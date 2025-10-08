Бренды Московской недели моды, которые стоит запомнить

Вскрылась крупная задолженность Баскова Тесты Ирина Пегова показала молодого избранника Игры Сонник

Топ новостей недели

Тело посылает 3 сигнала за 24 часа до отрыва тромба – не игнорируйте ихТело посылает 3 сигнала за 24 часа до отрыва тромба – не игнорируйте их Срочная операция: фаворитка Пугачевой попала в больницу из-за скандального интервью ПримадонныСрочная операция: фаворитка Пугачевой попала в больницу из-за скандального интервью Примадонны Ваш дневной сон портит всю ночь: сомнолог объяснил, как правильно дремать, чтобы не навредить себеВаш дневной сон портит всю ночь: сомнолог объяснил, как правильно дремать, чтобы не навредить себе "Тихий" симптом, на который все машут рукой: кардиолог рассказал, какое ощущение в ногах может говорить о проблемах с сердцем "Тихий" симптом, на который все машут рукой: кардиолог рассказал, какое ощущение в ногах может говорить о проблемах с сердцем

Лента новостей

Среда 8 октября

16:56Бренды Московской недели моды, которые стоит запомнить 16:26Дата рождения и деньги: какие числа мешают вам разбогатеть? 15:43Прорыв в лечении рака: российские ученые создают "умные" клетки для борьбы с опухолями 13:53Забытые на балконе цветочные горшки могут привести к штрафам и искам – юрист предупредила россиян 12:29Тимоти Шаламе кардинально изменил внешность ради роли в в третьей части "Дюны" 11:02Евгений Плющенко заявил о своей усталости от фигурного катания 09:58Россиянам назвали 5 оснований для отказа в выплате компенсации за затопленную квартиру 09:11Избыточное количество любой жидкости вредит почкам – хирург 06:37Из-за какой суммы долга по ЖКХ можно лишиться квартиры – пояснил специалист 03:52Эксперты назвали самый продаваемый самолет в истории 00:21Проблемам со сном после 40 лет найдено объяснение 20:47"Это позор": конкурс "Мисс Россия – 2025" обернулся громким скандалом 19:39"Лишать диплома и сажать в тюрьму!": доктор Мясников обрушился на противников статинов 18:07Что важно успеть сделать этим вечером, в день Феклы Заревницы, чтобы укрепить семью и привлечь удачу 17:26Елена Воробей попала в тюрьму 17:21Дело не в стрессе и не в гаджетах: наука нашла настоящую причину вашей бессонницы 17:07В ноябре в Подмосковье откроют путепровод на Ярославском шоссе 16:32"Голубая кровь" существует? Ученые проверили ДНК королей и получили ответ 16:28Какую индейку выбрать для первого прикорма? Клео.ру запустил голосование для родителей 15:35Молчаливые пожиратели энергии: какие приборы нужно отключать из розетки, чтобы сэкономить деньги и избежать беды 14:35Полина Диброва сильно похудела после громкого развода – стресс сказался на форме 13:25Молодая девушка раскрыла главную причину выбора мужчины старше ее на 15 лет – критерий вас удивит 11:16"Локальный культурный код – это неповторимый синтез традиций, ценностей и особенностей восприятия мира": выставка "Родные мотивы" на BRICS+ Fashion Summit 11:14Сергей Собянин поздравил Владимира Путина с днем рождения 11:06Как подготовить питомцев к холодному сезону с помощью городских онлайн-сервисов 10:56Смотрим новинки осени, снятые на площадках московского кинокластера 10:02Эксперт подробно рассказала об актуальной схеме мошенничества с квартирами 08:59Женщина залезла в бумажник своего мужа – находка заставила ее испытать неприятные эмоции 06:23Эксперт дал россиянам совет на случай перерасчета при плохом отоплении 03:15Как правильно подключить люстру – разбираем самые частые ошибки 00:46Силиконовая посуда для выпечки оказалась опасна для здоровья – исследование 21:17Мир без лайков и пальмового масла: 5 вещей из СССР, которых нам не хватает в XXI веке 20:23Как пожарить рыбу и не отмывать потом всю кухню: 7 хитростей для идеального результата 19:27Миф о "цифровых аборигенах": почему подростки – главная мишень для интернет-мошенников 18:29Худоба в три раза опаснее лишнего веса: исследование, которое меняет все, что мы знали о здоровье 17:10Редкие кадры: Анна Заворотнюк показала, как растет ее сестра после ухода мамы 16:26Забудьте о знаках зодиака: древний календарь раскрывает вашего тайного покровителя и главную черту характера 15:36Эпоха WhatsApp* подходит к концу? Названы 10 мессенджеров на случай тотальных блокировок 14:23Директор Кашпировского отреагировал на сообщения о его экстренной госпитализации 13:54Меган Маркл публично обвинили в осквернении памяти принцессы Дианы 12:35Второе рождение мирового наследия: в "Зарядье" прошел День Георгия Свиридова 11:52Что обсудили на BRICS+ Fashion Summit 11:46В Забайкальском крае завершился IV Фестиваль Олега Лундстрема 11:10Москвичей призвали готовиться к сезону дождей – осадки ожидаются почти каждый день 10:31Собянин: В Москве запускается новый проект поощрения талантливых педагогов 10:08Москвичи проголосуют за лучшие идеи по развитию кинопарка "Москино" 08:51Россиян предупредили о росте числа звонков мошенников – есть способ обезопасить себя 06:56Что нельзя делать 6 октября в Ираидин день – история, приметы и традиции 03:08Риелтор рассказал, каких продавцов стоит бояться при покупке жилья в 2025 году 00:29Ученые открыли способ ускорить восстановление кишечника
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

Бренды Московской недели моды, которые стоит запомнить

Бренды Московской недели моды, которые стоит запомнить
113

Мы выбрали пять брендов, чьи коллекции запомнились глубиной замысла и, которые мы советуем запомнить для выбора образов в предстоящем сезоне.

Московская неделя моды объединяет дизайнеров с самыми разными взглядами на современную моду – каждый со своей историей, философией и подходом к созданию коллекций. Одни обращаются к семейным архивам и родовой земле, другие исследуют экологичные материалы и технологии будущего, третьи размышляют о телесных границах через призму эволюционной эстетики. Московская неделя моды показала, насколько многогранной становится российская индустрия – где есть место для работы как с локальной идентичностью, так и с концептуальными экспериментами.

Sergey Sysoev

Фото: пресс-служба Московской недели моды

Вся коллекция бренда Sergey Sysoev — от идеи до отшива — полностью произведена в городе Иваново. Костюмы и платья оттенков пижмы, чертополоха, иван-чая и дикого шиповника напоминают о красоте ивановской земли.

Полностью построенная на трикотажном полотне российского производителя «Дилан-Текстиль» и отшитая, как уже было написано выше, на производстве в Иваново, коллекция дает надежду на возрождение традиций, в которых русское предпринимательство было тесно связано с искусством. Комфортные вещи из трикотажа с универсальным кроем будто вдохновлены ивановским конструктивизмом. Сложносочиненные изделия: толстовка-жакет, платье-тренч, шарф-топ выполнены в монохромной палитре.

Masha Andrianova

Фото: пресс-служба Московской недели моды

Отечественный бренд Masha Andrianova торжественно открывал первый день Московской недели моды, где представил коллекцию под названием «Исток». Коллекция вдохновлена записями прабабушек дизайнера, в которых описывалась мистическая красота родовой земли креативного директора. В коллекции сочетались незамысловатый крой и умеренная многослойность. Основными элементами линейки стали свободные платья макси, многослойные сарафаны, туники на запах или с асимметричными завязками, надетые поверх юбок.

Ermilov (Ermi)

Фото: пресс-служба Московской недели моды

Бренд Ermilov (Ermi) презентовал мужскую коллекцию под названием «Созидай», в которой отчетливо отображено ДНК бренда – создание архитектурной проекции человека в природе. Разнообразие форм, глубины цвета и мягкости линий – все это выступает в качестве основы новой линейки. Безупречный минималистичный стиль кэжуал прослеживается в легкой и нарочитой небрежности, асимметрии, необработанном крае, жатой ткани. Кстати, особенность материала стоит отметить отдельно – марка старательно усаживает, состаривает, окрашивает уже готовые вещи, используя различные ручные техники, достигая единого визуального силуэта и «целостности» изделия.

Boyari

Фото: пресс-служба Московской недели моды

Инновационный московский бренд Boyari представил свою новую коллекцию «Couture». К ДНК бренда можно отнести яблочную кожуру (Appleskin) и других экологичные материалы, например, тенсель, которые использует дизайнер при создании изделий. Представленная в рамках Московской недели моды линейка построена на контрастах: в ней классические рубашечные ткани органично огранены черной яблочной кожей. А утрированные женственные силуэты в стиле нью-лук преподнесены создателем и дизайнером бренда, Ольгой Бояриновой, через свободу, стиль и харизму.

Ogo Citizen

Фото: пресс-служба Московской недели моды

Якутский бренд Ogo Citizen — это игра контрастов. В каждой коллекции бренда встречаются романтизм и технологичность, глобальность и локальность. Новая коллекции носит название «Кубулуйуу» (якут. «превращение») и размышляет о телесных границах через призму эволюционной эстетики. Свобода и акциденция — ключевые концепты сезона. Одежда становится полем для случайностей: нарочито деформированные силуэты, асимметричные драпировки и «недоделанные» детали противопоставляются четкой структуре, словно сущность, рожденная из хаоса. Особо хочется отметить такие дизайнерские решения, как топы с рельефными «хребтами», корсеты-панцири, перекошенные рукава, платья с «расползающимися» швами, а также сочетание грязно-бежевого с угольным и внезапные вкрапления цвета.

Шоу-бизнес в Telegram

8 октября 2025, 16:56
Фото: пресс-служба Московской недели моды
"ДНИ.РУ"✓ Надежный источник

Что обсудили на BRICS+ Fashion Summit

Что обсудили на BRICS+ Fashion Summit
В конце августа в столице прошел ключевой международный форум модной отрасли – BRICS+ Fashion Summit, объединивший лидеров индустрии из Китая, Бразилии, Коста-Рики, Турции, Эфиопии, ЮАР, Мальты и других стран. В рамках форума состоялась масштабная деловая программа, где обсуждалась инвестиционная привлекательность модной индустрии, современные технологии, проблему сохранения уважения к культурным кодам и многое другое. Саммит стал точкой притяжения для тех, кто формирует повестку глобальной индустрии — от дизайнеров, стилистов и блогеров до представителей ОГВ, предпринимателей и членов bof 500.

Третий день Московской недели моды посвятили культуре, детству и женской силе

Третий день Московской недели моды посвятили культуре, детству и женской силе
Дизайнеры рассказали свои истории на подиуме в столице. Третий день Московской недели моды превратил "Паркинг Галерею" парка "Зарядье" и площадку ВДНХ в подиумы для размышлений о культурном наследии, природе, детских воспоминаниях и силе женственности.

Стали известны основные площадки пятой Московской недели моды

Стали известны основные площадки пятой Московской недели моды
Пятая Московская неделя моды пройдет сразу на нескольких крупных столичных площадках. Мероприятия проведут в парке "Зарядье": в арт-пространстве "Паркинг Галерея", на парящем мосту и Китайгородской стене, а также на ВДНХ, Болотной площади и в Государственном музее изобразительных искусств имени А.С. Пушкина. Об этом рассказала заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина. По ее словам, свои коллекции во время пятой Московской недели моды продемонстрируют дизайнеры из многих стран, среди которых России, Китая, Бразилии, Индии, Турция и Южно-Африканская Республика.

Модная съемка впервые в истории состоялась на Северном Ледовитом океане

Модная съемка впервые в истории состоялась на Северном Ледовитом океане
Майкл Джексон, Шер, Мадонна, Бритни Спирс, Элвис Пресли и Фредди Меркьюри – легенды, кумиры и иконы. Их любили и ненавидели, им завидовали и им подражали, за ними шли и им вставляли палки в колеса. А сегодня их образы вдохновили самого звездного стилиста страны на создание оригинальной модной колекции. Омар Байрамов вращается в сфере шоу-бизнеса уже девять лет.

Диалог культур в Москве: на третьей Московской неделе моды почти 200 дизайнеров представят свои коллекции

Диалог культур в Москве: на третьей Московской неделе моды почти 200 дизайнеров представят свои коллекции
С 4 по 9 октября в Центральном выставочном зале "Манеж" состоится третья Московская неделя моды. Московская неделя моды из сезона в сезон подчеркивает значимость молодых талантов в России и на международной модной арене. «В октябре столица вновь станет площадкой для международного сотрудничества в сфере моды.

Выбор читателей

07/10ВтрЕлена Воробей попала в тюрьму 07/10ВтрЖенщина залезла в бумажник своего мужа – находка заставила ее испытать неприятные эмоции 07/10Втр"Лишать диплома и сажать в тюрьму!": доктор Мясников обрушился на противников статинов 07/10ВтрПолина Диброва сильно похудела после громкого развода – стресс сказался на форме 06/10ПндКак пожарить рыбу и не отмывать потом всю кухню: 7 хитростей для идеального результата 07/10Втр"Это позор": конкурс "Мисс Россия – 2025" обернулся громким скандалом