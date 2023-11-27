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Завтра открывается международный форум BRICS+ Fashion Summit, на который приехали представители более 60 стран

Завтра открывается международный форум BRICS+ Fashion Summit, на который приехали представители более 60 стран
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28 ноября в Москве открывается BRICS+ Fashion Summit, в котором примут участие профессионалы модной индустрии из более чем 60 стран мира.

Участниками пленарной сессии. модератором которой станет Тинатин Канделаки, выступят Наталья Сергунина – заместитель Мэра Москвы, российский дизайнер Алена Ахмадуллина,, Михаил Куснирович, который занимает должность председателя совета директоров БОСКО (Bosco di Ciliegi), Джем Алтан из Турции – президент Международной федерации одежды и член правления Стамбульской ассоциации экспортеров одежды, Мехди Галенови, основавший Iranian Public Diplomacy Foundation, Иран, а также Сергей Саркисов, представляющий бренд Ekonika. Среди спикеров пленарной сессии будет и известная итальянская актриса Орнелла Мути. Интересно, что у итальянской актрисы есть русские корни. Ее мать –– эстонка, а отец –– неаполитанец. Спикеры обсудят, как оказать необходимую поддержку национальной моде и национальным брендам, развить новые направления сотрудничества между дизайнерами и производителями стран-партнеров БРИКС+.

Гостей, помимо деловой программы ждет, fashion-интенсив, модные показы, B2B-шоурум, фестиваль короткометражных фильмов, посвященных моде World Fashion Shorts, а также лекции, мастер-классы и многое другое. Площадкой BRICS+ Fashion Summit в первые дни станет парк «Зарядье».

В сессии про звездный стиль примет участие известная китайская актриса Сиена Ли, а модератором выступит автор популярного телеграм-канала Мадонна Мур. Кроме того, в международном форуме примут участие известные художники по костюмам, например Наталья Каневская, которая работала на съемочной площадке «Чебурашки» и «Содержанки».

BRICS+ Fashion Summit предоставит уникальный шанс экспертам отрасли, студентам и всем, кто интересуется модой, улучшить свои профессиональные навыки, познакомиться с инновационными подходами и перенять опыт других культур.

Сергей Саркисов, Вице-президент, ГК «Новард» (EKONIKA) высказался о том, почему BRICS+ Fashion Summit так важен для стран BRICS+: «Это однозначно новые возможности в части комплектующих , технологий и ресурсов для легкой промышленности РФ, а так же развития экспортного потенциала российских компаний и брендов».

Фото: пресс-служба Московской недели моды

Янг Жиан (Yang Jian), Председатель Совета Директоров Китайской ассоциации моды, Китай также уверен, что надо идти на встречу изменениям и воспользоваться новыми возможностями на китайском потребительском рынке модной одежды: «Нам важно углубленное сотрудничество и совместное построение "новой системы" связей мировой индустрии моды».

Колорит отечественной моды на показах продемонстрируют дизайнеры из таких стран, где наличие модной индустрии для многих может стать сюрпризом. Кутюрье из Египта, Аргентины, Индонезии, Бразилии, Китая и ЮАР покажут свои коллекции сезонов осень-зима 2023/24 и весна-лето 2024. В общей сложности на Саммите пройдут показы 20 зарубежных дизайнеров, некоторые из которых намерены показать в Москве настоящее шоу с национальной музыкой и атрибутикой.

Мероприятие организовано российским Фондом моды при поддержке Правительства Москвы. Регистрация на посещение открыта на официальном сайте FashionSummit.org и в приложении Fashion Summit, доступном в Apple Store и Google Play. Прямая трансляция событий BRICS+ Fashion Summit пройдет в сообществе Московской недели моды «ВКонтакте», а также на российских и зарубежных сайтах.

27 ноября 2023, 17:54
Фото: пресс-служба Московской недели моды

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