработаны совместно с проектом "Мой район". Благодаря платформе на базе сайта Mos.ru человек может не выходя из дома пройтись в виртуальной реальности по паркам и площадям, исторически ценным уголкам Москвы и не только. Сайт состоит из нескольких подразделов, каждый из которых иллюстрирует разные уголки столицы и сопровождается фотографиями и ремарками от организаторов.

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В Обручевском районе гости проекта могут оказаться в старинной усадьбе Воронцово. Там они узнают о тайном оружии 1812 года, которое строили в этой местности против армии Наполеона. В Левобережном есть возможность побывать на месте съемок легендарной советской комедии "Волга-Волга", а также увидеть скульптуры в парке Дружбы.

По словам куратора ИТ-проектов Департамента информационных технологий Москвы Сергея Шакрыла, во время прогулки пользователей сопровождает интерактивный гид, который подробно рассказывает об истории районов и делится интересными фактами.

Прогулка по Левобережному району Москвы состоит из 12 остановок и длится около полутора часов. Стартует экскурсия от станции метро "Речной вокзал". Здесь гид начинает повествование об истории расположенного неподалеку Северного речного вокзала. Далее предлагается пройти по Фестивальной улице, где раньше находилась деревня Аксиньино. Ею владел князь Михаил Голицын. При нем в 1808 году возвели церковь Знамения Пресвятой Богородицы.

Также гостям проекта предлагается заглянуть в парк Дружбы, созданный в 1957 году к VI Всемирному фестивалю молодежи и студентов. Здесь можно увидеть интересные скульптуры, прогуляться по аллее, названной в честь Алисы Селезневой — героини фантастического цикла Кира Булычева. В конце пользователи увидят грандиозную площадку, построенную при содействии проекта "Мой район".

Далее гости проекта попадают в парк Северного речного вокзала. Следуя по центральной аллее, можно добраться до здания речного вокзала. Строительство легендарного сооружения велось с 1933 по 1937 год. Его можно считать одним из самых любимых кинематографистами в Москве. Северный речной вокзал можно увидеть в советских кинолентах «Волга-Волга», «По семейным обстоятельствам», «Гонки по вертикали» и многих других.

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Автор: 26 февраля 2021, 11:48 Источник: Mos.ru ✓ Надежный источник
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