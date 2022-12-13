"Все стало наоборот": шубы из натурального меха вышли из моды

XXI век стал переломным моментом в мире моды: шубы из натурального меха утратили актуальность. Более того, купить шубу из шкуры убитого зверя — это моветон. Современные тренды одежды ориентированы на экологичность и охрану животных.
Сейчас популярны шубы Тедди из искусственных материалов, передает интернет-издание "Подмосковье сегодня". Они выглядят гораздо лучше и не уступают по качеству.
Натуральный мех перестал считаться шиком в мире моды. "Это раньше его нельзя было купить и достать. Сейчас все стало ровно наоборот", — рассказала директор магазина одежды Елена Остапенко.