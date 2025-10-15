Елена Воробей оказалась в тюрьме Тесты Самойлова разводится с Джиганом Игры Сонник

Топ новостей недели

Елена Воробей попала в тюрьму Пенсия для Примадонны: стало известно, какую сумму Россия ежемесячно платит Алле Пугачевой Правило двух литров – миф: доктор Мясников назвал реальную норму воды в день "Как Покров встретишь, так год и проведешь": что нельзя делать 14 октября, чтобы не привлечь несчастье и беду

Среда 15 октября

15 октября 2025
Шоурум Московской недели моды: пять брендов, которые стоит взять на заметку

28

Шоурум Московской недели моды собрал бренды, где за каждой коллекцией стоит своя история – о форме и движении, о традициях и современности, о том, как одежда может говорить без слов.

Архитектурная выразительность. Исследование феминности. Русское ремесло в современном прочтении. Философия, зашифрованная в узоре. В нашей подборке 5 брендов, которые мы советуем взять на заметку при выборе образов в грядущем сезоне:

Synesthesia

Своей миссией бренд считает создание возможности современной женщине, обладающей культурными традициями, насмотренностью и вкусом, транслировать свои достоинства через одежду. Особенностью бренда является использование разнообразных фактур, материалов и цветов, в том числе авторских принтов. Кроме всего, бренд ставит своей целью создание одежды, обладающей большой вариативностью в сочетании цветов, фактур и сочетании отдельных элементов гардероба между собой. Коллекция получила название "Шестое чувство", поскольку была создана, во многом, опираясь на интуицию. Такой подход позволил создать большую вариативность и сочетать разные образы внутри коллекции. Источником вдохновения стали женщины, не боящиеся проявлять миру свое "Я". Основная идея дизайнера при создании данной коллекции – дать возможность женщине со вкусом и индивидуальным стилем проявить себя, показать свою утонченность, а также смелость.

Фото: пресс-служба BRICS+ Fashion Summit

Mollen

Основанная в 2020 году, компания Mollen бережно сохраняет богатые традиции русского ремесла, создавая изделия ручной работы, которые сочетают утонченный дизайн, безупречное качество и глубокую культурную ценность. Каждый предмет Mollen создается вручную с особым вниманием к деталям, от эскиза до финального стежка. Уникальная отличительная черта компании – использование авторских принтов, вдохновленных русской природой и культурным наследием, которые оживают благодаря инновационным техникам и современному прочтению традиций. В рамках Московской недели моды бренд представил коллекцию уличной одежды «Пески времени», вдохновленную эстетикой Теремного дворца в Кремле, созданного в духе русской избы XVI века. В коллекцию вошли легкие пальто изо льна, бомберы, шелковые платья, топы, брюки, жилеты, футболки со вставками из натурального шелка, рубашки и юбки.

Фото: пресс-служба BRICS+ Fashion Summit

Polyhedron

Polyhedron — российский бренд женской одежды, основанный на принципах архитектурной выразительности, современной эстетики и внимания к деталям. Каждая коллекция строится вокруг ключевой идеи — создать образ женщины, которая заявляет о себе через форму, фактуру и движение. Polyhedron представил коллекцию Shape of Presence, где форма становится голосом. Это манифест женщины, чье присутствие ощущается без слов: в силуэте, в движении, в каждом выборе. В коллекцию вошли объемные шубы из эко меха с акцентной линией плеч, скульптурные пальто, тактильные жакеты с фактурной тканью, костюмы с расслабленной посадкой и платья, подчеркивающие внутреннюю силу без излишней демонстрации.

Фото: пресс-служба BRICS+ Fashion Summit

Vigo

Команда VIGO создает актуальные аксессуары из натуральной шерсти и кожи, используя старинные ручные техники валяния и ковроткачества, признанные ЮНЕСКО нематериальным культурным наследием. Российские мастера вручную изготавливают каждое изделие, применяя при этом современные технологии обработки кожи. При создании лимитированной коллекции клатчей SHIPPO бренд вдохновил геометрический узор, известный как «Цветок жизни» или Shippo, символизирующий у японцев семь важных жизненных ценностей. Команда бренда искусно вышили его шелком на высококачественных материалах – шерсти и коже, сочетая древние традиции ручного валяния и ковроткачества с современными технологиями. Так родились высококачественные аксессуары с глубоким смыслом, отражающие философию бренда VIGO.

Фото: пресс-служба BRICS+ Fashion Summit

All's

Что означает женственность сегодня? Как ее можно определить? Коллекция All's это исследований такого понятия, как феминность в современности. Изучая коллекцию встает вопрос о нашем общем восприятии типичной женственности, о представлениях о красоте, о том, как эти представления могут постоянно меняться. Платья, как принято издревле-символ женственности – постоянно, безостановочно трансформируются, как по форме, так и по способу ношения. Переосмысление отдельных элементов дизайнером позволяет создавать новые силуэты. Пропорции изменяются, а с ними и соотношение между телом и одеждой. В процессе преобразования подчеркивается конструкция. Используются нетипичные материалы, необработанные швы намеренно обнажены, акцентная фурнитура, нарочито грубая на женской одежде. Но в то же самое время в коллекции присутствует обнажение тела через полупрозрачные ткани. Это различие отражают многогранность женственности, ставя под сомнение ее определенность.

Фото: пресс-служба BRICS+ Fashion Summit

Найти разнообразные изделия российских производителей сегодня проще, чем может показаться, например, многих модных российских дизайнеров теперь можно найти на Wildberries, которые систематически поддерживают развитие российских производителей.

15 октября 2025, 16:20
Фото: пресс-служба BRICS+ Fashion Summit
