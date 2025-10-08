Бренды Московской недели моды, которые стоит запомнить

Мы выбрали пять брендов, чьи коллекции запомнились глубиной замысла и, которые мы советуем запомнить для выбора образов в предстоящем сезоне.

Московская неделя моды объединяет дизайнеров с самыми разными взглядами на современную моду – каждый со своей историей, философией и подходом к созданию коллекций. Одни обращаются к семейным архивам и родовой земле, другие исследуют экологичные материалы и технологии будущего, третьи размышляют о телесных границах через призму эволюционной эстетики. Московская неделя моды показала, насколько многогранной становится российская индустрия – где есть место для работы как с локальной идентичностью, так и с концептуальными экспериментами.

Sergey Sysoev

Вся коллекция бренда Sergey Sysoev — от идеи до отшива — полностью произведена в городе Иваново. Костюмы и платья оттенков пижмы, чертополоха, иван-чая и дикого шиповника напоминают о красоте ивановской земли.

Полностью построенная на трикотажном полотне российского производителя «Дилан-Текстиль» и отшитая, как уже было написано выше, на производстве в Иваново, коллекция дает надежду на возрождение традиций, в которых русское предпринимательство было тесно связано с искусством. Комфортные вещи из трикотажа с универсальным кроем будто вдохновлены ивановским конструктивизмом. Сложносочиненные изделия: толстовка-жакет, платье-тренч, шарф-топ выполнены в монохромной палитре.

Masha Andrianova

Отечественный бренд Masha Andrianova торжественно открывал первый день Московской недели моды, где представил коллекцию под названием «Исток». Коллекция вдохновлена записями прабабушек дизайнера, в которых описывалась мистическая красота родовой земли креативного директора. В коллекции сочетались незамысловатый крой и умеренная многослойность. Основными элементами линейки стали свободные платья макси, многослойные сарафаны, туники на запах или с асимметричными завязками, надетые поверх юбок.

Ermilov (Ermi)

Бренд Ermilov (Ermi) презентовал мужскую коллекцию под названием «Созидай», в которой отчетливо отображено ДНК бренда – создание архитектурной проекции человека в природе. Разнообразие форм, глубины цвета и мягкости линий – все это выступает в качестве основы новой линейки. Безупречный минималистичный стиль кэжуал прослеживается в легкой и нарочитой небрежности, асимметрии, необработанном крае, жатой ткани. Кстати, особенность материала стоит отметить отдельно – марка старательно усаживает, состаривает, окрашивает уже готовые вещи, используя различные ручные техники, достигая единого визуального силуэта и «целостности» изделия.

Boyari

Инновационный московский бренд Boyari представил свою новую коллекцию «Couture». К ДНК бренда можно отнести яблочную кожуру (Appleskin) и других экологичные материалы, например, тенсель, которые использует дизайнер при создании изделий. Представленная в рамках Московской недели моды линейка построена на контрастах: в ней классические рубашечные ткани органично огранены черной яблочной кожей. А утрированные женственные силуэты в стиле нью-лук преподнесены создателем и дизайнером бренда, Ольгой Бояриновой, через свободу, стиль и харизму.

Ogo Citizen

Якутский бренд Ogo Citizen — это игра контрастов. В каждой коллекции бренда встречаются романтизм и технологичность, глобальность и локальность. Новая коллекции носит название «Кубулуйуу» (якут. «превращение») и размышляет о телесных границах через призму эволюционной эстетики. Свобода и акциденция — ключевые концепты сезона. Одежда становится полем для случайностей: нарочито деформированные силуэты, асимметричные драпировки и «недоделанные» детали противопоставляются четкой структуре, словно сущность, рожденная из хаоса. Особо хочется отметить такие дизайнерские решения, как топы с рельефными «хребтами», корсеты-панцири, перекошенные рукава, платья с «расползающимися» швами, а также сочетание грязно-бежевого с угольным и внезапные вкрапления цвета.