Третий день Московской недели моды посвятили культуре, детству и женской силе

Дизайнеры рассказали свои истории на подиуме в столице.

Третий день Московской недели моды превратил "Паркинг Галерею" парка "Зарядье" и площадку ВДНХ в подиумы для размышлений о культурном наследии, природе, детских воспоминаниях и силе женственности. Десятки дизайнеров со всей России и других стран представили коллекции, в которых соединились ремесло и философия, этника и футуризм, драма и ирония.

Петербургский бренд Lost Genome сделал акцент на эстетике Востока, предложив переосмысленное кимоно, драпировки и мягкие линии, адаптированные к современному гардеробу. А Hatsibana из Нальчика вдохновилась работой художника Руслана Шамеева, превратив мазки его картины в формы одежды: асимметрия, макси-рукава и шоколадно-оливковая палитра сделали коллекцию смелой и самобытной.

На подиуме блистала и детская мода: Katee’s Kids представила линейки, созданные совместно с фигуристами Александрой Трусовой и Евгением Плющенко. От повседневных образов до спортивной экипировки – бренд показал, что детская мода может быть функциональной и вдохновляющей.

Особую ноту задала коллекция Sasha Barbakov, основанная на ностальгии по бабушкиному саду. Флористические мотивы, крой "под отрез", фактурные ткани и принты — все отсылает к детству, оставаясь модным и концептуальным.

Не осталась в стороне и глубокая этничность: SaiJamin с черкесскими корнями исследует архетип "женской силы", сочетая традиционные орнаменты с современным кроем. В коллекции читается внутренний диалог двух возрастов: уязвимость и зрелость, символично объединенные в силуэтах и материалах.

Модный дом Gapanovich из Мурманска посвятил коллекцию теме танца, смешав империю и балеткор. На показе звучала музыка, под которую танцевали модели — это был не просто показ, а театрализованное действо.

Санкт-петербургский F.T.R. закрыл день показом с отсылками к 80-м, 90-м и нулевым. Название коллекции — Le temps s’écoule — как будто подводит итог целому десятилетию стилей, мод и эмоций. Бархат, кожа, микрошорты и ностальгия — вот слагаемые этой финальной ноты дня.

Третий день Московской недели моды показал, как по-разному дизайнеры интерпретируют прошлое и настоящее, превращая личные истории и культурный код в универсальный язык моды.