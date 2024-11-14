Модная съемка впервые в истории состоялась на Северном Ледовитом океане

Майкл Джексон, Шер, Мадонна, Бритни Спирс, Элвис Пресли и Фредди Меркьюри – легенды, кумиры и иконы. Их любили и ненавидели, им завидовали и им подражали, за ними шли и им вставляли палки в колеса. А сегодня их образы вдохновили самого звездного стилиста страны на создание оригинальной модной колекции.



Омар Байрамов вращается в сфере шоу-бизнеса уже девять лет. Он работал со множеством знаменитостей, помогая им выглядеть безупречно и участвовую в создании клипов. И все это время артисты, вдохновленные безупречным чувством стиля и вкуса Омара, советовали ему выпустить собственный мерч. Мол, у него получится всех удивить, покорить и затмить.

Наконец, это случилось. Масштабную фешн-съемку коллекции (мейк и укладка – Валерия Рыбушкина и салон Cos Nude г. Мурманск) провели в Териберке на берегу Северного ледовитого океана. Здесь в разные годы снимали фильмы (например, удостоенный "Золотого глобуса" культовый "Левиафан" Андрея Звягинцева) и клипы, но модная фотосессия прошла впервые в истории. Очень необычно!

"Мне было важно не только произвести качественный продукт, но и красиво, масштабно, снять его, представить аудитории, – говорит Омар, который выступил здесь не только как дизайнер, но и креативный продюсер. – Поэтому и была выбрана Териберка, где кончаются все дороги. Это уникальное место – по размаху, красоте. Настоящее место силы! Оно вдохновило меня и на создание этой коллекции худи и футболок, и на эту фотосессию. В ней соединились человек и природа, стихия и красота, ветер и тепло".

А участвовали в ней известная актриса София Каштанова ("Кухня", "Психологини", "Челночницы"), супермодель Владислав Старокоров, который дефилировал на лучших европейский модных Неделях, и мастер спорта по дзюдо Владимир Сечин. Стильно, креативно, оригинально – так можно описать неповторимые кадры на фоне дикой природы из заповедной Терибирки. Кажется, это лучший антураж для вещей, созданных для активного отдыха. В них тепло, удобно и комфортно.

Слоган коллекции – "Говоришь за спиной, значит я впереди" – посвящен всем людям, которые подвергались сплетням и травле, но уверенно шли вперед. Людям, которые не сломались, не прогнулись, а только стали крепче. Людям, которые не боятся быть собой. Омар Байрамов использовал и некоторые провокационные кадры звезд, которые, конечно, привлекут к себе внимание. Пусть говорят!

В этой коллекции только один минус – она слишком хороша по качеству и идее, но лимитирована по количеству вещей. А их, конечно, сметут в первые же дни продаж фанаты Спирс, Мадонны и просто поклонники качественной одежды со смыслом.