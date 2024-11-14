Модная съемка впервые в истории состоялась на Северном Ледовитом океане

Никас Сафронов готовится стать отцом Тесты Николаев экстренно госпитализирован Игры Сонник

Топ новостей недели

Тест по географии: угадайте места обитания редких животныхТест по географии: угадайте места обитания редких животных Тест: угадай советский фильм по кадрам с близнецами и двойникамиТест: угадай советский фильм по кадрам с близнецами и двойниками ТЕСТ: насколько хорошо вы ориентируетесь в фильме Рязанова "Карнавальная ночь"ТЕСТ: насколько хорошо вы ориентируетесь в фильме Рязанова "Карнавальная ночь" Тест: продолжите цитату из легендарного советского фильма "Покровские ворота"Тест: продолжите цитату из легендарного советского фильма "Покровские ворота"

Лента новостей

Четверг 14 ноября

12:31"Отчаянным домохозяйкам" исполнилось 20 лет: чем сегодня живут актрисы сериала 11:44ТЕСТ: хорошо ли знаете имена героев фильма Рязанова "Вокзал для двоих" 11:14Модная съемка впервые в истории состоялась на Северном Ледовитом океане 10:49Седокова с шикарным букетом роз намекнула на воссоединение с мужем после развода 09:36Куда сходить в Москве: афиша c 17 по 24 ноября 09:30Ивлеева устроила публичные разборки с Киркоровым из-за скандальной "головой" вечеринки 06:36Стейк из семги на гриле: легкий рецепт в азиатском стиле 03:02Стоматолог раскрыл главный секрет завораживающей улыбки Кейт Миддлтон 00:08Лолите Милявской – 61: 5 интересных фактов из жизни российской певицы 20:43Учитель года Любовь Васильева: "Школьный день обмену и возврату не подлежит!" 20:03Киркоров раскрыл новые обстоятельства "голой вечеринки" 19:18Муцениеце призналась в своей главной ошибке в отношении сына 18:26ТЕСТ по фильму "Тени исчезают в полдень" 17:17Онемевший Shaman, бледный Борисов, черный Малахов: звезды простились с Коробковым-Землянским 16:45Эксперт уверен – SHAMAN переживает из-за развода с женой 16:15Традиционный рецепт настоящей русской каши – Гурьевская 15:45 Закон о бюджете Москвы принят столичным парламентом 15:18Более 689 млрд рублей предусмотрено в бюджете Москвы на соцподдержку в 2025 году 14:38Федеральный экологический оператор начал монтаж технологического оборудования на объектах бывшего Байкальского ЦБК 14:29Тест для ценителей советского кино: правдивы ли эти факты о фильмах из СССР? 13:31Бывшая жена требует от Селиванова из "Реальных пацанов" 800 тысяч в месяц на алименты 13:13Наташу Королеву вызвали в суд давать показания по делу о громком убийстве 11:28Мосгордума рассматривает проект закона о бюджете на 2025-2027 годы 10:38ТЕСТ: хорошо ли вы знаете имена героев фильма Гайдая "Бриллиантовая рука" 10:15Какие фильмы лидируют в российском прокате в первой половине ноября 09:00С трудом дышащему Николаеву поставили диагноз после срочной госпитализации 06:19Баклажаны, запеченные с говяжьим фаршем и сыром: простой рецепт с 3 базовыми ингредиентами 03:4266-летняя Мадонна бросила 28-летнего любовника после бурной интрижки 00:09Ольге Орловой – 47: вспоминаем малоизвестные факты из биографии певицы 19:46ТЕСТ: помните ли вы "Рабыню Изауру", "Просто Марию" и другие сериалы 1980-90-х 16:45Тест: попробуйте угадать редкие породы кошек по фотографии 16:164 новых российских сериала, которые скрасят ваши вечера в ноябре 15:06Тест: насколько хорошо вы знаете советскую комедию "Здравствуйте, я ваша тетя!"? 15:01Вышел трейлер восьмой части шпионской франшизы "Миссия невыполнима" с Томом Крузом 12:58ТЕСТ: хорошо ли вы помните имена героев фильма "Служебный роман"? 12:5068-летний художник Никас Сафронов готовится стать отцом 11:51В "Лосином острове" провели уникальное исследование для устойчивого развития 10:59Молодые и красивые: как выглядят сестры Зайцевы из знаменитого дуэта накануне 71-летия 10:31Стали известны подробности госпитализации 75-летнего телеведущего Юрия Николаева 06:37Макароны по-флотски: нетривиальный рецепт знакомого нам с детства блюда 03:21Раскрыто тайное значение наряда появившейся на публике Кейт Миддлтон 00:17Райану Гослингу — 44: какие фильмы с актером вам обязательно нужно посмотреть 17:41Киркоров раскрыл самый большой секрет Крутого 17:27Андрей Воробьев рассказал об обеспечении сирот жильем в 2024 году 16:52Тест: угадай страну по изображению животных на денежных купюрах 15:40Вышедшая в свет Собчак потрясла браслетом по цене квартиры в Москве 15:26Более 10 редких видов животных и растений впервые выявлены в "Лосином острове" 14:56Шуфутинский благодаря бассейну и диете сбросил 40 килограммов 14:41Тест: насколько хорошо вы знаете всеми любимую советскую комедию "Формула любви"? 13:24В прокат вышел фильм "Любовь Советского Союза" – историческая драма об успехе актрисы
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

Модная съемка впервые в истории состоялась на Северном Ледовитом океане

Модная съемка впервые в истории состоялась на Северном Ледовитом океане
172

Майкл Джексон, Шер, Мадонна, Бритни Спирс, Элвис Пресли и Фредди Меркьюри – легенды, кумиры и иконы. Их любили и ненавидели, им завидовали и им подражали, за ними шли и им вставляли палки в колеса. А сегодня их образы вдохновили самого звездного стилиста страны на создание оригинальной модной колекции.

Омар Байрамов вращается в сфере шоу-бизнеса уже девять лет. Он работал со множеством знаменитостей, помогая им выглядеть безупречно и участвовую в создании клипов. И все это время артисты, вдохновленные безупречным чувством стиля и вкуса Омара, советовали ему выпустить собственный мерч. Мол, у него получится всех удивить, покорить и затмить.

Фото: Алеся Салтыкова

Наконец, это случилось. Масштабную фешн-съемку коллекции (мейк и укладка – Валерия Рыбушкина и салон Cos Nude г. Мурманск) провели в Териберке на берегу Северного ледовитого океана. Здесь в разные годы снимали фильмы (например, удостоенный "Золотого глобуса" культовый "Левиафан" Андрея Звягинцева) и клипы, но модная фотосессия прошла впервые в истории. Очень необычно!

Фото: Алеся Салтыкова

"Мне было важно не только произвести качественный продукт, но и красиво, масштабно, снять его, представить аудитории, – говорит Омар, который выступил здесь не только как дизайнер, но и креативный продюсер. – Поэтому и была выбрана Териберка, где кончаются все дороги. Это уникальное место – по размаху, красоте. Настоящее место силы! Оно вдохновило меня и на создание этой коллекции худи и футболок, и на эту фотосессию. В ней соединились человек и природа, стихия и красота, ветер и тепло".

Фото: Алеся Салтыкова

А участвовали в ней известная актриса София Каштанова ("Кухня", "Психологини", "Челночницы"), супермодель Владислав Старокоров, который дефилировал на лучших европейский модных Неделях, и мастер спорта по дзюдо Владимир Сечин. Стильно, креативно, оригинально – так можно описать неповторимые кадры на фоне дикой природы из заповедной Терибирки. Кажется, это лучший антураж для вещей, созданных для активного отдыха. В них тепло, удобно и комфортно.

Фото: Алеся Салтыкова

Слоган коллекции – "Говоришь за спиной, значит я впереди" – посвящен всем людям, которые подвергались сплетням и травле, но уверенно шли вперед. Людям, которые не сломались, не прогнулись, а только стали крепче. Людям, которые не боятся быть собой. Омар Байрамов использовал и некоторые провокационные кадры звезд, которые, конечно, привлекут к себе внимание. Пусть говорят!

Фото: Алеся Салтыкова

В этой коллекции только один минус – она слишком хороша по качеству и идее, но лимитирована по количеству вещей. А их, конечно, сметут в первые же дни продаж фанаты Спирс, Мадонны и просто поклонники качественной одежды со смыслом.

Шоу-бизнес в Telegram

14 ноября 2024, 11:14
Фото: Алеся Салтыкова
"Дни.ру"✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Московскую неделю моды посетили 65 тысяч человек

Фото: Московская неделя моды
Фото: Московская неделя моды
Фото: Московская неделя моды
Фото: Московская неделя моды

Диалог культур в Москве: на третьей Московской неделе моды почти 200 дизайнеров представят свои коллекции

Диалог культур в Москве: на третьей Московской неделе моды почти 200 дизайнеров представят свои коллекции
С 4 по 9 октября в Центральном выставочном зале "Манеж" состоится третья Московская неделя моды. Московская неделя моды из сезона в сезон подчеркивает значимость молодых талантов в России и на международной модной арене. «В октябре столица вновь станет площадкой для международного сотрудничества в сфере моды.

Брюки из лепестков роз, эко-мех и другие модные тренды этого лета

Брюки из лепестков роз, эко-мех и другие модные тренды этого лета
В московском саду имени Баумана прошло самое красивое и масштабное фэшн-событие лета – фестиваль моды и роста "Зеленый подиум". В показах от российских дизайнеров, проходивших в арке Берсо, приняли участие около 500 моделей. Этот проект объединяет моду и экотренды, выступает за продвижение осознанного потребления и экообразованности.

Возращение к истокам: знаменитый бренд предложил красавицам носить кокошники

Возращение к истокам: знаменитый бренд предложил красавицам носить кокошники
"Там чудеса: там леший бродит, // Русалка на ветвях сидит; // Там на неведомых дорожках // Следы невиданных зверей", – писал Пушкин в 1820 году. Эти строки вдохновили дизайнера Наталью Душегрею на создание невероятной красоты коллекции. Символично, что ее показ прошел во дворе московского музея гения русской поэзии. Бренд "Душегрея" отличается фантазийностью кроя, причудливостью принтов и качеством тканей.

Бизнес-план Московской недели моды

Бизнес-план Московской недели моды
Эволюцию делового дресс-кода невозможно не заметить. Московская неделя моды продемонстрировала, как этот стиль интегрирует в себя актуальные тренды и меняется от сезона к сезону. Деловой стиль перестал быть скучным.

Московская неделя моды: пять дизайнеров, на которых надо обратить внимание

Московская неделя моды: пять дизайнеров, на которых надо обратить внимание
На Московской неделе моды было представлено много брендов, достойных того, чтобы внести их в пятерку лучших. Мы предлагаем познакомиться с молодыми перспективными марками из Москвы, Волгограда, Перми и Кемерово, которые вполне могут стать новыми звездами российской моды. Форма водыОдним из самых ярких модных шоу Московской недели моды стал показ бренда YANA BESFAMILNAYA, вдохновленный морской тематикой.

Выбор читателей

13/11СрдТЕСТ: хорошо ли вы знаете имена героев фильма Гайдая "Бриллиантовая рука" 12/11ВтрТЕСТ: хорошо ли вы помните имена героев фильма "Служебный роман"? 12/11Втр68-летний художник Никас Сафронов готовится стать отцом 13/11СрдОнемевший Shaman, бледный Борисов, черный Малахов: звезды простились с Коробковым-Землянским 13/11СрдОльге Орловой – 47: вспоминаем малоизвестные факты из биографии певицы 12/11Втр4 новых российских сериала, которые скрасят ваши вечера в ноябре