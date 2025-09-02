Долго молчавшая Аллегрова обратилась к людям Тесты Ушел из жизни муж Плисецкой Игры Сонник

Вторник 2 сентября

Третий день Московской недели моды посвятили культуре, детству и женской силе
Третий день Московской недели моды посвятили культуре, детству и женской силе

Третий день Московской недели моды посвятили культуре, детству и женской силе
97

Дизайнеры рассказали свои истории на подиуме в столице.

Третий день Московской недели моды превратил "Паркинг Галерею" парка "Зарядье" и площадку ВДНХ в подиумы для размышлений о культурном наследии, природе, детских воспоминаниях и силе женственности. Десятки дизайнеров со всей России и других стран представили коллекции, в которых соединились ремесло и философия, этника и футуризм, драма и ирония.

Показ бренда Lost Genome. Фото: пресс-служба Московской недели моды

Петербургский бренд Lost Genome сделал акцент на эстетике Востока, предложив переосмысленное кимоно, драпировки и мягкие линии, адаптированные к современному гардеробу. А Hatsibana из Нальчика вдохновилась работой художника Руслана Шамеева, превратив мазки его картины в формы одежды: асимметрия, макси-рукава и шоколадно-оливковая палитра сделали коллекцию смелой и самобытной.

Показ бренда Hatsibana. Фото: пресс-служба Московской недели моды

На подиуме блистала и детская мода: Katee’s Kids представила линейки, созданные совместно с фигуристами Александрой Трусовой и Евгением Плющенко. От повседневных образов до спортивной экипировки – бренд показал, что детская мода может быть функциональной и вдохновляющей.

Показ бренда Katee’s Kids. Фото: пресс-служба Московской недели моды

Особую ноту задала коллекция Sasha Barbakov, основанная на ностальгии по бабушкиному саду. Флористические мотивы, крой "под отрез", фактурные ткани и принты — все отсылает к детству, оставаясь модным и концептуальным.

Показ бренда Sasha Barbakov. Фото: пресс-служба Московской недели моды

Не осталась в стороне и глубокая этничность: SaiJamin с черкесскими корнями исследует архетип "женской силы", сочетая традиционные орнаменты с современным кроем. В коллекции читается внутренний диалог двух возрастов: уязвимость и зрелость, символично объединенные в силуэтах и материалах.

Показ бренда SaiJamin. Фото: пресс-служба Московской недели моды

Модный дом Gapanovich из Мурманска посвятил коллекцию теме танца, смешав империю и балеткор. На показе звучала музыка, под которую танцевали модели — это был не просто показ, а театрализованное действо.

Показ бренда Gapanovich. Фото: пресс-служба Московской недели моды

Санкт-петербургский F.T.R. закрыл день показом с отсылками к 80-м, 90-м и нулевым. Название коллекции — Le temps s’écoule — как будто подводит итог целому десятилетию стилей, мод и эмоций. Бархат, кожа, микрошорты и ностальгия — вот слагаемые этой финальной ноты дня.

Третий день Московской недели моды показал, как по-разному дизайнеры интерпретируют прошлое и настоящее, превращая личные истории и культурный код в универсальный язык моды.

2 сентября 2025, 10:06
Фурсин: каждый сезон Московской недели моды демонстрирует рост отечественных брендов

Стали известны основные площадки пятой Московской недели моды

Стали известны основные площадки пятой Московской недели моды

Стали известны основные площадки пятой Московской недели моды
Пятая Московская неделя моды пройдет сразу на нескольких крупных столичных площадках. Мероприятия проведут в парке "Зарядье": в арт-пространстве "Паркинг Галерея", на парящем мосту и Китайгородской стене, а также на ВДНХ, Болотной площади и в Государственном музее изобразительных искусств имени А.С. Пушкина. Об этом рассказала заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина. По ее словам, свои коллекции во время пятой Московской недели моды продемонстрируют дизайнеры из многих стран, среди которых России, Китая, Бразилии, Индии, Турция и Южно-Африканская Республика.

Модная съемка впервые в истории состоялась на Северном Ледовитом океане

Модная съемка впервые в истории состоялась на Северном Ледовитом океане
Майкл Джексон, Шер, Мадонна, Бритни Спирс, Элвис Пресли и Фредди Меркьюри – легенды, кумиры и иконы. Их любили и ненавидели, им завидовали и им подражали, за ними шли и им вставляли палки в колеса. А сегодня их образы вдохновили самого звездного стилиста страны на создание оригинальной модной колекции. Омар Байрамов вращается в сфере шоу-бизнеса уже девять лет.

Диалог культур в Москве: на третьей Московской неделе моды почти 200 дизайнеров представят свои коллекции

Диалог культур в Москве: на третьей Московской неделе моды почти 200 дизайнеров представят свои коллекции
С 4 по 9 октября в Центральном выставочном зале "Манеж" состоится третья Московская неделя моды. Московская неделя моды из сезона в сезон подчеркивает значимость молодых талантов в России и на международной модной арене. «В октябре столица вновь станет площадкой для международного сотрудничества в сфере моды.

Брюки из лепестков роз, эко-мех и другие модные тренды этого лета

Брюки из лепестков роз, эко-мех и другие модные тренды этого лета
В московском саду имени Баумана прошло самое красивое и масштабное фэшн-событие лета – фестиваль моды и роста "Зеленый подиум". В показах от российских дизайнеров, проходивших в арке Берсо, приняли участие около 500 моделей. Этот проект объединяет моду и экотренды, выступает за продвижение осознанного потребления и экообразованности.

Возращение к истокам: знаменитый бренд предложил красавицам носить кокошники

Возращение к истокам: знаменитый бренд предложил красавицам носить кокошники
"Там чудеса: там леший бродит, // Русалка на ветвях сидит; // Там на неведомых дорожках // Следы невиданных зверей", – писал Пушкин в 1820 году. Эти строки вдохновили дизайнера Наталью Душегрею на создание невероятной красоты коллекции. Символично, что ее показ прошел во дворе московского музея гения русской поэзии. Бренд "Душегрея" отличается фантазийностью кроя, причудливостью принтов и качеством тканей.

