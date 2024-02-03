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Суббота 3 февраля

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Как повысить свою эффективность в работе и личной жизни

Как повысить свою эффективность в работе и личной жизни
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Способность качественно и быстро делать свою работу позволяет организовать день так, чтобы времени хватало не только на офисные дела, но и на отдых, хобби, саморазвитие, совместные мероприятия с семьей и друзьями. Это дарит удовлетворение и дает возможность все успеть, даже если целей и задач довольно много. Об основных аспектах эффективности рассказал психолог Евгений Идзиковский.

Первый аспект эффективности: целеполагание

Для того чтобы получать лучшие результаты в жизни, нужно понимать, что вы будете делать и зачем. Существует простой способ правильно поставить цели: необходимо выбрать одну глобальную на год, которая заметно улучшит жизнь, когда вы ее достигнете.

Далее достаточно планировать одно дело в день, которое приблизит вас к глобальной цели. Почему одно? Чтобы точно его сделать. Если вы составите для себя слишком большой список, то можете не успеть выполнить все, почувствовать негативные эмоции и впоследствии бросить цель на полпути. И в итоге испытывать стыд за то, что не смогли добиться результата. Одно дело вы точно сделаете. И это будет НАМНОГО больше, чем составленный список из десяти невыполненных.

На самом деле, вы и так примерно понимаете, чего хотите. Конкретизация целей – вещь полезная, но чаще всего основные проблемы кроются в следующих двух аспектах.

Евгений Идзиковский. Фото: из личного архива
Евгений Идзиковский. Фото: из личного архива

Второй аспект эффективности: состояние

Чтобы иметь возможность двигаться к целям, важно обладать нужным состоянием. Есть распространенный миф о том, что если чувствуешь себя не в ресурсе, то надо сместить фокус. А именно, прервать работу и заняться собой. Это очень плохая стратегия, приводящая к снижению эффективности. Намного лучше размышлять в ровно противоположном ключе: "Я буду делать то, что запланировал, независимо от своего внутреннего состояния. Но мне выгодно чувствовать себя хорошо, тогда моя продуктивность будет выше".

Чувствуете разницу? Важно уйти от идеи, что необязательно исполнять поставленные задачи, если нет вдохновения или ощущения нахождения в потоке. Как только вы приходите к неизбежности труда, становится понятно, что делать со своим состоянием:

1. Наладить режим дня, приема пищи и заняться спортом. Хотите продуктивности? Помогайте своему телу. Ложитесь спать в одно и то же время, ешьте более здоровую еду, делайте хотя бы минимальную зарядку (или любую другую физическую активность).

2. Убрать все то, что отвлекает и мешает продуктивному рабочему процессу.

3. Следить за соответствием усилий и значимостью результата. Иногда внутреннее сопротивление является несогласием с выбранной целью или методами ее достижения. Если вы чувствуете, что что-то не так именно с целью, к которой вы идете, то вернитесь на шаг назад и обдумайте, чего хотите на самом деле.

Очень хорошо для повышения эффективности освоить любую технику целеполагания, например, SMART.

Третий аспект эффективности: устранение проблем и отвлекающих факторов

Здесь существуют внутренние проблемы и объективная реальность. И все это влияет на нашу эффективность.

Внутренние проблемы

Решайте их одну за другой. Страх проявлять себя, сложности в общении с другими людьми, прокрастинация, тревога, неуверенность – с такими вопросами можно идти к психологу или пытаться разобраться самостоятельно. Современные технологии вполне позволяют с этим справиться. Если эмоции или какие-то шаблоны в психике мешают нормально трудиться – вычищайте их.

Объективная реальность

Сопутствующие внешние факторы могут помогать, а могут и мешать. Проверьте рабочее место – здесь не должно быть ничего, не связанного с делами. Не нужно здесь есть или пить чай, общаться на отвлеченные темы, развлекаться – это особенно важно, если вы работаете из дома.

Рабочее время – абсолютно аналогично. Выделите период, когда вы не будете заниматься посторонними делами. В идеале даже отложить телефон. В конце дня проведите 5-минутную аналитику: что мешало работать, как это устранить в будущем.

Естественно, описанные подходы не исчерпывают идею эффективности: есть еще целый ряд методик, позволяющих улучшить производительность. Но перечисленные аспекты помогают при небольшом количестве усилий заметно улучшить свои результаты прямо сейчас.

3 февраля 2024, 09:32
Фото: Freepik.com
Дни.ру✓ Надежный источник

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