21:10Забудьте о раскрученных курортах: вот 7 крошечных европейских городков, где время как будто остановилось 18:42Ученые направили телескоп на "пустой" участок космоса: то, что они там увидели, меняет наше представление о Вселенной 15:15Хотите выглядеть моложе? Диетологи назвали продукты, которые замедляют старение 12:23О чем жалеют в 80? Результаты опроса 100 долгожителей вас удивят 10:50Звездный модельер Игорь Гуляев назвал тройку самых стильных артистов российской эстрады 09:30Ушла из жизни выдающаяся артистка, музыка которой объединила поколения 06:51Омар Хайям метко объяснил, почему нужно сдерживать влечение – актуальные слова
Стали известны основные площадки пятой Московской недели моды

Стали известны основные площадки пятой Московской недели моды
264

Пятая Московская неделя моды пройдет сразу на нескольких крупных столичных площадках. Мероприятия проведут в парке "Зарядье": в арт-пространстве "Паркинг Галерея", на парящем мосту и Китайгородской стене, а также на ВДНХ, Болотной площади и в Государственном музее изобразительных искусств имени А.С. Пушкина. Об этом рассказала заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

По ее словам, свои коллекции во время пятой Московской недели моды продемонстрируют дизайнеры из многих стран, среди которых России, Китая, Бразилии, Индии, Турция и Южно-Африканская Республика.

В "Паркинг Галерее" развернется маркет, где каждый желающий сможет приобрести одежду, обувь и аксессуары российского производства. Покупателей будут ждать ежедневно с 12:30 до 21:30, 2 сентября – до 21:00.

В павильоне "Заповедное посольство" в формате лектория выступят ведущие эксперты индустрии. Международный шоурум для предпринимателей разместится в концертном зале "Зарядье". Он станет площадкой для деловых знакомств и переговоров.

Программу дополнит фестиваль короткометражных фильмов World Fashion Shorts в центре дизайна Artplay.

"Масштабное отраслевое событие объединит больше 220 брендов. Отечественную индустрию представят дизайнеры из 28 городов, включая Москву, Санкт-Петербург, Казань, Мурманск, Якутск, Екатеринбург, Омск и Краснодар", — добавила Наталья Сергунина.

Как подчеркнула ⁠Алена Ахмадуллина, российский дизайнер и основатель бренда Alena Akhmadullina, мероприятие помогает дизайнерам формировать устойчивую идентичность и развивать собственный визуальный язык. Это ценно не только для локального рынка, но и для международного диалога, где сегодня особенно востребованы подлинность, глубина и культурный контекст.

Значимость проекта для отрасли отметила и Евгения Линович, дизайнер, основатель и креативный директор бренда Masterpeace. По ее словам, с каждым годом Московская неделя моды показывает, как растет конкурентоспособность в российской индустрии. Для дизайнеров это возможность ежегодно демонстрировать эволюцию своего видения, оставаться частью профессионального разговора и укреплять связи, которые выстраиваются годами.

Подробное расписание и условия посещения можно найти на официальном сайте Московской недели моды. Мероприятие пройдет с 28 августа по 2 сентября.

24 августа 2025, 22:10

